Recherche
Actualité244 chevaux et label ECO pour ce 4x4 rétro deux fois moins...

244 chevaux et label ECO pour ce 4×4 rétro deux fois moins cher que les références du marché

Publié par: Alain

Date:

4x4 au design rétro développant 244 chevaux avec label ECO proposé à moitié prix du Land Rover Defender et Toyota Land Cruiser
Ce 4x4 néo-rétro combine puissance, respect environnemental et tarif agressif pour défier les mastodontes britanniques et japonais du tout-terrain

Partager:

Un gabarit de baroudeur pur jus, des lignes taillées à la serpe, une face avant intimidante et… un prix de compacte suréquipée. Voici l’ICH-X K3, nouveau venu d’Asie, qui pourrait bien bouleverser le marché européen des 4×4. Là où les Land Cruiser, Wrangler ou Defender flirtent avec les 70 à 100 000 €, ce mastodonte sino-italien débarque à 47 900 € en offre de lancement. Et attention : ce n’est pas un SUV façon crossover, c’est un vrai 4×4, avec transmission intégrale, garde au sol de 220 mm, et un look prêt pour l’expédition.

Issu du Jetour Traveller (filiale du groupe chinois Chery), le K3 est distribué en Europe sous la marque ICH-X, une émanation du groupe italien DR Automobiles, déjà à l’origine de succès confidentiels comme les DR 6.0 ou EVO 5. Mais ici, pas de style mollasson ni de moteur anémique. Sous le capot, on retrouve un 2.0 turbo essence de 244 chevaux, accouplé à une boîte automatique DCT à 7 rapports, le tout envoyé aux quatre roues via une gestion intelligente de la motricité.

SUV ICH-X K3 vu de profil, carrosserie large et garde au sol élevée
Le K3 affiche une silhouette massive avec une ligne de caisse tendue, une garde au sol de 220 mm et une stature digne d’un baroudeur familial 4×4. © ICH-X

Loin d’un véhicule spartiate, le K3 joue aussi la carte du confort et de l’équipement high-tech : sellerie cuir, sièges ventilés, grand écran 15,6″, caméra 360°, toit panoramique, ADAS complet… Le tout, garanti 5 ans. Une dotation qu’on retrouve habituellement chez BMW, Land Rover ou Jeep, mais jamais à ce tarif.

Excellent mais perfectible : ce SUV très accessible va bientôt corriger son unique point faible

Alors, simple phénomène d’annonce, ou véritable alternative crédible aux mastodontes occidentaux ? C’est ce que nous allons décrypter dans cet article.

Lire aussi  Toyota repense son premier SUV électrique : Adieu bZ4X ?

Un vrai baroudeur taillé pour l’aventure… et les showrooms européens

Le ICH-X K3 ne cache pas ses intentions : imposer une nouvelle référence sur le segment des 4×4 familiaux à vocation tout-terrain. Avec 4,78 m de long, 2,00 m de large et 1,88 m de haut, il affiche un gabarit digne des mastodontes du marché, avec des proportions qui rappellent le Land Cruiser, le Ford Bronco ou même le Jeep Grand Cherokee.

Mais la vraie surprise est ailleurs : malgré ses dimensions, le K3 ne dépasse pas 48 000 € en offre de lancement. Un chiffre qui interpelle, surtout face à des concurrents dont le prix d’entrée dépasse souvent les 70 000 €.

Ce 4×4 affiche une garde au sol de 220 mm, des angles d’attaque et de fuite respectables (20° à l’avant, 30° à l’arrière) et une transmission intégrale intelligente. Il s’adresse clairement à un public en quête d’un véhicule familial capable de sortir de l’asphalte, sans forcément débourser une fortune.

Face avant du ICH-X K3 avec calandre noire et signature LED verticale
La face avant imposante intègre une calandre à double étage, des phares LED verticaux et un capot nervuré, évoquant l’ADN tout-terrain assumé du modèle. © ICH-X

Un 2.0 turbo essence de 244 ch, couplé à une boîte auto à double embrayage

Sous le capot, le ICH-X K3 embarque un bloc 2.0 turbo essence développant 244 chevaux et 385 Nm de couple. Cette motorisation, accouplée à une boîte automatique DCT à 7 rapports, lui permet de signer des performances tout à fait honorables compte tenu de son gabarit : 185 km/h en pointe, et des relances franches sur route ouverte.

La consommation annoncée reste mesurée pour le segment, autour de 9,8 l/100 km en mixte WLTP. Pour les utilisateurs sensibles à l’étiquette écologique, une version bicarburation GPL est proposée, permettant de bénéficier du label Crit’Air Éco en France et d’un allègement fiscal potentiel.

Lire aussi  Vétéran mais imbattable : le SUV 7 places qui reste la référence du vrai 4x4 avec ses 780 litres de coffre

Il ne s’agit pas d’un SUV sportif, mais bien d’un véhicule de franchissement polyvalent, capable de tracter, grimper et évoluer sur chemins dégradés, sans sacrifier la conduite quotidienne.

Intérieur du ICH-X K3 avec écran central 15,6 pouces et sellerie cuir
À bord, l’ambiance se veut moderne et techno, avec un écran central géant, des inserts métalliques, et une sellerie cuir perforée de série. © ICH-X

Une dotation d’équipements digne des segments premium

L’un des points les plus impressionnants du K3, c’est sa dotation de série. Là où les marques européennes font payer chaque option au prix fort, ICH-X propose un équipement presque intégral dès l’entrée de gamme :

  • **Écran tactile 15,6″** compatible navigation, Apple CarPlay et Android Auto
  • **Caméras 360°**, capteurs AV/AR, détection d’angles morts
  • **Sièges chauffants et ventilés**, sellerie cuir perforé, réglages électriques
  • **Toit panoramique**, ambiance lumineuse personnalisable
  • **Pack ADAS complet** : freinage d’urgence, maintien actif dans la voie, régulateur adaptatif

La finition intérieure surprend par son soin du détail, même si certains plastiques trahissent un positionnement plus économique. La présentation reste moderne, l’ergonomie correcte, et l’espace à bord extrêmement généreux, que ce soit à l’avant ou aux places arrière.

