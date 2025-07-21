Un gabarit de baroudeur pur jus, des lignes taillées à la serpe, une face avant intimidante et… un prix de compacte suréquipée. Voici l’ICH-X K3, nouveau venu d’Asie, qui pourrait bien bouleverser le marché européen des 4×4. Là où les Land Cruiser, Wrangler ou Defender flirtent avec les 70 à 100 000 €, ce mastodonte sino-italien débarque à 47 900 € en offre de lancement. Et attention : ce n’est pas un SUV façon crossover, c’est un vrai 4×4, avec transmission intégrale, garde au sol de 220 mm, et un look prêt pour l’expédition.

Issu du Jetour Traveller (filiale du groupe chinois Chery), le K3 est distribué en Europe sous la marque ICH-X, une émanation du groupe italien DR Automobiles, déjà à l’origine de succès confidentiels comme les DR 6.0 ou EVO 5. Mais ici, pas de style mollasson ni de moteur anémique. Sous le capot, on retrouve un 2.0 turbo essence de 244 chevaux, accouplé à une boîte automatique DCT à 7 rapports, le tout envoyé aux quatre roues via une gestion intelligente de la motricité.

Loin d’un véhicule spartiate, le K3 joue aussi la carte du confort et de l’équipement high-tech : sellerie cuir, sièges ventilés, grand écran 15,6″, caméra 360°, toit panoramique, ADAS complet… Le tout, garanti 5 ans. Une dotation qu’on retrouve habituellement chez BMW, Land Rover ou Jeep, mais jamais à ce tarif.

Alors, simple phénomène d’annonce, ou véritable alternative crédible aux mastodontes occidentaux ? C’est ce que nous allons décrypter dans cet article.

Un vrai baroudeur taillé pour l’aventure… et les showrooms européens

Le ICH-X K3 ne cache pas ses intentions : imposer une nouvelle référence sur le segment des 4×4 familiaux à vocation tout-terrain. Avec 4,78 m de long, 2,00 m de large et 1,88 m de haut, il affiche un gabarit digne des mastodontes du marché, avec des proportions qui rappellent le Land Cruiser, le Ford Bronco ou même le Jeep Grand Cherokee.

Mais la vraie surprise est ailleurs : malgré ses dimensions, le K3 ne dépasse pas 48 000 € en offre de lancement. Un chiffre qui interpelle, surtout face à des concurrents dont le prix d’entrée dépasse souvent les 70 000 €.

Ce 4×4 affiche une garde au sol de 220 mm, des angles d’attaque et de fuite respectables (20° à l’avant, 30° à l’arrière) et une transmission intégrale intelligente. Il s’adresse clairement à un public en quête d’un véhicule familial capable de sortir de l’asphalte, sans forcément débourser une fortune.

Un 2.0 turbo essence de 244 ch, couplé à une boîte auto à double embrayage

Sous le capot, le ICH-X K3 embarque un bloc 2.0 turbo essence développant 244 chevaux et 385 Nm de couple. Cette motorisation, accouplée à une boîte automatique DCT à 7 rapports, lui permet de signer des performances tout à fait honorables compte tenu de son gabarit : 185 km/h en pointe, et des relances franches sur route ouverte.

La consommation annoncée reste mesurée pour le segment, autour de 9,8 l/100 km en mixte WLTP. Pour les utilisateurs sensibles à l’étiquette écologique, une version bicarburation GPL est proposée, permettant de bénéficier du label Crit’Air Éco en France et d’un allègement fiscal potentiel.

Il ne s’agit pas d’un SUV sportif, mais bien d’un véhicule de franchissement polyvalent, capable de tracter, grimper et évoluer sur chemins dégradés, sans sacrifier la conduite quotidienne.

Une dotation d’équipements digne des segments premium

L’un des points les plus impressionnants du K3, c’est sa dotation de série. Là où les marques européennes font payer chaque option au prix fort, ICH-X propose un équipement presque intégral dès l’entrée de gamme :

**Écran tactile 15,6″** compatible navigation, Apple CarPlay et Android Auto

**Caméras 360°**, capteurs AV/AR, détection d’angles morts

**Sièges chauffants et ventilés**, sellerie cuir perforé, réglages électriques

**Toit panoramique**, ambiance lumineuse personnalisable

**Pack ADAS complet** : freinage d’urgence, maintien actif dans la voie, régulateur adaptatif

La finition intérieure surprend par son soin du détail, même si certains plastiques trahissent un positionnement plus économique. La présentation reste moderne, l’ergonomie correcte, et l’espace à bord extrêmement généreux, que ce soit à l’avant ou aux places arrière.

Un positionnement tarifaire sans équivalent sur le marché européen

Le prix de lancement de 47 900 € en Espagne (et probablement autour de 48-50 000 € en France) place le K3 en terrain vierge. Aucun concurrent direct ne propose aujourd’hui un 4×4 à transmission intégrale, essence, ultra-équipé, à ce niveau de tarif.

En face :

Toyota Land Cruiser : dès 63 000 € (et jusqu’à 90 000 €)

: dès 63 000 € (et jusqu’à 90 000 €) Ford Bronco Wildtrak : environ 76 000 €

: environ 76 000 € Jeep Wrangler Sahara : autour de 68 000 €

: autour de 68 000 € Land Rover Defender 110 : plus de 70 000 €

Même le Dacia Duster 4×4, en version diesel ou GPL, atteint les 26 000 €… mais n’a ni le gabarit ni le raffinement du K3.

À ce tarif, l’ICH-X s’adresse à un public rationnel mais exigeant : familles nombreuses, amateurs de nature, artisans ou chefs d’entreprise à la recherche d’un véhicule statutaire, robuste, sans surcoût premium.

Prometteur, mais pas sans zones d’ombre

Si l’offre est séduisante sur le papier, quelques questions subsistent. D’abord, le réseau de distribution et d’après-vente reste à construire en France, avec encore peu de concessions DR/ICH-X actives. Ensuite, la fiabilité à long terme reste une inconnue, tout comme la valeur de revente, dans un marché qui boude encore les marques émergentes.

Enfin, malgré la garantie 5 ans, il faudra voir comment le comportement routier, la qualité d’assemblage et l’agrément général se comportent au fil des kilomètres. Pour l’instant, aucune version n’a encore été essayée en France – une première prise en main serait décisive pour confirmer les promesses.

Une proposition inédite sur le marché européen des 4×4 familiaux

Avec son style affirmé, son équipement ultra-complet, ses capacités tout-terrain réelles et son prix défiant toute concurrence, l’ICH-X K3 frappe un grand coup. Il propose une nouvelle lecture du 4×4 familial : moderne, audacieux, abordable… mais encore peu connu.

S’il parvient à tenir ses engagements en termes de fiabilité et de réseau, il pourrait bien faire trembler les géants du segment, trop souvent enfermés dans une logique de suréquipement tarifaire.

En attendant, c’est le seul 4×4 de 5 mètres, à boîte auto, avec sièges chauffants et caméra 360°, vendu sous les 50 000 €. Et rien que pour ça, il mérite qu’on s’y intéresse sérieusement.