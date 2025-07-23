ActualitéPas de high-tech mais 520L de coffre et 1000km d'autonomie : le...

Pas de high-tech mais 520L de coffre et 1000km d’autonomie : le bon sens automobile à 16 900€

Publié par: Antoine Laforge

Date:

Voiture européenne pratique avec coffre 520 litres consommant 4,6L/100km offrant 1000km d'autonomie pour 16 900 euros
Cette voiture prouve qu'en 2025, le choix intelligent reste celui du pragmatisme avec une autonomie record et un prix contenu sans passer par l'import chinois

Partager:

Retirée du catalogue en 2022, la Fiat Tipo revient discrètement mais sûrement, avec un tarif canon de 16 900 €, une motorisation diesel performante, et surtout une garantie de 8 ans, à condition de faire entretenir le véhicule dans le réseau officiel. Dans un paysage automobile où la moindre citadine hybride dépasse les 20 000 €, l’italienne vient remettre un peu d’ordre dans les prix.

Mais cette offensive ne se résume pas à une simple opération de déstockage. Fiat vise clairement les particuliers pragmatiques, les petites familles, et surtout les flottes d’entreprises en quête de véhicules économiques, fiables, et immédiatement disponibles. Avec une dotation correcte dès l’entrée de gamme, un coffre géant et une consommation sous les 5 l/100 km, la Tipo ne joue pas la séduction, mais l’efficacité.

Alors que vaut cette Tipo 2025, relancée dans une version unique diesel à 130 ch ? Est-ce vraiment l’affaire de l’année pour ceux qui ne veulent ni SUV ni électrification ? Voici notre analyse.

Fiat Tipo 2025 gris clair vue de profil avec ligne tendue et jantes alliage 16 pouces
Le profil de la Fiat Tipo reste classique mais équilibré, avec une longueur de 4,54 m et une garde au sol abaissée qui renforcent sa sobriété et son efficacité aérodynamique. © Fiat

Une compacte à contre-courant : le retour stratégique de la Fiat Tipo

À l’heure où la plupart des constructeurs font disparaître discrètement leurs motorisations diesel du catalogue, Fiat opère un virage inattendu : la Tipo 1.6 Multijet fait son retour sur le marché français en 2025. Une décision stratégique, assumée, qui vise un public bien précis : les automobilistes soucieux de leur budget et encore très attachés au diesel pour ses qualités d’endurance et d’économie à la pompe.

Lire aussi  Citadine exclusive mais imbattable : 129 € mensuels et consommation inférieure à 50 centimes quotidiens, l'équation parfaite pour la ville

Lancée initialement en 2016 puis retirée temporairement en France en 2022, la Tipo revient dans une version repensée, simplifiée à l’extrême : une unique motorisation diesel 130 ch, deux niveaux de finition, une berline 4 portes uniquement. Ce recentrage permet à Fiat de proposer des tarifs ultra-compétitifs, tout en conservant une base technique connue, fiable, et conforme aux normes Euro 6.

En relançant ce modèle en plein été 2025, la marque italienne vise avant tout les flottes d’entreprises, les grands rouleurs et les particuliers vivant hors agglomérations, pour qui l’électrique ou l’hybride ne sont pas encore des solutions viables.

Fiat Tipo 2025 gris clair vue de profil avec ligne tendue et jantes alliage 16 pouces
Le profil de la Fiat Tipo reste classique mais équilibré, avec une longueur de 4,54 m et une garde au sol abaissée qui renforcent sa sobriété et son efficacité aérodynamique. © Fiat

Une offre ultra-compétitive dès 16 900 € : le diesel revient en force

Le prix d’appel de 16 900 € place la Fiat Tipo bien en dessous de la plupart de ses concurrentes thermiques, et même sous certaines citadines hybrides. À ce tarif, la version de base propose déjà un bon niveau d’équipement : climatisation manuelle, radar de recul, système multimédia avec écran 5″, régulateur de vitesse.

La citadine hybride à 12 590€ se réinvente avec plus de versions et d’équipements de série

Mais c’est surtout la finition City à 19 700 € qui devrait attirer le plus de clients, avec une dotation enrichie incluant :

  • Jantes alliage 16 pouces
  • Feux LED avant et arrière
  • Écran tactile 7 pouces avec Apple CarPlay & Android Auto
  • Caméra de recul et alerte de franchissement de ligne
  • Climatisation automatique

Fiat frappe également fort côté tranquillité d’esprit, en offrant une garantie étendue à 8 ans, à condition de réaliser l’entretien dans son réseau agréé. Une politique qui valorise la fidélité et réduit les coûts à long terme.