Vue 3/4 avant du ICH-X K3 franchissant une dune de sable, transmission intégrale active
apturé en pleine action sur une dune, le ICH-X K3 démontre ses capacités de franchissement avec sa transmission intégrale intelligente, sa garde au sol de 220 mm et son couple élevé de 385 Nm. Une vraie vocation 4×4. © ICH-X

Un positionnement tarifaire sans équivalent sur le marché européen

Le prix de lancement de 47 900 € en Espagne (et probablement autour de 48-50 000 € en France) place le K3 en terrain vierge. Aucun concurrent direct ne propose aujourd’hui un 4×4 à transmission intégrale, essence, ultra-équipé, à ce niveau de tarif.

En face :

  • Toyota Land Cruiser : dès 63 000 € (et jusqu’à 90 000 €)
  • Ford Bronco Wildtrak : environ 76 000 €
  • Jeep Wrangler Sahara : autour de 68 000 €
  • Land Rover Defender 110 : plus de 70 000 €

Même le Dacia Duster 4×4, en version diesel ou GPL, atteint les 26 000 €… mais n’a ni le gabarit ni le raffinement du K3.

Lire aussi  Pas le plus rapide mais redoutablement fiable : ce modèle allemand bien équipé à 139 € par mois

À ce tarif, l’ICH-X s’adresse à un public rationnel mais exigeant : familles nombreuses, amateurs de nature, artisans ou chefs d’entreprise à la recherche d’un véhicule statutaire, robuste, sans surcoût premium.

Places arrière du ICH-X K3 avec sièges chauffants et accoudoir central
À l’arrière, les passagers profitent d’un espace généreux, d’une assise confortable avec chauffage intégré et d’une luminosité renforcée par le toit vitré. © ICH-X

Prometteur, mais pas sans zones d’ombre

Si l’offre est séduisante sur le papier, quelques questions subsistent. D’abord, le réseau de distribution et d’après-vente reste à construire en France, avec encore peu de concessions DR/ICH-X actives. Ensuite, la fiabilité à long terme reste une inconnue, tout comme la valeur de revente, dans un marché qui boude encore les marques émergentes.

Enfin, malgré la garantie 5 ans, il faudra voir comment le comportement routier, la qualité d’assemblage et l’agrément général se comportent au fil des kilomètres. Pour l’instant, aucune version n’a encore été essayée en France – une première prise en main serait décisive pour confirmer les promesses.

Arrière du ICH-X K3 avec feux LED et toit flottant
Le design arrière propose un bandeau lumineux, un toit flottant noir et un hayon vertical, combinant fonctionnalité et style musclé. © ICH-X

Une proposition inédite sur le marché européen des 4×4 familiaux

Avec son style affirmé, son équipement ultra-complet, ses capacités tout-terrain réelles et son prix défiant toute concurrence, l’ICH-X K3 frappe un grand coup. Il propose une nouvelle lecture du 4×4 familial : moderne, audacieux, abordable… mais encore peu connu.

S’il parvient à tenir ses engagements en termes de fiabilité et de réseau, il pourrait bien faire trembler les géants du segment, trop souvent enfermés dans une logique de suréquipement tarifaire.

En attendant, c’est le seul 4×4 de 5 mètres, à boîte auto, avec sièges chauffants et caméra 360°, vendu sous les 50 000 €. Et rien que pour ça, il mérite qu’on s’y intéresse sérieusement.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
4,8 litres aux 100 km sans hybridation : cette voiture increvable défie les lois du marché
Article suivant
6 cylindres diesel à 5L/100km et Crit’Air compatible : l’anti-premium qui défie les allemandes pour 10 000€ de moins
Alain
Alain
Alain , 57 ans, est un passionné d'automobile basé à Bordeaux. Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans le journalisme automobile, Alain est reconnu pour ses analyses pointues et son expertise technique. Collaborateur clé du magazine Passion & Car, il partage sa passion des voitures classiques et modernes, tout en explorant les innovations technologiques du secteur. Amateur de belles mécaniques et de road trips, Alain apporte une perspective unique et authentique aux lecteurs, mêlant savoir-faire et passion pour l'automobile.

Sur le même sujet

La nouvelle BMW M5 perd 41 ch sur son V8 à cause de l’Euro 7, mais son système hybride compense et personne ne verra...

La BMW M5 version 2026 entame un tournant technique et réglementaire : pour répondre aux exigences de la...

Tesla n’est plus intouchable : la berline électrique Xiaomi dépasse le Model 3 en Chine et donne une leçon à toute l’industrie

Un design affûté, une technologie maison, et un positionnement agressif : Xiaomi réussit son entrée dans l’automobile avec...

Présentation mondiale fixée au 8 février 2026 à Dubaï : ce SUV hybride d’exception prépare son offensive sur le marché européen

Le style d’un Land Rover, la techno d’un Tesla, et une fiche technique inédite pour un tout-terrain chinois....

134 km en électrique, garantie 8 ans et made in Spain : cette voiture de la taille d’une Golf écrase tout en rapport qualité-prix

La SEAT León eHybrid fait peau neuve pour 2026 et revient avec un argument de poids : 134...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.