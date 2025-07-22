Recherche
ActualitéL'illusion parfaite : ce SUV au look baroudeur cache une mécanique low-cost

L’illusion parfaite : ce SUV au look baroudeur cache une mécanique low-cost

Publié par: Antoine Laforge

Date:

SUV au design tout-terrain avec garde au sol élevée masquant une conception low-cost sans réelles capacités 4x4
Ce SUV mise sur une esthétique baroudeuse convaincante pour faire oublier l'absence de vraies capacités tout-terrain et justifier son prix plancher

Partager:

Sur un marché mondial qui adore les SUV familiaux 7 places, Mitsubishi dégaine un nouveau modèle qui risque de faire grincer des dents… en Europe. Son nom : Destinator, un SUV de gabarit intermédiaire, construit sur une version revue de la plateforme de l’Outlander, capable d’emmener confortablement toute une famille… mais que les clients français ne verront pas de sitôt en concessions.

Long de 4,68 mètres, haut sur pattes, très bien équipé, le Destinator semble taillé pour un usage quotidien autant que pour les pistes. Disponible en version essence turbo 1.5 de 163 ch, il offre une transmission CVT, des modes de conduite offroad, une banquette arrière coulissante, et un habitacle digitalisé – le tout pour un prix d’appel situé entre 21 000 et 27 000 euros sur les premiers marchés.

Mais voilà : Mitsubishi réserve ce modèle aux pays émergents, notamment l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine, ou encore l’Afrique du Nord. La France, elle, devra se contenter de son grand frère Outlander PHEV ou du compact ASX, tous deux déjà plus chers, électrifiés et calibrés pour l’Europe.

Reste une question en suspens : le Destinator est-il trop rustique pour notre marché, ou simplement trop rationnel pour les stratégies actuelles ?

Format Tiguan pour 12 000€ de moins : ce SUV hybride offre 90 km d’autonomie et une garantie jusqu’en 2032

Profil complet du Mitsubishi Destinator 2026 sur route sèche, jantes 18 pouces et garde au sol élevée
Le gabarit du Mitsubishi Destinator s’étend sur 4,68 mètres, avec une garde au sol de 214 mm. Une ligne horizontale marquée, pensée pour conjuguer habitabilité et usage polyvalent. © Mitsubishi Motors

Un SUV familial au gabarit affirmé mais contenu

Avec le Destinator 2026, Mitsubishi reprend une recette qui a fait ses preuves : celle d’un SUV à trois rangées de sièges, pragmatique, modulable et robuste, mais sans s’embourber dans des technologies complexes ou coûteuses.

Lire aussi  Au volant du Mitsubishi Outlander PHEV : le pionnier hybride rechargeable fait son grand retour

Long de 4,68 mètres, il s’intercale entre un Dacia Jogger et un Hyundai Santa Fe, tout en revendiquant une garde au sol de 214 mm, soit plus que bon nombre de crossovers européens. L’empattement de 2,81 m assure un bon espace habitable, tandis que les angles d’attaque et de fuite (20,1° et 30,5°) traduisent une certaine ambition hors bitume, du moins sur terrain meuble.

Esthétiquement, le Destinator revendique le langage de design “Hexaguard Horizon” cher à Mitsubishi depuis le nouveau Triton. Sa face avant en T inversé, ses ailes marquées et ses boucliers épais lui donnent une allure de petit Pajero moderne, bien dans l’air du temps.

Avant du Mitsubishi Destinator 2026 avec signature lumineuse en T et calandre imposante
La face avant intègre le langage de design “Hexaguard Horizon” de Mitsubishi. Un style affirmé, presque militaire, qui tranche avec les SUV urbains aseptisés. © Mitsubishi Motors

Un moteur turbo éprouvé et une transmission CVT optimisée

Sous le capot, pas d’électrification ni d’ambition verte affichée. Mitsubishi parie sur la robustesse mécanique avec un bloc 1.5 MIVEC turbo de 163 ch (4B40), accouplé à une boîte automatique CVT à 8 rapports simulés.

Ce moteur, déjà éprouvé sur l’Outlander et l’Eclipse Cross, délivre 250 Nm de couple à bas régime, permettant des relances souples malgré les 1,6 tonne du véhicule. La transmission CVT est annoncée comme revue pour améliorer les sensations de conduite, avec des modes prédéfinis simulant les passages de rapports.

Surtout, le Destinator propose cinq modes de conduite :

  • **Normal** pour un usage urbain
  • **Tarmac** pour les routes sinueuses
  • **Wet** pour les chaussées glissantes
  • **Gravel** et **Mud** pour les chemins non stabilisés

Le système intègre une fonction AYC (Active Yaw Control) pour optimiser la répartition du couple sur sol meuble – une technologie généralement réservée à des modèles plus haut de gamme.