Lire aussi  BYD lance son électrique low-cost en France : L'Atto 2 va bousculer le marché
Planche de bord de la Fiat Tipo 2025 avec écran tactile 7 pouces et volant multifonction
À bord, la Tipo mise sur une ergonomie simple avec un combiné clair, un écran 7 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto, et un volant multifonction agréable en main. © Fiat

Motorisation et performances : le bon compromis diesel

Sous le capot, la Fiat Tipo 2025 embarque le 1.6 Multijet de 130 chevaux et 320 Nm de couple, une motorisation éprouvée dans le groupe Stellantis. Associée à une boîte manuelle 6 rapports, elle offre des performances très correctes pour un usage quotidien : 0 à 100 km/h en 9,6 secondes, vitesse maximale de 212 km/h, le tout pour une consommation mixte de 4,6 à 4,7 l/100 km en cycle WLTP.

Avec des émissions de CO2 autour de 123 g/km, la Tipo échappe au malus écologique, et conserve un excellent coût d’usage dans le contexte actuel d’augmentation des carburants. Le moteur reste aussi compatible avec la vignette Crit’Air 2, ce qui autorise son usage dans la plupart des ZFE-m françaises.

Un choix rationnel pour ceux qui recherchent encore un moteur thermique robuste, économique, et idéal pour les longs trajets.

Fiat Tipo 2025 vue arrière avec feux LED et coffre de 520 litres
L’arrière de la berline conserve une silhouette sobre avec des feux LED à signature horizontale et un large hayon qui dissimule un coffre très logeable de 520 litres. © Fiat

Équipements, confort, coffre : la Tipo soigne l’essentiel

Si la Tipo ne cherche pas à impressionner par une débauche technologique, elle soigne l’essentiel. L’habitacle est sobre mais bien assemblé, et les matériaux, bien que simples, offrent un bon niveau de durabilité. L’ergonomie est réussie, avec une bonne accessibilité des commandes et une position de conduite confortable.

L’un des points forts de cette berline réside dans son coffre de 520 litres, soit une capacité supérieure à de nombreux SUV compacts, tout en conservant une banquette arrière spacieuse et accueillante.

La finition City propose également plusieurs assistances à la conduite modernes, souvent absentes à ce niveau de prix :

  • Freinage automatique d’urgence
  • Assistant de maintien dans la voie
  • Reconnaissance des panneaux de signalisation
  • Aide au démarrage en côte
Lire aussi  Cadeau Noël pour enfants avec ces jeux de Lego construction automobile

Un ensemble sécurisant, qui donne à la Tipo une vraie maturité, malgré son prix serré.

Gamme Fiat Tipo 2025 en trois carrosseries - berline 4 portes, compacte 5 portes et break SW - présentées côte à côte
La gamme Fiat Tipo 2025 se décline en trois silhouettes complémentaires : une berline élégante pour les trajets longue distance, une compacte 5 portes plus urbaine et agile, et un break Station Wagon spacieux pour les familles ou les pros. Une offre rationnelle, complète et toujours à prix serré. © Fiat

Une bonne affaire ? Pour qui la Tipo est vraiment faite

La Fiat Tipo 2025 ne séduira sans doute pas les amateurs de SUV branchés ni les conducteurs urbains hyperconnectés. En revanche, elle répond parfaitement aux attentes :

  • Des **familles** cherchant un véhicule fiable, spacieux et peu coûteux
  • Des **flottes professionnelles** à la recherche d’un TCO maîtrisé
  • Des **routiers** qui effectuent plus de 20 000 km/an et veulent éviter l’électrique

Le tout avec un budget d’achat sous les 20 000 €, une garantie longue durée, et une fiabilité technique déjà éprouvée. Une proposition rare en 2025, à l’heure où la voiture thermique abordable devient une espèce en voie de disparition.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
21 000€ pour un SUV 7 places automatique de 146 ch : le deal du siècle existe mais pas en France
Article suivant
1000 acheteurs à l’aveugle visent le record du Nürburgring : le phénomène automobile qui défie la logique
Antoine Laforge
Antoine Laforge
Rédacteur en chef, actualité automobile - Avec un œil critique et une plume affûtée, Antoine décrypte l'actualité automobile au quotidien. De l'économie de l'auto aux mouvements écologiques, il analyse les tendances et les enjeux du secteur avec une perspective globale. Son expertise fait de lui la voix de référence pour comprendre les dynamiques qui façonnent le monde automobile.

Sur le même sujet

La Citroën C4 passe sous les 21 000 € en février 2026 et envoie un message clair à la Peugeot 308

La Citroën C4 passe à l’offensive. En ce mois de février 2026, la berline compacte aux allures de...

L’Europe panique face à l’invasion des voitures chinoises et pourrait bien vous faire payer l’addition sur votre prochaine auto

Longtemps cantonnées aux pages d’actualité ou aux salons asiatiques, les voitures chinoises sont désormais bien présentes en Europe....

Hyundai n’a plus peur de BMW et le prouve en créant sa propre M5 : 525 ch et pas une seule trace d’électrification

La Genesis G80 Magma ne joue pas dans la nuance. Avec ses 525 ch, ses ailes élargies, son...

Pression, usure, adhérence : pourquoi l’entretien des pneumatiques est un geste vital pour votre sécurité

Les pneumatiques sont les seuls éléments qui relient une voiture à la route. Pourtant, trop d'automobilistes continuent de...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.