ActualitéPlus d'un million de ventes mondiales : pourquoi ce SUV de 440...

Plus d’un million de ventes mondiales : pourquoi ce SUV de 440 litres cartonne partout

Publié par: Julien Caron

Date:

SUV compact avec coffre de 440 litres ayant dépassé le million de ventes mondiales grâce à sa polyvalence
Ce SUV illustre la recette du succès commercial avec plus d'un million d'unités vendues grâce à son équilibre parfait entre compacité et praticité

Partager:

Un million de ventes, 700 conquêtes par jour et une ascension fulgurante qui fait trembler Tesla : le BYD Atto 3 n’est plus l’outsider qu’on ignorait. Ce SUV électrique chinois réussit l’impensable en s’imposant comme le choix rationnel de conducteurs du monde entier, loin des projecteurs médiatiques mais terriblement efficace sur le terrain.

Juin 2025, le compteur franchit la barre symbolique du million. Une performance qui place ce compact électrique dans le club très fermé des best-sellers mondiaux, aux côtés des Model Y et autres ID.4. Sauf que l’Atto 3 n’a pas eu besoin du buzz d’Elon Musk ni de la force de frappe marketing de Volkswagen pour y arriver.

Le secret ? Une formule d’une simplicité déconcertante : proposer exactement ce que les gens cherchent, sans fioritures inutiles. Et visiblement, ça marche.

Vue latérale du BYD Atto 3 électrique en finition Design, SUV compact élégant avec jantes 18 pouces et toit panoramique
Profil du BYD Atto 3 en version haut de gamme Design, mettant en valeur ses proportions dynamiques, sa ligne de toit fluide et ses jantes alliage de 18 pouces. Le SUV électrique arbore une signature lumineuse latérale distinctive et une garde au sol de 175 mm, idéale pour un usage polyvalent. © BYD

Un cap historique : plus d’un million d’Atto 3 vendus en 3 ans

Lancé en février 2022, le BYD Atto 3 n’aura mis que 40 mois à franchir la barre symbolique du million d’unités vendues à travers le monde. Une performance remarquable pour un modèle 100 % électrique positionné sur le très concurrentiel segment C des SUV compacts. Ce chiffre impressionnant se traduit par une moyenne de 700 exemplaires écoulés par jour, un rythme qui en dit long sur la dynamique commerciale de la marque chinoise.

Lire aussi  DS 3 Hybrid, la version Eco qui manquait à la gamme et qui convaincra les sceptiques

Présent dans plus de 110 pays, l’Atto 3 est rapidement devenu un ambassadeur mondial du savoir-faire BYD, incarnant l’offensive stratégique du constructeur hors de ses frontières historiques. Il est aujourd’hui un modèle de référence dans des marchés aussi divers que la Norvège, la Thaïlande, l’Australie ou Israël – où il s’est hissé en tête des ventes toutes énergies confondues. Une preuve supplémentaire de son adaptabilité et de sa polyvalence face à des exigences variées.

26 900€ et garantie jusqu’en 2033 : ce SUV compact surclasse le MG HS sur tous les tableaux

Face avant du BYD Atto 3 avec calandre fermée, feux LED effilés et logo central sur fond noir
La face avant du BYD Atto 3 mise sur une esthétique moderne et épurée, avec une calandre pleine typique des véhicules électriques, des projecteurs LED acérés et une signature lumineuse continue. L’ensemble confère au SUV une allure technologique et robuste. © BYD

Une recette technique solide : batterie Blade et autonomie réelle

Ce qui distingue fondamentalement l’Atto 3 de ses concurrents, c’est l’intégration de la batterie Blade LFP – une technologie développée en interne par BYD, qui mise sur une chimie lithium-fer-phosphate plus stable et durable. Avec une capacité de 60,4 kWh, cette batterie autorise une autonomie WLTP de 420 km, et même jusqu’à 565 km en usage urbain, ce qui le rend parfaitement adapté aux trajets mixtes.

Côté performances, le moteur électrique développe 204 chevaux (150 kW) et un couple de 310 Nm, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. La recharge n’est pas en reste, avec une puissance maximale de 110 kW en courant continu, et la possibilité de passer de 30 à 80 % de charge en 29 minutes environ.

Le tout est proposé avec une consommation moyenne contenue à 15,6 kWh/100 km, ce qui garantit une efficience appréciée, surtout dans un contexte de hausse des coûts énergétiques.

