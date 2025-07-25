Actualité338 chevaux et un nom de jeu vidéo : la nouvelle Subaru...

338 chevaux et un nom de jeu vidéo : la nouvelle Subaru cache une mécanique 100% Toyota

Publié par: Marc

Date:

Nouvelle Subaru sportive de 338 chevaux avec plateforme Toyota et appellation inspirée du jeu vidéo
Cette Subaru aux allures de console sur roues marie l'expertise mécanique Toyota à l'identité unique de la marque aux Pléiades pour 338 chevaux de plaisir

Chez Subaru, chaque nouveauté a toujours porté une part d’ADN baroudeur. Et en 2026, cette philosophie prend un virage 100 % électrique avec le lancement d’un modèle inédit : le Subaru Uncharted. Un nom évocateur, une silhouette taillée pour l’aventure, et une fiche technique qui mêle héritage japonais et ambitions modernes. Pour la marque, c’est un véritable tournant stratégique – celui de l’ouverture vers un segment électrique plus grand public, sans renier ses fondamentaux.

Derrière son design affirmé, le Uncharted cache une parenté technique étroite avec un certain Toyota C-HR, dont il partage la plateforme e-TNGA. Mais Subaru n’a pas simplement rebadgé un modèle : le Uncharted incarne une proposition originale, pensée pour conjuguer la compacité urbaine, la performance électrique et l’esprit outdoor que les amateurs de la marque apprécient depuis l’époque des Forester ou Outback.

Poste de conduite du Subaru Uncharted avec écran tactile 14 pouces et volant carré
La planche de bord du Subaru Uncharted se distingue par un design épuré et technologique : écran central 14″, affichage digital et commandes tactiles intuitives. Le volant carré renforce l’ergonomie moderne. © Subaru

Avec ses dimensions équilibrées (4,52 m de long), une garde au sol généreuse de 21 cm et trois versions disponibles jusqu’à 338 chevaux, le Uncharted entend rivaliser avec les références du segment des SUV électriques compacts. Il se décline en propulsion comme en transmission intégrale, propose deux tailles de batterie, et promet une autonomie allant jusqu’à 585 km WLTP selon la configuration. Le tout, dans un habitacle technologique et robuste, fidèle au style Subaru.

Mais plus encore, ce modèle marque une rupture : c’est le premier véhicule à traction de la marque depuis des décennies. Un pari audacieux pour séduire de nouveaux profils d’acheteurs, plus sensibles à l’efficience et au tarif qu’au tout-terrain pur. Et dans un marché où la transition vers l’électrique impose de nouveaux codes, Subaru choisit de s’adapter… tout en restant fidèle à son goût du défrichement.

Un SUV compact électrique taillé pour l’aventure Subaru

Subaru a toujours cultivé une identité forte autour de l’aventure, de la robustesse et de la motricité intégrale. Avec le Subaru Uncharted, la marque transpose ces valeurs dans l’ère de l’électrique. Ce SUV compact 100 % électrique affiche une longueur de 4,52 m, un empattement de 2 750 mm et surtout une garde au sol de 210 mm, qui le place parmi les modèles les plus capables en dehors du bitume dans sa catégorie.

Visuellement, le style est affirmé. La silhouette fastback mêle sportivité et fluidité, tandis que les protections de bas de caisse, les arches de roues noires et les sabots de pare-chocs renforcent le caractère SUV du modèle. Les optiques effilées à LED, les clignotants dynamiques et le bandeau arrière soulignent une modernité assumée. Le tout repose sur des jantes allant jusqu’à 20 pouces selon les versions.

Vue 3/4 avant en plongée du Subaru Uncharted 2026, SUV électrique compact au style musclé et lignes sculptées
Le Subaru Uncharted 2026 vu en 3/4 avant dévoile une silhouette dynamique mêlant robustesse et aérodynamisme. Le capot sculpté, les ailes marquées et la signature LED en crochets dessinent une identité visuelle forte, fidèle à l’esprit Subaru.

Plateforme e-TNGA et motorisations 100 % électriques

Le Uncharted est développé sur la plateforme e-TNGA, conçue conjointement avec Toyota et déjà utilisée sur plusieurs modèles électriques de la galaxie nippone. Il en hérite une architecture modulaire, une répartition optimisée des masses, et une capacité d’accueil pour deux packs batterie :

  • Une batterie de 57,7 kWh pour les versions FWD
  • Une batterie de 77 kWh pour les versions AWD haut de gamme

Trois niveaux de motorisation sont annoncés :

  • **FWD Premium** : 221 ch (163 kW), autonomie jusqu’à **585 km WLTP**
  • **Sport AWD** : 309 ch avec transmission intégrale et autonomie réduite (environ 470 km)
  • **GT AWD** : 338 ch, 0 à 100 km/h en **5 secondes**, X-Mode électronique, autonomie estimée à 465-470 km

La version traction constitue une rupture historique pour Subaru, qui n’avait plus proposé de véhicule à deux roues motrices depuis des décennies. Ce choix vise à élargir l’offre et séduire une clientèle urbaine ou pragmatique, moins intéressée par les capacités tout-terrain.

