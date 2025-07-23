Recherche
21 000€ pour un SUV 7 places automatique de 146 ch : le deal du siècle existe mais pas en France

Publié par: Maxime Lefèvre

SUV familial 7 places avec boîte automatique et moteur 146 chevaux proposé à 21 000 euros mais non disponible sur le marché français
Ce SUV 7 places à prix plancher incarne le fossé grandissant entre les marchés automobiles mondiaux et les tarifs pratiqués en France

Imaginez un SUV 7 places au look dynamique, généreusement équipé, animé par un moteur turbo essence et proposé à un prix bien inférieur aux références européennes. Ce véhicule existe. Il s’appelle DFSK 580, aussi connu sous le nom de Fengon 580, et il débarque progressivement en Europe, à travers certains marchés d’importation. Avec son design massif, son habitacle modulable et sa dotation très complète, il a de quoi séduire les familles à la recherche d’espace… sans exploser leur budget.

SUV chinois DFSK 580 gris métallisé vu de profil avec lignes tendues et jantes alliage 18 pouces
La silhouette du DFSK 580 révèle une allure élancée et dynamique, avec ses 4,68 m de long et ses arches de roues marquées. Les jantes alliage et les barres de toit renforcent son style SUV familial. © DFSK

Si le nom DFSK reste encore largement inconnu en France, il n’en va pas de même dans d’autres pays européens, où ce constructeur chinois (lié au géant Dongfeng Motor) multiplie les offensives sur le segment des SUV. Le 580 en est un parfait exemple : un modèle spacieux, pensé pour la polyvalence, et souvent proposé en version essence ou bicarburation GPL, selon les marchés.

Pourtant, malgré ses atouts indéniables, le DFSK 580 n’est pas encore commercialisé officiellement en France. On peut le croiser via certains mandataires ou importateurs indépendants, mais sans réseau officiel ni garantie constructeur dédiée sur le territoire. Un frein pour certains… mais aussi une opportunité à surveiller de près, tant la fiche technique du véhicule intrigue.

L’illusion parfaite : ce SUV au look baroudeur cache une mécanique low-cost

Alors, que vaut vraiment ce SUV de 4,68 m venu de Chine ? Peut-il rivaliser avec des modèles comme le Dacia Jogger, le Peugeot 5008 ou le Renault Espace ? Voici notre décryptage.

Lire aussi  Le cauchemar de Tesla en Chine : La Xiaomi SU7 cartonne avec des prix plus bas
Calandre chromée du DFSK 580 avec feux LED et bouclier avant sculpté
Le design avant du DFSK 580 affirme un caractère moderne grâce à sa calandre chromée, ses optiques LED effilées et son large bouclier. Une face avant expressive qui s’inscrit dans les codes des SUV urbains. © DFSK

Le SUV chinois qui vise les familles nombreuses

Sur un marché européen de plus en plus friand de SUV polyvalents, le DFSK 580 incarne l’une des offensives les plus ambitieuses venues de Chine. Long de 4,68 mètres, ce modèle adopte tous les codes du SUV familial : design musclé, position de conduite surélevée, large calandre chromée et signature lumineuse à LED.

Derrière ce style affirmé se cache un objectif clair : s’adresser aux familles à la recherche d’un véhicule abordable, spacieux et suffisamment bien équipé pour rivaliser avec des références établies comme le Peugeot 5008, le Dacia Jogger ou même le Skoda Kodiaq. Un pari osé… mais pas dénué d’arguments.

Le constructeur DFSK (filiale de Dongfeng, l’un des plus grands groupes automobiles chinois) commence à s’imposer en Europe via certains pays d’Europe de l’Est et d’Allemagne, sans pour autant disposer d’un réseau de distribution officiel en France. Une absence temporaire ? Peut-être. Car le potentiel est là.

200 km sans une goutte d’essence : ce SUV hybride a tous les atouts pour conquérir la France

Intérieur du DFSK 580 avec écran tactile central et volant multifonction
Le poste de conduite mise sur la simplicité avec un combiné moderne, un écran tactile bien intégré et des matériaux valorisants. Le volant multifonction permet de piloter les aides à la conduite. © DFSK

Motorisation essence turbo et boîte CVT : des performances modestes mais suffisantes

Sous le capot, le DFSK 580 embarque un moteur essence 1.5 litre turbo, développant 146 ch et 210 Nm de couple. Il est associé à une boîte automatique CVT, qui privilégie la douceur de conduite à la nervosité. Ce n’est pas un SUV sportif, mais il remplit correctement sa mission familiale.