Intérieur avant du BYD Atto 3 avec écran tactile rotatif de 15,6 pouces et volant multifonction
Le poste de conduite du BYD Atto 3 impressionne avec un écran tactile central rotatif de 12,8 à 15,6 pouces selon la finition, un combiné numérique clair et un volant multifonction gainé. La planche de bord au design inspiré de l’univers du sport propose des matériaux de qualité et une présentation originale. © BYD

Un niveau d’équipement généreux sur toutes les finitions

L’Atto 3 ne mise pas seulement sur sa batterie pour séduire. Il se démarque également par un niveau d’équipement très complet, même dès la version Comfort. On y retrouve notamment un écran tactile rotatif de 12,8 pouces, une caméra 360°, un toit panoramique, un chargeur sans fil, des sièges chauffants, une climatisation bizone, ainsi que toute la panoplie d’aides à la conduite de niveau 2 (régulateur adaptatif, maintien dans la voie, freinage d’urgence…).

Lire aussi  Tesla Model Y 2025 : 600 km d'autonomie et de nouvelles surprises avant son lancement

La finition supérieure Design enrichit encore l’offre avec un écran de 15,6 pouces, des sièges ventilés à réglage électrique, un hayon motorisé, un système audio de qualité, et un éclairage d’ambiance évolutif, offrant une expérience de conduite plus haut de gamme. Tous les modèles bénéficient d’une garantie constructeur de 6 ans (ou 150 000 km), et de 8 ans sur la batterie.

Face à des modèles comme le MG ZS EV, le Renault Scénic E-Tech ou le Peugeot e-2008, le BYD Atto 3 propose un rapport prix/technologie/équipement équilibré, surtout dans un contexte international.

Banquette arrière du BYD Atto 3 avec accoudoir central, sièges en similicuir et espace aux jambes confortable
Les places arrière du BYD Atto 3 offrent un bon niveau de confort, avec une assise moelleuse, un accoudoir central, des aérateurs dédiés et un espace aux jambes suffisant pour des adultes. L’éclairage d’ambiance et les inserts originaux accentuent la qualité perçue. © BYD

Une implantation encore limitée en France et un tarif ambitieux

Si l’Atto 3 cartonne à l’international, son déploiement en France reste mesuré. Le constructeur chinois est encore en phase de structuration de son réseau hexagonal, avec quelques distributeurs agréés et une présence en zones urbaines. Et surtout, le modèle ne bénéficie pas du bonus écologique 2024, en raison de critères de production et de masse imposés par le barème français.

Résultat : le BYD Atto 3 s’affiche à partir de 34 990 € TTC en version Comfort, sans possibilité de déduire les aides d’État. Pour les particuliers, BYD propose une offre de location longue durée (LLD) à 399 €/mois, sur 49 mois avec 40 000 km inclus et un apport initial de 1 500 €. Un positionnement qui le place au-dessus des offres les plus agressives du marché, comme celles de MG ou de Dacia Spring, mais qui se justifie par son niveau de finition et sa technologie embarquée.

Malgré cela, BYD commence à percer sur le marché français : l’Atto 3 est devenu en 2025 le SUV électrique le plus vendu en canal particulier dans l’Hexagone, avec 982 unités écoulées au premier semestre. Un signal fort, qui montre que la marque séduit une clientèle à la recherche d’alternatives sérieuses aux références établies, sans renoncer à la qualité.

Lire aussi  BYD Sealion 7 : le SUV électrique de 530 ch qui permet à BYD de rivaliser avec la Tesla Model Y
Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Elon Musk dévoile enfin la Tesla abordable : ni Model 2 ni Model Q, la surprise est totale
Article suivant
338 chevaux et un nom de jeu vidéo : la nouvelle Subaru cache une mécanique 100% Toyota
Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

Sur le même sujet

224 ch, 5,5 L/100 km et garantie 7 ans : ce « RAV4 chinois » coûte 10 000 € de moins que l’original et...

Le MG HS Hybrid+ est proposé en France depuis quelques mois, et il s’annonce déjà comme une offre...

Cet intérieur de Jeep nous faisait saliver, mais le SUV compact qui l’entoure a viré au cauchemar malgré un coffre revu à la hausse

Présenté au Salon de Detroit 2002, le Jeep Compass Concept avait tout pour surprendre. Loin de l’image rustique...

240 000 km et plus de 10 ans plus tard : voici comment les batteries de voitures électriques vieillissent vraiment, données à l’appui

L’idée selon laquelle la batterie d’une voiture électrique devient inutilisable après 200 000 km est tenace. Pourtant, les...

On le croyait dépassé, et pourtant ce SUV à 206 € par mois offre 510 litres de coffre et un équipement royal

Le SEAT Ateca n’a pas dit son dernier mot. En 2026, alors que la plupart de ses concurrents...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.