Vue latérale intérieure du Subaru Uncharted 2026 montrant la planche de bord, les sièges avant et l'écran tactile central
Cette vue latérale de l’habitacle du Subaru Uncharted 2026 met en lumière l’agencement moderne et ergonomique du poste de conduite. On distingue le large écran tactile de 14 pouces en position flottante, le volant carré distinctif et les sièges avant au maintien marqué avec sellerie déperlante.

Un habitacle digital, robuste et pensé pour le quotidien

À bord, le Subaru Uncharted surprend par son intérieur coloré, technique et pratique. La planche de bord met en avant un écran tactile central de 14 pouces, accompagné d’un combiné numérique minimaliste. Le volant rectangulaire, les inserts orange et les textures déperlantes rappellent l’univers outdoor, tout en conservant une présentation moderne.

Parmi les équipements notables :

  • Deux **chargeurs à induction** pour smartphones
  • **Connectivité Apple CarPlay/Android Auto sans fil**
  • **Caméras 360°**, aide au stationnement, régulateur adaptatif
  • **Toit panoramique** et **système audio Harman Kardon** sur la finition GT

L’ambiance intérieure marie esprit baroudeur et confort familial. Les sièges sont à la fois larges, résistants et chauffants selon les finitions, et le volume de coffre s’annonce compétitif – même si les chiffres définitifs pour le marché européen ne sont pas encore connus.

Face avant du Subaru Uncharted 2026 avec signature lumineuse LED en crochets et capot sculpté
L’avant du Subaru Uncharted affirme une forte personnalité visuelle avec ses optiques LED angulaires, sa calandre fermée typique des véhicules électriques et ses lignes tendues inspirées du design outdoor. © Subaru

Autonomie réaliste et recharge rapide pour la route

Subaru a soigné la gestion énergétique de son Uncharted. Grâce à une bonne aérodynamique et à une plateforme efficiente, la version FWD avec batterie 77 kWh promet une autonomie WLTP allant jusqu’à 585 km, soit l’une des meilleures valeurs de sa catégorie. Les versions AWD, plus puissantes et plus lourdes, visent une autonomie d’environ 465 à 470 km WLTP, ce qui reste très compétitif face aux Hyundai Kona, Kia Niro EV ou Tesla Model Y SR.

Côté recharge, le SUV est compatible avec les bornes rapides en courant continu jusqu’à 150 kW. Il peut ainsi passer de 10 à 80 % en 30 minutes environ, et embarque une prise NACS (North American Charging Standard), ce qui le rend compatible avec l’écosystème Tesla Supercharger dans certaines régions. Un choix stratégique pour favoriser l’interopérabilité des réseaux.

Vue arrière du Subaru Uncharted avec bandeau lumineux, hayon incliné et diffuseur noir
À l’arrière, le Uncharted adopte un bandeau lumineux traversant et une silhouette légèrement fastback, renforçant son style dynamique. Le spoiler et les protections inférieures accentuent son positionnement SUV électrique. © Subaru

Un pari stratégique pour Subaru dans l’ère électrique

Le Uncharted ne se contente pas d’être un SUV électrique de plus. Il incarne une évolution culturelle majeure pour Subaru. En acceptant de proposer une version traction, la marque fait un pas vers la rationalisation et la conquête de nouveaux clients – notamment les flottes, les primo-accédants à l’électrique ou les familles urbaines.

Face à des concurrents comme le Volkswagen ID.4, le Renault Scénic E-Tech, ou encore le Toyota bZ4X, le Subaru Uncharted mise sur son look audacieux, sa double motorisation FWD/AWD, son équipement généreux et sa fabrication japonaise. Un cocktail qui pourrait bien lui permettre de s’installer durablement sur le segment très disputé des SUV électriques compacts.

Son arrivée en France est attendue pour 2026, à un tarif encore inconnu mais estimé autour de 45 000 à 55 000 € selon la version. Reste à savoir si Subaru parviendra à conserver l’équilibre entre authenticité et modernité, qui a toujours fait sa force auprès des conducteurs en quête de différence.

Marc
Marc
