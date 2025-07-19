ActualitéSuzuki avait créé le baroudeur absolu : un vrai 4x4 avec quad...

Suzuki avait créé le baroudeur absolu : un vrai 4×4 avec quad intégré que personne n’a su reproduire

Publié par: Marc

Date:

Partager:

Le Suzuki Equator Quad Concept repose sur une base bien connue des amateurs de tout-terrain : le Nissan Frontier. Dans les années 2000, Suzuki cherche à étoffer sa gamme utilitaire sur le marché nord-américain. Résultat : un pick-up développé en partenariat avec Nissan, motorisé par les blocs maison, mais retravaillé par Suzuki au niveau du style et de l’identité.

Pour séduire les amateurs d’outdoor et les jeunes baroudeurs, Suzuki présente au Salon de Chicago trois déclinaisons conceptuelles du modèle : RMZ-4, Quay… et surtout le spectaculaire Quad Concept. Ce dernier pousse la logique utilitaire à l’extrême, avec une benne spécialement conçue pour transporter un quad Suzuki LT-Z400, lui-même emblématique dans le monde du tout-terrain récréatif.

Le résultat, bien que resté au stade de prototype, propose une vision réaliste d’un véhicule de loisir total, combinant mobilité, transport et puissance sur tous les terrains.

Suzuki Equator Quad Concept vu de profil, avec benne modifiée et jantes tout-terrain 17 pouces
Le profil du concept Equator Quad adopte une posture haute et musclée, avec des élargisseurs d’ailes, des pneus Yokohama tout-terrain et une benne adaptée au transport de quad. © Suzuki

Un style militaire assumé et spectaculaire

Visuellement, le Suzuki Equator Quad Concept adopte un look radicalement différent du modèle de série. Sa peinture vert mat évoque immédiatement les véhicules de patrouille militaires. Le bouclier avant est intégralement renforcé avec une plaque de protection (skid plate), une calandre noire intégrée, des projecteurs longue portée, et une prise d’air sur le capot.

Lire aussi  Les nouveaux super-radars voient tout : l'IA traque désormais chacun de vos gestes au volant

Les ailes élargies accueillent des jantes de 17 pouces en aluminium chaussées de pneus tout-terrain Yokohama Geolandar, renforçant sa posture d’engin conçu pour les chemins difficiles. Les marchepieds, les élargisseurs d’ailes, et les crochets de remorquage parachèvent l’ensemble dans un style presque paramilitaire.

À l’arrière, la benne a été intelligemment réaménagée. Des rails d’arrimage permettent de fixer un quad en toute sécurité, tandis que des supports spécifiques assurent la stabilité de la machine même en tout-terrain. L’ensemble fait penser à un véhicule d’assistance ou de rallye-raid, prêt à embarquer le matériel de franchissement jusqu’au point de départ.

Face avant du Suzuki Equator Quad Concept avec calandre noire et pare-chocs renforcé
La face avant est entièrement repensée avec une calandre noire intégrée, une plaque de protection inférieure et des phares longue portée pour une allure militaire affirmée. © Suzuki

Une base mécanique robuste et éprouvée

Sous sa carrosserie transformée, le Suzuki Equator Quad Concept conserve l’architecture éprouvée du pick-up Nissan. Deux motorisations sont proposées à l’origine : un 4 cylindres 2,5 L de 152 chevaux, et un puissant V6 4,0 L de 261 chevaux. Ces blocs sont associés à une boîte manuelle 5 rapports ou une boîte automatique à 5 rapports, selon les versions.

La nouvelle Mercedes électrique affiche un rapport prix/autonomie qui ridiculise les marques low-cost

La transmission intégrale reprend les classiques du genre : boîte de transfert à deux rapports, blocage électronique de différentiel arrière, et système de contrôle de descente pour les pentes abruptes. La suspension arrière est confiée à un essieu rigide avec lames, gage de robustesse en charge.

Avec ces caractéristiques, le véhicule est capable de tracter jusqu’à près de 3 000 kg, tout en transportant une charge utile dans sa benne. De quoi répondre aussi bien aux besoins d’un chantier qu’à une expédition dans les montagnes.

Lire aussi  Ce 4x4 diesel coûte le prix d'une Toyota Yaris mais embarque un réducteur, un vrai coffre et tout ce qu'il faut pour sortir des sentiers batt
Intérieur du Suzuki Equator Quad Concept avec sellerie cuir et écran central
Malgré son apparence extrême, le poste de conduite reste soigné et accueillant, avec sellerie en cuir, système audio haut de gamme et commandes accessibles. © Suzuki

Un habitacle civilisé malgré le look extrême

À l’intérieur, Suzuki n’a pas cédé à la tentation du tout-militaire. Le cockpit reste confortable, bien équipé, avec une sellerie cuir, un système audio Rockford Fosgate, et même une radio HD Alpine. Le tableau de bord conserve une ergonomie classique, avec une présentation proche de celle du modèle de série.

Ce contraste entre apparence baroudeuse extrême et habitacle civilisé participe au charme du concept. On comprend ici l’intention de Suzuki : démontrer qu’un pick-up peut offrir le look et les capacités d’un véhicule d’expédition, tout en restant exploitable au quotidien.

Arrière du Suzuki Equator Quad Concept avec quad embarqué sur plateforme dédiée
La benne spécialement aménagée permet de transporter un quad en toute sécurité, avec des renforts latéraux, une surface antidérapante et un éclairage adapté. © Suzuki

L’esprit Suzuki entre loisir et utilitaire

Bien que jamais commercialisé tel quel, le Suzuki Equator Quad Concept incarne à la perfection l’ADN de la marque japonaise : des véhicules simples, efficaces, conçus pour durer, et toujours tournés vers l’usage réel. Avec ce concept, Suzuki montre qu’elle est capable de proposer une vision alternative du pick-up, moins clinquante que les mastodontes américains, mais tout aussi pertinente pour les amateurs de nature, de sport mécanique ou de grand air.

À l’heure où les pick-up se transforment souvent en SUV déguisés, ce projet audacieux rappelle que le vrai tout-terrain utile a encore toute sa place… même avec un quad dans le coffre

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Le break électrique taillé pour l’aventure débarque : 300 ch, 4 roues motrices et 500 km d’autonomie
Article suivant
Excellent mais perfectible : ce SUV très accessible va bientôt corriger son unique point faible
Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

Sur le même sujet

Cachez son logo et tout le monde le prendra pour un SUV premium : 300 ch, 4×4, gabarit de BMW X3 et 20 000...

Le Renault Rafale E-Tech 4x4 ne se contente pas de muscler la gamme : il vient chasser sur...

Ce SUV au gabarit de GLC et au diesel 6 cylindres à 5 L/100 km est l’arme parfaite pour ceux qui refusent de rouler...

Le Mazda CX‑60 arrive sur un terrain miné : celui des SUV familiaux dits "premium", trusté par les...

Ce crossover essence au look ravageur est le cousin caché de l’Ebro S400 et coûte moins de 18 000 € sans la moindre remise

Le DR 3 est un SUV compact proposé à partir de 17 900 € en version 1.5 essence...

La Dacia Sandero Stepway fait-elle vraiment mieux que la Sandero de base ou paye-t-on juste le look aventurier ?

En France, la Dacia Sandero est devenue une star inattendue. Plébiscitée pour son prix canon et sa fiabilité...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.