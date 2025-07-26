565 litres et hybride made in France : ce SUV bat les chinois sur leur terrain, le prix

Actualité565 litres et hybride made in France : ce SUV bat les...

Citroën C5 Aircross juillet 2025 : confort XXL, motorisations électrifiées et tarifs agressifs pour séduire la France
Un SUV spacieux, confortable et richement équipé, prêt à concurrencer les meilleures références du segment C.

Dans un marché automobile en pleine mutation, Citroën poursuit sa stratégie de démocratisation du confort et de l’électrification. Le nouveau C5 Aircross 2025 arrive avec une promesse simple : proposer un SUV familial spacieux, technologique et polyvalent, tout en restant accessible à un large public.

Disponible dès 34 990 € en version micro-hybride 145 ch et dès 40 290 € en électrique 210 ch, le C5 Aircross repense son offre autour d’une gamme électrifiée 100 %. Il conserve l’ADN Citroën : confort au top, coffre parmi les plus grands de sa catégorie, et une banquette arrière modulable inédite dans le segment.

Avec ses nouvelles finitions (You, Plus, Max, Business), son grand écran tactile de 13 pouces, une autonomie électrique jusqu’à 520 km et une garde au sol confortable, il s’impose comme un véhicule familial moderne, ergonomique et bien pensé, qui joue la carte de l’intelligence plutôt que de la surenchère.

Vue latérale du Citroën C5 Aircross 2025 illustrant ses nouvelles dimensions allongées et son design SUV modernisé.
Avec ses 4,65 mètres de long et un empattement accru, le nouveau C5 Aircross offre un espace intérieur généreux, surtout aux places arrière. © Citroën France

Prix et remises du Citroën C5 Aircross 2025 en France

Le C5 Aircross nouvelle génération est proposé en version micro-hybride 145 ch dès 34 990 € en finition You. Les finitions Plus et Max affichent respectivement 37 990 € et 40 990 €, tandis que la finition Business, orientée professionnels, se place à 38 990 €. La version électrique de 210 ch débute à 40 290 €, avec des niveaux de finition identiques.

Grâce à une politique tarifaire ajustée, Citroën parvient à se positionner en deçà de la plupart de ses concurrents à technologie équivalente, tout en offrant un niveau d’équipement très complet dès les premiers niveaux de gamme.

Face avant du Citroën C5 Aircross 2025 avec signature lumineuse à trois points et logo Citroën actualisé.
La face avant redessinée adopte le nouveau logo et la signature lumineuse de Citroën, tout en améliorant l’aérodynamisme global. © Citroën Communication

C5 Aircross 2025 : micro-hybride, électrique ou bientôt hybride rechargeable

La gamme C5 Aircross repose exclusivement sur des motorisations électrifiées. En entrée, on trouve un bloc 1.2 turbo micro-hybride de 145 ch, à faible consommation et capable de rouler en mode électrique sur une partie des trajets urbains.

En électrique, deux puissances sont proposées : 210 ch avec batterie de 73 kWh, offrant une autonomie jusqu’à 520 km, et 230 ch en version longue autonomie, attendue pour l’automne. Une version hybride rechargeable de 195 ch viendra compléter l’offre, permettant des trajets 100 % électriques quotidiens tout en conservant un moteur thermique pour les longs voyages.

Suspension Advanced Comfort, sièges massants et coffre jusqu’à 600 litres

Le confort reste le maître-mot du C5 Aircross 2025. Chaque version bénéficie de la suspension à butées hydrauliques progressives, signature Citroën, et de sièges Advanced Comfort®, disponibles avec chauffage, ventilation et massage dès les versions hautes.

La banquette arrière est unique sur le segment : trois sièges indépendants, coulissants et inclinables, avec un plancher plat. Le volume de coffre atteint 565 litres en hybride et jusqu’à 600 litres en électrique, ce qui en fait l’un des plus logeables du marché.

Écran tactile central de 13 pouces du Citroën C5 Aircross 2025 affichant les widgets et la navigation 3D.
Avec 13 pouces de diagonale, l’écran central est le plus grand jamais proposé par Citroën, totalement personnalisable.

Finitions You, Plus, Max, Business : équipements de série et options clés

La finition You, bien qu’entrée de gamme, offre déjà clim bizone, écran 13 pouces, aide au maintien de voie, phares LED et régulateur adaptatif. La finition Plus ajoute des jantes 19 pouces, la caméra de recul, le chargeur à induction et un système d’accès mains libres.

La finition Max intègre sièges en cuir électriques, hayon motorisé, pack sécurité étendu, et conduite semi-autonome niveau 2 avec maintien actif dans la voie. La finition Business s’adresse aux flottes avec un rapport prix/équipements optimisé pour les pros.

Vue arrière 3/4 du ë-C5 Aircross 2025 avec mention
Disponible en deux puissances et deux capacités de batterie, le ë-C5 Aircross propose jusqu’à 680 km d’autonomie.

C5 Aircross 2025 : face à Peugeot 3008, Skoda Enyaq, Hyundai Tucson et consorts

Face à ses concurrents directs, le Citroën C5 Aircross joue une carte claire : prix plus contenus, confort supérieur, modularité unique. Le Peugeot 3008 et le Skoda Enyaq offrent une finition plus haut de gamme, mais au prix fort. Le Tucson se distingue par son dynamisme, mais avec un coffre plus réduit et une banquette fixe.

Le C5 Aircross s’adresse à une clientèle familiale, pragmatique et à la recherche d’un SUV confortable, spacieux, bien équipé sans superflu, qui reste financièrement accessible dans un marché devenu élitiste.

