L’illusion parfaite : ce SUV au look baroudeur cache une mécanique low-cost

Sur un marché mondial qui adore les SUV familiaux 7 places, Mitsubishi dégaine un nouveau modèle qui risque de faire grincer des dents… en Europe. Son nom : Destinator, un SUV de gabarit intermédiaire, construit sur une version revue de la plateforme de l’Outlander, capable d’emmener confortablement toute une famille… mais que les clients français ne verront pas de sitôt en concessions.

Long de 4,68 mètres, haut sur pattes, très bien équipé, le Destinator semble taillé pour un usage quotidien autant que pour les pistes. Disponible en version essence turbo 1.5 de 163 ch, il offre une transmission CVT, des modes de conduite offroad, une banquette arrière coulissante, et un habitacle digitalisé – le tout pour un prix d’appel situé entre 21 000 et 27 000 euros sur les premiers marchés.

Mais voilà : Mitsubishi réserve ce modèle aux pays émergents, notamment l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine, ou encore l’Afrique du Nord. La France, elle, devra se contenter de son grand frère Outlander PHEV ou du compact ASX, tous deux déjà plus chers, électrifiés et calibrés pour l’Europe.

Reste une question en suspens : le Destinator est-il trop rustique pour notre marché, ou simplement trop rationnel pour les stratégies actuelles ?

Un SUV familial au gabarit affirmé mais contenu

Avec le Destinator 2026, Mitsubishi reprend une recette qui a fait ses preuves : celle d’un SUV à trois rangées de sièges, pragmatique, modulable et robuste, mais sans s’embourber dans des technologies complexes ou coûteuses.

Long de 4,68 mètres, il s’intercale entre un Dacia Jogger et un Hyundai Santa Fe, tout en revendiquant une garde au sol de 214 mm, soit plus que bon nombre de crossovers européens. L’empattement de 2,81 m assure un bon espace habitable, tandis que les angles d’attaque et de fuite (20,1° et 30,5°) traduisent une certaine ambition hors bitume, du moins sur terrain meuble.

Esthétiquement, le Destinator revendique le langage de design “Hexaguard Horizon” cher à Mitsubishi depuis le nouveau Triton. Sa face avant en T inversé, ses ailes marquées et ses boucliers épais lui donnent une allure de petit Pajero moderne, bien dans l’air du temps.

Un moteur turbo éprouvé et une transmission CVT optimisée

Sous le capot, pas d’électrification ni d’ambition verte affichée. Mitsubishi parie sur la robustesse mécanique avec un bloc 1.5 MIVEC turbo de 163 ch (4B40), accouplé à une boîte automatique CVT à 8 rapports simulés.

Ce moteur, déjà éprouvé sur l’Outlander et l’Eclipse Cross, délivre 250 Nm de couple à bas régime, permettant des relances souples malgré les 1,6 tonne du véhicule. La transmission CVT est annoncée comme revue pour améliorer les sensations de conduite, avec des modes prédéfinis simulant les passages de rapports.

Surtout, le Destinator propose cinq modes de conduite :

**Normal** pour un usage urbain

**Tarmac** pour les routes sinueuses

**Wet** pour les chaussées glissantes

**Gravel** et **Mud** pour les chemins non stabilisés

Le système intègre une fonction AYC (Active Yaw Control) pour optimiser la répartition du couple sur sol meuble – une technologie généralement réservée à des modèles plus haut de gamme.

Une habitabilité 7 places et une dotation généreuse

Côté habitacle, le Destinator n’a pas à rougir. Son architecture permet une configuration 5+2 avec rangée centrale coulissante et rabattable en 40/20/40, ainsi qu’une troisième rangée en 50/50 escamotable dans le plancher. Ce n’est pas un monospace, mais sept adultes peuvent y prendre place ponctuellement.

La planche de bord intègre :

Un écran central tactile de 12,3 pouces (avec CarPlay/Android Auto)

(avec CarPlay/Android Auto) Une instrumentation numérique de 8 pouces

Un système audio Yamaha à 6 haut-parleurs

Une clim bizone avec buses pour la 3e rangée

avec buses pour la 3e rangée Des commandes physiques conservées pour l’essentiel

L’ambiance monte en gamme avec un toit panoramique, des sièges chauffants, un chargeur induction, 64 couleurs d’éclairage d’ambiance et des surpiqûres contrastées sur les finitions hautes. Pour un modèle à partir de 21 000 € sur les marchés émergents, le niveau d’équipement surprend positivement.

Tarif compétitif… mais pour l’instant hors de portée des clients français

Proposé entre 21 000 € et 27 000 € en Indonésie (selon les versions GLS, Exceed ou Ultimate), le Mitsubishi Destinator frappe fort côté rapport prix/prestations. À ce tarif, aucun concurrent européen ne propose autant de places, d’équipements et de capacité tout-terrain dans ce format.

Face à lui :

Le **Dacia Jogger** est moins cher (dès 17 790 €), mais bien plus dépouillé et sans vraie transmission adaptée au tout-terrain

Un **Peugeot 5008** démarre à 37 000 € avec 7 places, mais sans turbo ni boîte auto à ce prix

Le **Hyundai Santa Fe** en version équivalente dépasse les 45 000 €

En Asie, Amérique latine ou Afrique, le Destinator a toutes les cartes pour séduire une clientèle familiale pragmatique, à la recherche d’un SUV polyvalent, fiable et facile à entretenir. Il est aussi un bon ambassadeur de la relance Mitsubishi à l’international.

📌 Note sur la commercialisation en France

À ce jour, aucune commercialisation du Mitsubishi Destinator n’est prévue en Europe de l’Ouest. La marque le réserve aux marchés dits ” émergents ” ou extra-européens. Mitsubishi Motors France ne prévoit ni homologation, ni importation officielle pour 2025-2026.

Si certains clients français s’intéressent au modèle, ils devront passer par des canaux d’importation indépendants, avec tous les aléas que cela implique (homologation, SAV, garantie). La marque concentre actuellement son offre européenne sur l’Outlander PHEV, l’ASX et l’Eclipse Cross, tous électrifiés.