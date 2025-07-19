Recherche
ActualitéExcellent mais perfectible : ce SUV très accessible va bientôt corriger son...

Excellent mais perfectible : ce SUV très accessible va bientôt corriger son unique point faible

Publié par: Antoine Laforge

Date:

Partager:

25 000 euros, hybridation 48V et équipement premium : l’Omoda 5 de Chery fait une proposition simple mais redoutable. Pas de grandes promesses écologiques, pas de révolution technologique, juste l’essentiel pour séduire les automobilistes français qui cherchent un SUV moderne sans se ruiner.

Le constructeur chinois mise sur une recette éprouvée : un design qui ne dépareille pas face aux européens, une planche de bord numérique qui fait illusion et surtout, cette hybridation légère qui permet de grappiller quelques litres en ville tout en décrochant le précieux Crit’Air Eco. Le tout sans les contraintes d’une hybride rechargeable : pas de câble, pas de prise, pas de prise de tête.

Mais Chery ne fait pas de miracle. Sur autoroute, la consommation s’envole et l’efficience promise fond comme neige au soleil. L’Omoda 5 assume : c’est un SUV taillé pour les trajets urbains et péri-urbains, là où son système mild-hybrid prend tout son sens.

Verdict : un SUV qui ne révolutionne rien mais qui pourrait bien rafler la mise en cochant méthodiquement toutes les cases du cahier des charges familial. À condition d’accepter ses limites.

Vue latérale du SUV Omoda 5 Hybride en finition haut de gamme, jantes 18 pouces et ligne tendue
Le profil dynamique de l’Omoda 5 révèle un SUV compact aux lignes acérées, jantes bi-ton et éléments aérodynamiques bien intégrés. © Omoda

Un moteur 1.5 turbo et une hybridation légère 48 V

La version hybride du Omoda 5 repose sur une formule éprouvée : un moteur essence 1.5 turbo développant 156 chevaux, épaulé par un petit module électrique fonctionnant en 48 volts. Il ne s’agit pas d’un système rechargeable, mais bien d’une hybridation légère (mild-hybrid), destinée à optimiser les phases de redémarrage, les relances douces et la consommation urbaine.

Lire aussi  L'alternative idéale au Tucson et au Tiguan : Ce SUV à 30 000 € qui fait tout mieux pour moins cher

Le conducteur a le choix entre plusieurs modes de conduite : Eco, Confort et Sport, agissant sur la cartographie moteur et la réponse à l’accélérateur. Le boîte de vitesses automatique CVT gère le tout en souplesse, mais sans brio sportif. Le système électrique prend le relais à très basse vitesse ou lors des décélérations, pour favoriser une conduite plus fluide.

BYD Song L : comment ce SUV électrique chinois compte détrôner Tesla et rivaliser avec Porsche

Ce choix technique permet à l’Omoda 5 d’obtenir une étiquette Crit’Air Eco, ce qui le rend autorisé dans les ZFE et attractif fiscalement, notamment pour les flottes d’entreprises ou les particuliers des grandes agglomérations.

Face avant de l'Omoda 5 Hybride avec calandre noire et signature LED
L’avant du SUV est marqué par une large calandre diamantée, soulignée par une signature lumineuse en LED et un design musclé, très inspiré des codes européens. © Omoda

Des consommations réelles encore perfectibles

Sur le papier, le Omoda 5 Hybride affiche une consommation mixte de 7,0 l/100 km. Mais sur route, et particulièrement sur autoroute, les chiffres grimpent facilement au-delà des 8 litres, ce qui réduit fortement l’intérêt de l’hybridation.

La raison ? Le système 48 V agit surtout en ville ou sur les relances douces. Sur les grands axes, le poids (environ 1 430 kg) et l’aérodynamique typée SUV annulent les bénéfices électriques. Le moteur 1.5 turbo reste donc assez gourmand en usage soutenu, même si l’agrément reste correct.

Ce point pourrait peser dans la balance face à certains SUV full-hybrides concurrents, comme le Toyota C-HR, bien plus efficient sur long trajet grâce à son système hybride complet.

