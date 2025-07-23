21 000€ pour un SUV 7 places automatique de 146 ch : le deal du siècle existe mais pas en France

Imaginez un SUV 7 places au look dynamique, généreusement équipé, animé par un moteur turbo essence et proposé à un prix bien inférieur aux références européennes. Ce véhicule existe. Il s’appelle DFSK 580, aussi connu sous le nom de Fengon 580, et il débarque progressivement en Europe, à travers certains marchés d’importation. Avec son design massif, son habitacle modulable et sa dotation très complète, il a de quoi séduire les familles à la recherche d’espace… sans exploser leur budget.

Si le nom DFSK reste encore largement inconnu en France, il n’en va pas de même dans d’autres pays européens, où ce constructeur chinois (lié au géant Dongfeng Motor) multiplie les offensives sur le segment des SUV. Le 580 en est un parfait exemple : un modèle spacieux, pensé pour la polyvalence, et souvent proposé en version essence ou bicarburation GPL, selon les marchés.

Pourtant, malgré ses atouts indéniables, le DFSK 580 n’est pas encore commercialisé officiellement en France. On peut le croiser via certains mandataires ou importateurs indépendants, mais sans réseau officiel ni garantie constructeur dédiée sur le territoire. Un frein pour certains… mais aussi une opportunité à surveiller de près, tant la fiche technique du véhicule intrigue.

Alors, que vaut vraiment ce SUV de 4,68 m venu de Chine ? Peut-il rivaliser avec des modèles comme le Dacia Jogger, le Peugeot 5008 ou le Renault Espace ? Voici notre décryptage.

Le SUV chinois qui vise les familles nombreuses

Sur un marché européen de plus en plus friand de SUV polyvalents, le DFSK 580 incarne l’une des offensives les plus ambitieuses venues de Chine. Long de 4,68 mètres, ce modèle adopte tous les codes du SUV familial : design musclé, position de conduite surélevée, large calandre chromée et signature lumineuse à LED.

Derrière ce style affirmé se cache un objectif clair : s’adresser aux familles à la recherche d’un véhicule abordable, spacieux et suffisamment bien équipé pour rivaliser avec des références établies comme le Peugeot 5008, le Dacia Jogger ou même le Skoda Kodiaq. Un pari osé… mais pas dénué d’arguments.

Le constructeur DFSK (filiale de Dongfeng, l’un des plus grands groupes automobiles chinois) commence à s’imposer en Europe via certains pays d’Europe de l’Est et d’Allemagne, sans pour autant disposer d’un réseau de distribution officiel en France. Une absence temporaire ? Peut-être. Car le potentiel est là.

Motorisation essence turbo et boîte CVT : des performances modestes mais suffisantes

Sous le capot, le DFSK 580 embarque un moteur essence 1.5 litre turbo, développant 146 ch et 210 Nm de couple. Il est associé à une boîte automatique CVT, qui privilégie la douceur de conduite à la nervosité. Ce n’est pas un SUV sportif, mais il remplit correctement sa mission familiale.

La transmission est confiée aux roues avant, et le châssis repose sur un train classique à l’avant et un essieu arrière semi-rigide. Une configuration simple, qui vise à réduire les coûts et à faciliter l’entretien.

Côté consommation, le constructeur annonce environ 8,5 l/100 km en cycle mixte, un chiffre à relativiser selon le type d’usage. Certaines versions sont également proposées en bicarburation essence-GPL, un atout intéressant en période de hausse des prix à la pompe.

7 places de série et dotation très complète

L’un des points forts du DFSK 580 est sans aucun doute son habitabilité. Le SUV offre 7 places de série, avec une configuration en 3 rangées modulables. La deuxième rangée est coulissante, permettant d’optimiser l’accès à la troisième.

Côté coffre, la capacité est correcte mais dépend de l’usage des sièges arrière. En 5 places, le volume dépasse les 500 litres, tandis qu’en configuration 7 places, l’espace disponible chute autour de 210 litres, ce qui reste acceptable pour des trajets courts.

L’équipement est aussi un argument de poids. Selon les versions, on retrouve :

Un grand écran tactile central avec **connectivité Apple CarPlay et Android Auto**

Une **caméra 360°**, pratique pour les manoeuvres

Des sièges en cuir, **climatisation automatique** et toit ouvrant

Des aides à la conduite comme l’alerte de franchissement de ligne ou le freinage d’urgence

Un contenu généreux qui rappelle certaines offres coréennes d’il y a dix ans… mais avec une qualité perçue en nette amélioration.

Un positionnement tarifaire agressif… mais sans réseau français

Si les caractéristiques du DFSK 580 sont attractives, son principal frein reste sa distribution. Le véhicule n’est pas vendu par un réseau officiel en France, ce qui signifie :

<ul> <li>Pas de garantie constructeur française</li> <li>Pas de SAV dédié</li> <li>Une homologation parfois spécifique selon le pays d’importation</li> </ul>

Il est toutefois possible de se procurer un 580 via des mandataires ou importateurs indépendants, notamment depuis l’Allemagne ou la Belgique. Les prix observés tournent autour de 23 000 à 27 000 € TTC, pour des véhicules récents, parfois neufs ou très faiblement kilométrés.

Dans cette fourchette, le DFSK 580 reste bien placé face aux modèles européens neufs à 7 places, qui dépassent souvent les 35 000 € avec un niveau d’équipement équivalent.

Un modèle à surveiller de près

Le DFSK 580 coche beaucoup de cases : 7 vraies places, design soigné, motorisation sobre, dotation généreuse, et surtout, tarif très compétitif. Ce cocktail en fait une alternative sérieuse pour les familles nombreuses qui seraient prêtes à passer outre l’absence de badge connu.

Son arrivée officielle en France n’est pour l’instant pas confirmée, mais le développement rapide de marques chinoises sur notre territoire (MG, BYD, Aiways…) laisse penser qu’un lancement pourrait intervenir dans les prochaines années.

En attendant, il faudra passer par des circuits d’import pour mettre la main sur ce SUV singulier. Et peser le pour et le contre d’un achat malin… mais potentiellement exigeant en cas de pépin.