Lire aussi  C'est le 4x4 le plus attendu de l'année, un SUV avec motorisation hybride au niveau de Toyota et 8 ans de garantie
Tableau de bord du Mitsubishi Destinator 2026 avec écran central de 12,3 pouces et instrumentation numérique
L’habitacle marie écran tactile grand format, commandes physiques conservées, et sellerie soignée. La disposition reste claire et fonctionnelle, même en finition d’entrée. © Mitsubishi Motors

Une habitabilité 7 places et une dotation généreuse

Côté habitacle, le Destinator n’a pas à rougir. Son architecture permet une configuration 5+2 avec rangée centrale coulissante et rabattable en 40/20/40, ainsi qu’une troisième rangée en 50/50 escamotable dans le plancher. Ce n’est pas un monospace, mais sept adultes peuvent y prendre place ponctuellement.

La planche de bord intègre :

  • Un écran central tactile de 12,3 pouces (avec CarPlay/Android Auto)
  • Une instrumentation numérique de 8 pouces
  • Un système audio Yamaha à 6 haut-parleurs
  • Une clim bizone avec buses pour la 3e rangée
  • Des commandes physiques conservées pour l’essentiel

L’ambiance monte en gamme avec un toit panoramique, des sièges chauffants, un chargeur induction, 64 couleurs d’éclairage d’ambiance et des surpiqûres contrastées sur les finitions hautes. Pour un modèle à partir de 21 000 € sur les marchés émergents, le niveau d’équipement surprend positivement.

Banquette centrale et troisième rangée du Mitsubishi Destinator 2026 avec sellerie bi-ton
La rangée 2 est coulissante et rabattable en 40/20/40, permettant un accès facilité à la 3e rangée. Le confort arrière reste correct pour deux adultes. © Mitsubishi Motors

Tarif compétitif… mais pour l’instant hors de portée des clients français

Proposé entre 21 000 € et 27 000 € en Indonésie (selon les versions GLS, Exceed ou Ultimate), le Mitsubishi Destinator frappe fort côté rapport prix/prestations. À ce tarif, aucun concurrent européen ne propose autant de places, d’équipements et de capacité tout-terrain dans ce format.

Face à lui :

  • Le **Dacia Jogger** est moins cher (dès 17 790 €), mais bien plus dépouillé et sans vraie transmission adaptée au tout-terrain
  • Un **Peugeot 5008** démarre à 37 000 € avec 7 places, mais sans turbo ni boîte auto à ce prix
  • Le **Hyundai Santa Fe** en version équivalente dépasse les 45 000 €

En Asie, Amérique latine ou Afrique, le Destinator a toutes les cartes pour séduire une clientèle familiale pragmatique, à la recherche d’un SUV polyvalent, fiable et facile à entretenir. Il est aussi un bon ambassadeur de la relance Mitsubishi à l’international.

Lire aussi  Mitsubishi Colt 2024: Vers un possible retour en version hybride
Arrière du Mitsubishi Destinator 2026 avec feux verticaux LED et hayon vertical
L’arrière du Destinator joue la carte de la simplicité avec des feux à LED en L inversé, un becquet intégré et une bonne accessibilité au coffre malgré la 3e rangée. © Mitsubishi Motors

📌 Note sur la commercialisation en France

À ce jour, aucune commercialisation du Mitsubishi Destinator n’est prévue en Europe de l’Ouest. La marque le réserve aux marchés dits ” émergents ” ou extra-européens. Mitsubishi Motors France ne prévoit ni homologation, ni importation officielle pour 2025-2026.

Si certains clients français s’intéressent au modèle, ils devront passer par des canaux d’importation indépendants, avec tous les aléas que cela implique (homologation, SAV, garantie). La marque concentre actuellement son offre européenne sur l’Outlander PHEV, l’ASX et l’Eclipse Cross, tous électrifiés.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Format Tiguan pour 12 000€ de moins : ce SUV hybride offre 90 km d’autonomie et une garantie jusqu’en 2032
Article suivant
21 000€ pour un SUV 7 places automatique de 146 ch : le deal du siècle existe mais pas en France
Antoine Laforge
Antoine Laforge
Rédacteur en chef, actualité automobile - Avec un œil critique et une plume affûtée, Antoine décrypte l'actualité automobile au quotidien. De l'économie de l'auto aux mouvements écologiques, il analyse les tendances et les enjeux du secteur avec une perspective globale. Son expertise fait de lui la voix de référence pour comprendre les dynamiques qui façonnent le monde automobile.

Sur le même sujet

Ce SUV 7 places au look irrésistible et au moteur turbo essence arrive à prix cassé pour défier les Kodiaq et 5008

Le Sportequipe 8 GT arrive avec des arguments solides : 37 900 €, 185 ch, boîte DCT à...

Équipement complet, 4 L/100 km et seulement 21 300 € : cet hybride brillant pourrait bien être la meilleure affaire de 2026

La Toyota Yaris Trendy arrive avec une motorisation hybride 116 ch, un équipement complet et une consommation moyenne...

Ce 4×4 coréen inconnu ressemble à un Mercedes GLE mais rivalise avec le Land Cruiser : le monde du tout-terrain n’avait pas vu venir...

Le Genesis GV70 se transforme en baroudeur chic avec le concept Outdoors. Jantes noires, pneus tout-terrain, galerie de...

La nouvelle Dacia Jogger Hybrid débarque avec 155 ch et le label ECO à un prix que même les constructeurs chinois ne peuvent pas...

Avec un look affiné, une version hybride de 155 ch et un prix d’appel de 25 600 €,...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.