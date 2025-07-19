Le Suzuki Equator Quad Concept repose sur une base bien connue des amateurs de tout-terrain : le Nissan Frontier. Dans les années 2000, Suzuki cherche à étoffer sa gamme utilitaire sur le marché nord-américain. Résultat : un pick-up développé en partenariat avec Nissan, motorisé par les blocs maison, mais retravaillé par Suzuki au niveau du style et de l’identité.

Pour séduire les amateurs d’outdoor et les jeunes baroudeurs, Suzuki présente au Salon de Chicago trois déclinaisons conceptuelles du modèle : RMZ-4, Quay… et surtout le spectaculaire Quad Concept. Ce dernier pousse la logique utilitaire à l’extrême, avec une benne spécialement conçue pour transporter un quad Suzuki LT-Z400, lui-même emblématique dans le monde du tout-terrain récréatif.

Le résultat, bien que resté au stade de prototype, propose une vision réaliste d’un véhicule de loisir total, combinant mobilité, transport et puissance sur tous les terrains.

Un style militaire assumé et spectaculaire

Visuellement, le Suzuki Equator Quad Concept adopte un look radicalement différent du modèle de série. Sa peinture vert mat évoque immédiatement les véhicules de patrouille militaires. Le bouclier avant est intégralement renforcé avec une plaque de protection (skid plate), une calandre noire intégrée, des projecteurs longue portée, et une prise d’air sur le capot.

Les ailes élargies accueillent des jantes de 17 pouces en aluminium chaussées de pneus tout-terrain Yokohama Geolandar, renforçant sa posture d’engin conçu pour les chemins difficiles. Les marchepieds, les élargisseurs d’ailes, et les crochets de remorquage parachèvent l’ensemble dans un style presque paramilitaire.

À l’arrière, la benne a été intelligemment réaménagée. Des rails d’arrimage permettent de fixer un quad en toute sécurité, tandis que des supports spécifiques assurent la stabilité de la machine même en tout-terrain. L’ensemble fait penser à un véhicule d’assistance ou de rallye-raid, prêt à embarquer le matériel de franchissement jusqu’au point de départ.

Une base mécanique robuste et éprouvée

Sous sa carrosserie transformée, le Suzuki Equator Quad Concept conserve l’architecture éprouvée du pick-up Nissan. Deux motorisations sont proposées à l’origine : un 4 cylindres 2,5 L de 152 chevaux, et un puissant V6 4,0 L de 261 chevaux. Ces blocs sont associés à une boîte manuelle 5 rapports ou une boîte automatique à 5 rapports, selon les versions.

La transmission intégrale reprend les classiques du genre : boîte de transfert à deux rapports, blocage électronique de différentiel arrière, et système de contrôle de descente pour les pentes abruptes. La suspension arrière est confiée à un essieu rigide avec lames, gage de robustesse en charge.

Avec ces caractéristiques, le véhicule est capable de tracter jusqu’à près de 3 000 kg, tout en transportant une charge utile dans sa benne. De quoi répondre aussi bien aux besoins d’un chantier qu’à une expédition dans les montagnes.

Un habitacle civilisé malgré le look extrême

À l’intérieur, Suzuki n’a pas cédé à la tentation du tout-militaire. Le cockpit reste confortable, bien équipé, avec une sellerie cuir, un système audio Rockford Fosgate, et même une radio HD Alpine. Le tableau de bord conserve une ergonomie classique, avec une présentation proche de celle du modèle de série.

Ce contraste entre apparence baroudeuse extrême et habitacle civilisé participe au charme du concept. On comprend ici l’intention de Suzuki : démontrer qu’un pick-up peut offrir le look et les capacités d’un véhicule d’expédition, tout en restant exploitable au quotidien.

L’esprit Suzuki entre loisir et utilitaire

Bien que jamais commercialisé tel quel, le Suzuki Equator Quad Concept incarne à la perfection l’ADN de la marque japonaise : des véhicules simples, efficaces, conçus pour durer, et toujours tournés vers l’usage réel. Avec ce concept, Suzuki montre qu’elle est capable de proposer une vision alternative du pick-up, moins clinquante que les mastodontes américains, mais tout aussi pertinente pour les amateurs de nature, de sport mécanique ou de grand air.

À l’heure où les pick-up se transforment souvent en SUV déguisés, ce projet audacieux rappelle que le vrai tout-terrain utile a encore toute sa place… même avec un quad dans le coffre