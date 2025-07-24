26 900€ et garantie jusqu’en 2033 : ce SUV compact surclasse le MG HS sur tous les tableaux

Actualité26 900€ et garantie jusqu'en 2033 : ce SUV compact surclasse le...

SUV compact proposé à 26 900 euros avec garantie constructeur jusqu'en 2033 positionné comme alternative au MG HS
Ce SUV compact mise sur sa réputation et une garantie record jusqu'en 2033 pour s'imposer face à la déferlante chinoise incarnée par le MG HS

Sur un marché saturé de SUV thermiques déguisés en hybrides, Nissan frappe fort. Avec son Qashqai e-Power, la marque japonaise relance la course à la technologie propre, tout en conservant un positionnement prix ultra-concurrentiel. Proposé en 2025 à partir de 26 900 € TTC avec une garantie constructeur de 8 ans, ce SUV compact ne se contente pas d’être accessible : il introduit un système hybride unique, où le moteur thermique n’entraîne jamais les roues.

Profil du Nissan Qashqai e-Power 2025 en finition N-Connecta avec jantes alliage et design dynamique
Le profil du Qashqai e-Power 2025 met en avant ses lignes tendues, ses ailes musclées et ses jantes 18 pouces. Un SUV compact au style affirmé, taillé pour la route comme pour la ville. © Nissan

C’est toute la promesse de la technologie e-Power : un moteur essence qui sert uniquement de générateur, pendant que le véhicule roule exclusivement à l’électrique. Le résultat ? Une conduite fluide et silencieuse, sans recharge, avec un appétit en carburant contenu sous les 5,5 L/100 km.

Face à la montée des marques low-cost asiatiques ou des SUV trop standardisés, le Qashqai reprend l’initiative avec un cocktail de technologie, d’équipements et de fiabilité. Et il le fait sous pavillon connu, avec un réseau français établi et un produit déjà éprouvé depuis plusieurs générations.

Ce nouveau Qashqai n’est pas un simple restylage marketing : c’est le contre-modèle intelligent face à ceux qui confondent “hybride” et simple badge écologique.

Avant du Nissan Qashqai e-Power 2025 avec calandre V-Motion, optiques LED et signature lumineuse moderne
La face avant reprend les codes stylistiques emblématiques de Nissan : calandre en V, projecteurs LED affûtés et signature lumineuse distinctive. Un look immédiatement reconnaissable. © Nissan

Une vraie technologie hybride avec propulsion électrique

Le Qashqai e-Power n’est pas un hybride classique. Il utilise un système inédit sur le marché européen : le moteur essence 1.5 turbo (en trois cylindres) ne sert pas à faire tourner les roues, mais à produire de l’électricité. La traction est assurée uniquement par un moteur électrique de 190 ch, alimenté en temps réel.

Cette approche combine les sensations d’un véhicule électrique (silence, réponse instantanée, conduite fluide) avec l’autonomie d’un thermique classique. Résultat : aucune recharge requise, une consommation en ville réduite (autour de 5,3 L/100 km), et une expérience de conduite nettement plus aboutie que celle d’un micro-hybride.

Cette technologie, développée au Japon et testée sur le marché asiatique depuis plusieurs années, bénéficie désormais d’une version optimisée pour la France, avec des réglages plus dynamiques et une meilleure gestion de l’énergie.

Poste de conduite du Nissan Qashqai e-Power avec écran central 12 pouces, compteurs digitaux et finitions haut de gamme
Le poste de conduite séduit par sa qualité perçue : grand écran tactile central, instrumentation numérique, commandes intuitives et finitions valorisantes. L’ambiance est à mi-chemin entre confort et modernité. © Nissan

Un prix d’appel compétitif : 26 900 € TTC, sans compromis sur l’équipement

Dans un univers où les SUV compacts hybrides flirtent vite avec les 35 000 à 40 000 €, Nissan crée la surprise : le Qashqai e-Power 2025 est proposé à 26 900 € TTC dans sa version d’entrée de gamme, avec une dotation déjà très riche.

