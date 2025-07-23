Pas de high-tech mais 520L de coffre et 1000km d’autonomie : le bon sens automobile à 16 900€

Retirée du catalogue en 2022, la Fiat Tipo revient discrètement mais sûrement, avec un tarif canon de 16 900 €, une motorisation diesel performante, et surtout une garantie de 8 ans, à condition de faire entretenir le véhicule dans le réseau officiel. Dans un paysage automobile où la moindre citadine hybride dépasse les 20 000 €, l’italienne vient remettre un peu d’ordre dans les prix.

Mais cette offensive ne se résume pas à une simple opération de déstockage. Fiat vise clairement les particuliers pragmatiques, les petites familles, et surtout les flottes d’entreprises en quête de véhicules économiques, fiables, et immédiatement disponibles. Avec une dotation correcte dès l’entrée de gamme, un coffre géant et une consommation sous les 5 l/100 km, la Tipo ne joue pas la séduction, mais l’efficacité.

Alors que vaut cette Tipo 2025, relancée dans une version unique diesel à 130 ch ? Est-ce vraiment l’affaire de l’année pour ceux qui ne veulent ni SUV ni électrification ? Voici notre analyse.

Une compacte à contre-courant : le retour stratégique de la Fiat Tipo

À l’heure où la plupart des constructeurs font disparaître discrètement leurs motorisations diesel du catalogue, Fiat opère un virage inattendu : la Tipo 1.6 Multijet fait son retour sur le marché français en 2025. Une décision stratégique, assumée, qui vise un public bien précis : les automobilistes soucieux de leur budget et encore très attachés au diesel pour ses qualités d’endurance et d’économie à la pompe.

Lancée initialement en 2016 puis retirée temporairement en France en 2022, la Tipo revient dans une version repensée, simplifiée à l’extrême : une unique motorisation diesel 130 ch, deux niveaux de finition, une berline 4 portes uniquement. Ce recentrage permet à Fiat de proposer des tarifs ultra-compétitifs, tout en conservant une base technique connue, fiable, et conforme aux normes Euro 6.

En relançant ce modèle en plein été 2025, la marque italienne vise avant tout les flottes d’entreprises, les grands rouleurs et les particuliers vivant hors agglomérations, pour qui l’électrique ou l’hybride ne sont pas encore des solutions viables.

Une offre ultra-compétitive dès 16 900 € : le diesel revient en force

Le prix d’appel de 16 900 € place la Fiat Tipo bien en dessous de la plupart de ses concurrentes thermiques, et même sous certaines citadines hybrides. À ce tarif, la version de base propose déjà un bon niveau d’équipement : climatisation manuelle, radar de recul, système multimédia avec écran 5″, régulateur de vitesse.

Mais c’est surtout la finition City à 19 700 € qui devrait attirer le plus de clients, avec une dotation enrichie incluant :

Jantes alliage 16 pouces

Feux LED avant et arrière

Écran tactile 7 pouces avec Apple CarPlay & Android Auto

Caméra de recul et alerte de franchissement de ligne

Climatisation automatique

Fiat frappe également fort côté tranquillité d’esprit, en offrant une garantie étendue à 8 ans, à condition de réaliser l’entretien dans son réseau agréé. Une politique qui valorise la fidélité et réduit les coûts à long terme.

Motorisation et performances : le bon compromis diesel

Sous le capot, la Fiat Tipo 2025 embarque le 1.6 Multijet de 130 chevaux et 320 Nm de couple, une motorisation éprouvée dans le groupe Stellantis. Associée à une boîte manuelle 6 rapports, elle offre des performances très correctes pour un usage quotidien : 0 à 100 km/h en 9,6 secondes, vitesse maximale de 212 km/h, le tout pour une consommation mixte de 4,6 à 4,7 l/100 km en cycle WLTP.

Avec des émissions de CO2 autour de 123 g/km, la Tipo échappe au malus écologique, et conserve un excellent coût d’usage dans le contexte actuel d’augmentation des carburants. Le moteur reste aussi compatible avec la vignette Crit’Air 2, ce qui autorise son usage dans la plupart des ZFE-m françaises.

Un choix rationnel pour ceux qui recherchent encore un moteur thermique robuste, économique, et idéal pour les longs trajets.

Équipements, confort, coffre : la Tipo soigne l’essentiel

Si la Tipo ne cherche pas à impressionner par une débauche technologique, elle soigne l’essentiel. L’habitacle est sobre mais bien assemblé, et les matériaux, bien que simples, offrent un bon niveau de durabilité. L’ergonomie est réussie, avec une bonne accessibilité des commandes et une position de conduite confortable.

L’un des points forts de cette berline réside dans son coffre de 520 litres, soit une capacité supérieure à de nombreux SUV compacts, tout en conservant une banquette arrière spacieuse et accueillante.

La finition City propose également plusieurs assistances à la conduite modernes, souvent absentes à ce niveau de prix :

Freinage automatique d’urgence

Assistant de maintien dans la voie

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Aide au démarrage en côte

Un ensemble sécurisant, qui donne à la Tipo une vraie maturité, malgré son prix serré.

Une bonne affaire ? Pour qui la Tipo est vraiment faite

La Fiat Tipo 2025 ne séduira sans doute pas les amateurs de SUV branchés ni les conducteurs urbains hyperconnectés. En revanche, elle répond parfaitement aux attentes :

Des **familles** cherchant un véhicule fiable, spacieux et peu coûteux

Des **flottes professionnelles** à la recherche d’un TCO maîtrisé

Des **routiers** qui effectuent plus de 20 000 km/an et veulent éviter l’électrique

Le tout avec un budget d’achat sous les 20 000 €, une garantie longue durée, et une fiabilité technique déjà éprouvée. Une proposition rare en 2025, à l’heure où la voiture thermique abordable devient une espèce en voie de disparition.