La transmission est confiée aux roues avant, et le châssis repose sur un train classique à l’avant et un essieu arrière semi-rigide. Une configuration simple, qui vise à réduire les coûts et à faciliter l’entretien.

Lire aussi  Plus rapide qu'une BMW M3, et le constructeur chinois de cette voiture électrique n'a pas eu à tricher

Côté consommation, le constructeur annonce environ 8,5 l/100 km en cycle mixte, un chiffre à relativiser selon le type d’usage. Certaines versions sont également proposées en bicarburation essence-GPL, un atout intéressant en période de hausse des prix à la pompe.

Rangées arrière du DFSK 580 avec sièges en cuir et espace pour 7 passagers
L’habitacle accueille jusqu’à 7 passagers avec une deuxième rangée coulissante et une troisième dédiée aux enfants ou aux trajets courts. Les sièges en cuir et les aérations renforcent le confort. © DFSK

7 places de série et dotation très complète

L’un des points forts du DFSK 580 est sans aucun doute son habitabilité. Le SUV offre 7 places de série, avec une configuration en 3 rangées modulables. La deuxième rangée est coulissante, permettant d’optimiser l’accès à la troisième.

Côté coffre, la capacité est correcte mais dépend de l’usage des sièges arrière. En 5 places, le volume dépasse les 500 litres, tandis qu’en configuration 7 places, l’espace disponible chute autour de 210 litres, ce qui reste acceptable pour des trajets courts.

L’équipement est aussi un argument de poids. Selon les versions, on retrouve :

  • Un grand écran tactile central avec **connectivité Apple CarPlay et Android Auto**
  • Une **caméra 360°**, pratique pour les manoeuvres
  • Des sièges en cuir, **climatisation automatique** et toit ouvrant
  • Des aides à la conduite comme l’alerte de franchissement de ligne ou le freinage d’urgence

Un contenu généreux qui rappelle certaines offres coréennes d’il y a dix ans… mais avec une qualité perçue en nette amélioration.

Coffre du DFSK 580 en configuration 5 places avec un grand volume de chargement
En configuration 5 places, le DFSK 580 propose un coffre spacieux dépassant les 500 litres, idéal pour les départs en vacances. Le plancher est plat et les sièges rabattables à plat. © DFSK

Un positionnement tarifaire agressif… mais sans réseau français

Si les caractéristiques du DFSK 580 sont attractives, son principal frein reste sa distribution. Le véhicule n’est pas vendu par un réseau officiel en France, ce qui signifie :

<ul> <li>Pas de garantie constructeur française</li> <li>Pas de SAV dédié</li> <li>Une homologation parfois spécifique selon le pays d’importation</li> </ul>

Lire aussi  Ce SUV légendaire fait son grand retour en 2025: bon marché, hybride ou électrique, et en 5 ou 7 places

Il est toutefois possible de se procurer un 580 via des mandataires ou importateurs indépendants, notamment depuis l’Allemagne ou la Belgique. Les prix observés tournent autour de 23 000 à 27 000 € TTC, pour des véhicules récents, parfois neufs ou très faiblement kilométrés.

Dans cette fourchette, le DFSK 580 reste bien placé face aux modèles européens neufs à 7 places, qui dépassent souvent les 35 000 € avec un niveau d’équipement équivalent.

Vue arrière du DFSK 580 avec feux horizontaux et becquet intégré
À l’arrière, le DFSK 580 soigne les détails avec des feux horizontaux reliés par un bandeau, un bouclier proéminent et un discret becquet de toit. Le style reste sobre, mais soigné. © DFSK

Un modèle à surveiller de près

Le DFSK 580 coche beaucoup de cases : 7 vraies places, design soigné, motorisation sobre, dotation généreuse, et surtout, tarif très compétitif. Ce cocktail en fait une alternative sérieuse pour les familles nombreuses qui seraient prêtes à passer outre l’absence de badge connu.

Son arrivée officielle en France n’est pour l’instant pas confirmée, mais le développement rapide de marques chinoises sur notre territoire (MG, BYD, Aiways…) laisse penser qu’un lancement pourrait intervenir dans les prochaines années.

En attendant, il faudra passer par des circuits d’import pour mettre la main sur ce SUV singulier. Et peser le pour et le contre d’un achat malin… mais potentiellement exigeant en cas de pépin.