Dès cette finition, on retrouve :

  • La **technologie e-Power** complète avec 190 ch et boîte à variation intelligente
  • Un **écran tactile 8 à 12 pouces** selon version, compatible Apple CarPlay/Android Auto
  • Caméra de recul, radar, régulateur de vitesse et aides à la conduite avancées
  • Climatisation auto, feux LED, jantes alliage
La version N-Connecta, coeur de gamme, intègre en plus : navigation, caméra 360°, sellerie améliorée, tableau de bord numérique… pour moins de 30 000 € TTC.

Banquette arrière du Qashqai e-Power avec sièges rabattables 60/40 et accoudoir central
L’espace arrière est pensé pour le confort : bon dégagement aux genoux, assise moelleuse, ports USB-C et accoudoir rabattable. Idéal pour les familles ou les trajets partagés. © Nissan

Des dimensions familiales et un usage quotidien parfaitement équilibré

Le Qashqai e-Power se positionne parmi les SUV compacts les plus homogènes. Avec 4,43 m de long et un coffre de 504 litres, il offre un espace généreux pour une famille de 4, sans sacrifier la maniabilité urbaine.

La propulsion électrique garantit un silence de fonctionnement, idéal en agglomération, et une absence de vibrations, même en embouteillages. L’accélération est franche, et les relances sont très vives grâce aux 330 Nm de couple électrique disponibles immédiatement.

Sur autoroute, le moteur thermique entre davantage en action, mais reste discret. La consommation mixte tourne autour de 5,4 à 5,7 L/100 km, ce qui place le Qashqai dans le haut du panier des SUV thermiques ou hybrides non rechargeables.

Coffre du Nissan Qashqai e-Power 2025 avec seuil de chargement bas et volume utile de 504 litres
Le volume de coffre de 504 litres permet d’accueillir valises, poussettes ou équipements professionnels. Le seuil bas et le plancher modulable facilitent le chargement au quotidien. © Nissan

Sécurité, confort et garantie : les vrais atouts du Qashqai

La dotation en aides à la conduite est à souligner : freinage automatique d’urgence, alerte de franchissement de ligne, régulateur adaptatif, alerte angle mort, reconnaissance de panneaux… sont disponibles dès les versions coeur de gamme.

Nissan ajoute à cela une garantie constructeur de 8 ans, extensible jusqu’à 160 000 km, ce qui renforce la confiance dans une technologie encore peu répandue. Le réseau français, déjà bien établi, facilite l’entretien et les interventions.

Avec sa vignette Crit’Air 1, le Qashqai peut circuler librement dans toutes les ZFE (zones à faibles émissions) actuellement déployées ou prévues en France. Il combine donc efficacité environnementale, coût d’usage raisonnable, et valeur de revente stable, un point que de nombreux clients anticipent.

Arrière du Nissan Qashqai e-Power avec feux LED horizontaux et logo e-Power sur hayon
L’arrière du Qashqai e-Power conserve une silhouette athlétique avec un spoiler de toit intégré, des feux LED élégants et un badge e-Power marquant sa motorisation innovante. © Nissan

Une vraie alternative aux SUV chinois et une réponse aux attentes françaises

Le marché français voit émerger des modèles asiatiques très compétitifs sur le papier, comme le MG HS, mais qui peinent à rassurer sur le long terme. Face à eux, le Qashqai e-Power joue la carte de la qualité perçue, de l’innovation technique éprouvée et d’un réseau de distribution solide.

Un comparatif synthétique entre les deux :

Critère Nissan Qashqai e-Power MG HS Hybrid
Prix d’entrée 26 900 € 31 800 €
Puissance 190 ch (élec. traction) 258 ch (hybride plug-in)
Recharge Pas nécessaire Oui (brancher 4h minimum)
Coffre 504 L 507 L
Garantie 8 ans 7 ans
Réseau Implantation nationale Réseau en développement

La conclusion est claire : pour les clients cherchant un véhicule familial hybride, fiable, pratique et bien garanti, le Qashqai e-Power 2025 s’impose comme l’une des meilleures affaires du moment.

