Plus d’un million de ventes mondiales : pourquoi ce SUV de 440 litres cartonne partout

Un million de ventes, 700 conquêtes par jour et une ascension fulgurante qui fait trembler Tesla : le BYD Atto 3 n’est plus l’outsider qu’on ignorait. Ce SUV électrique chinois réussit l’impensable en s’imposant comme le choix rationnel de conducteurs du monde entier, loin des projecteurs médiatiques mais terriblement efficace sur le terrain.

Juin 2025, le compteur franchit la barre symbolique du million. Une performance qui place ce compact électrique dans le club très fermé des best-sellers mondiaux, aux côtés des Model Y et autres ID.4. Sauf que l’Atto 3 n’a pas eu besoin du buzz d’Elon Musk ni de la force de frappe marketing de Volkswagen pour y arriver.

Le secret ? Une formule d’une simplicité déconcertante : proposer exactement ce que les gens cherchent, sans fioritures inutiles. Et visiblement, ça marche.

Un cap historique : plus d’un million d’Atto 3 vendus en 3 ans

Lancé en février 2022, le BYD Atto 3 n’aura mis que 40 mois à franchir la barre symbolique du million d’unités vendues à travers le monde. Une performance remarquable pour un modèle 100 % électrique positionné sur le très concurrentiel segment C des SUV compacts. Ce chiffre impressionnant se traduit par une moyenne de 700 exemplaires écoulés par jour, un rythme qui en dit long sur la dynamique commerciale de la marque chinoise.

Présent dans plus de 110 pays, l’Atto 3 est rapidement devenu un ambassadeur mondial du savoir-faire BYD, incarnant l’offensive stratégique du constructeur hors de ses frontières historiques. Il est aujourd’hui un modèle de référence dans des marchés aussi divers que la Norvège, la Thaïlande, l’Australie ou Israël – où il s’est hissé en tête des ventes toutes énergies confondues. Une preuve supplémentaire de son adaptabilité et de sa polyvalence face à des exigences variées.

Une recette technique solide : batterie Blade et autonomie réelle

Ce qui distingue fondamentalement l’Atto 3 de ses concurrents, c’est l’intégration de la batterie Blade LFP – une technologie développée en interne par BYD, qui mise sur une chimie lithium-fer-phosphate plus stable et durable. Avec une capacité de 60,4 kWh, cette batterie autorise une autonomie WLTP de 420 km, et même jusqu’à 565 km en usage urbain, ce qui le rend parfaitement adapté aux trajets mixtes.

Côté performances, le moteur électrique développe 204 chevaux (150 kW) et un couple de 310 Nm, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. La recharge n’est pas en reste, avec une puissance maximale de 110 kW en courant continu, et la possibilité de passer de 30 à 80 % de charge en 29 minutes environ.

Le tout est proposé avec une consommation moyenne contenue à 15,6 kWh/100 km, ce qui garantit une efficience appréciée, surtout dans un contexte de hausse des coûts énergétiques.

Un niveau d’équipement généreux sur toutes les finitions

L’Atto 3 ne mise pas seulement sur sa batterie pour séduire. Il se démarque également par un niveau d’équipement très complet, même dès la version Comfort. On y retrouve notamment un écran tactile rotatif de 12,8 pouces, une caméra 360°, un toit panoramique, un chargeur sans fil, des sièges chauffants, une climatisation bizone, ainsi que toute la panoplie d’aides à la conduite de niveau 2 (régulateur adaptatif, maintien dans la voie, freinage d’urgence…).

La finition supérieure Design enrichit encore l’offre avec un écran de 15,6 pouces, des sièges ventilés à réglage électrique, un hayon motorisé, un système audio de qualité, et un éclairage d’ambiance évolutif, offrant une expérience de conduite plus haut de gamme. Tous les modèles bénéficient d’une garantie constructeur de 6 ans (ou 150 000 km), et de 8 ans sur la batterie.

Face à des modèles comme le MG ZS EV, le Renault Scénic E-Tech ou le Peugeot e-2008, le BYD Atto 3 propose un rapport prix/technologie/équipement équilibré, surtout dans un contexte international.

Une implantation encore limitée en France et un tarif ambitieux

Si l’Atto 3 cartonne à l’international, son déploiement en France reste mesuré. Le constructeur chinois est encore en phase de structuration de son réseau hexagonal, avec quelques distributeurs agréés et une présence en zones urbaines. Et surtout, le modèle ne bénéficie pas du bonus écologique 2024, en raison de critères de production et de masse imposés par le barème français.

Résultat : le BYD Atto 3 s’affiche à partir de 34 990 € TTC en version Comfort, sans possibilité de déduire les aides d’État. Pour les particuliers, BYD propose une offre de location longue durée (LLD) à 399 €/mois, sur 49 mois avec 40 000 km inclus et un apport initial de 1 500 €. Un positionnement qui le place au-dessus des offres les plus agressives du marché, comme celles de MG ou de Dacia Spring, mais qui se justifie par son niveau de finition et sa technologie embarquée.

Malgré cela, BYD commence à percer sur le marché français : l’Atto 3 est devenu en 2025 le SUV électrique le plus vendu en canal particulier dans l’Hexagone, avec 982 unités écoulées au premier semestre. Un signal fort, qui montre que la marque séduit une clientèle à la recherche d’alternatives sérieuses aux références établies, sans renoncer à la qualité.