Ford reconnaît son erreur après l’arrêt de la Fiesta et la Focus : le retour se prépare

Intérieur de l'Omoda 5 avec double écran numérique et volant multifonction
À bord, le poste de conduite intègre deux écrans incurvés de 10,25″ et un volant à méplat, avec une présentation futuriste pour un SUV de ce niveau de prix. © Omoda

Un prix ultra-compétitif en France

C’est ici que le Omoda 5 Hybride joue sa meilleure carte. Avec un prix de base estimé à 22 990 €, et un haut de gamme à 29 271 €, le SUV sino-européen se place nettement en dessous de la concurrence, tout en affichant un équipement très généreux de série.

Lire aussi  Ampoules pour véhicules : analyse des performances de la marque Bosma

Disponible en deux finitions principales, il propose :

  • Un design moderne et soigné, avec calandre imposante et feux LED
  • Une étiquette Crit’Air **Eco**, ouvrant droit aux avantages fiscaux
  • Un tarif agressif sous la barre des 25 000 €, zone rare pour un hybride

Avec ces arguments, il cible clairement les familles françaises à la recherche d’un SUV compact économique, mais bien doté. Il devient alors une alternative crédible aux modèles coréens ou japonais, avec une touche d’audace venue de Chine.

Double écran numérique incurvé du tableau de bord de l'Omoda 5 Hybride, affichage instrumentation et multimédia central
L’Omoda 5 propose un double écran panoramique de 10,25 pouces, fusionnant instrumentation numérique et système multimédia. L’interface moderne, fluide et connectée offre une ergonomie inspirée des marques premium. © Omoda

Un équipement premium à prix serré

Dans l’habitacle, le Omoda 5 surprend par sa présentation valorisante. Dès l’entrée de gamme, on trouve :

  • Un **écran tactile central de 10,25 pouces**
  • Un **chargeur à induction** pour smartphone
  • La **climatisation automatique bi-zone**
  • Un **système audio Sony** avec 6 ou 8 haut-parleurs selon finition

La qualité des matériaux est correcte pour la catégorie, même si quelques plastiques durs persistent en zones basses. L’espace à bord est suffisant à l’avant, mais l’habitabilité arrière reste moyenne pour les grandes tailles, notamment au niveau des jambes et de la garde au toit.

Le coffre affiche un volume correct, dans la moyenne du segment, avec un seuil de chargement bien pensé. L’insonorisation est acceptable, et les aides à la conduite (freinage automatique, alerte de franchissement, régulateur adaptatif) sont proposées dès le second niveau de finition.

Arrière de l'Omoda 5 Hybride avec feux reliés et diffuseur intégral
Le design arrière affiche un bandeau LED reliant les feux et un pare-chocs structuré, apportant une touche de modernité à l’ensemble. © Omoda

Une promesse séduisante… sous conditions

Le Omoda 5 Hybride a tout pour séduire sur le papier : design moderne, motorisation électrifiée, équipement généreux et tarif agressif. Mais à l’usage, sa consommation réelle et son hybridation légère pourraient décevoir ceux qui attendent un vrai bond en efficacité.

Lire aussi  8 000€ de moins qu'une Golf : la compacte méconnue qui coche toutes les cases du bon sens

Il s’impose comme un choix malin pour les trajets urbains et périurbains, où l’hybridation fait réellement son effet. Pour les grands rouleurs ou les trajets mixtes, le bilan devient plus mitigé. Malgré cela, il reste une offre inédite sur le marché français, à suivre de près dès sa commercialisation.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Suzuki avait créé le baroudeur absolu : un vrai 4×4 avec quad intégré que personne n’a su reproduire
Article suivant
4,8 litres aux 100 km sans hybridation : cette voiture increvable défie les lois du marché
Antoine Laforge
Antoine Laforge
Rédacteur en chef, actualité automobile - Avec un œil critique et une plume affûtée, Antoine décrypte l'actualité automobile au quotidien. De l'économie de l'auto aux mouvements écologiques, il analyse les tendances et les enjeux du secteur avec une perspective globale. Son expertise fait de lui la voix de référence pour comprendre les dynamiques qui façonnent le monde automobile.

Sur le même sujet

Toyota Hilux 2026 : un pick-up de 204 ch à 50 000 €, soit 40 000 € de moins qu’un Land Cruiser

Le Toyota Hilux 2026 change tout… ou presque. Nouvelle face avant, tableau de bord inspiré du Land Cruiser,...

Cachez son logo et tout le monde le prendra pour un SUV premium : 300 ch, 4×4, gabarit de BMW X3 et 20 000...

Le Renault Rafale E-Tech 4x4 ne se contente pas de muscler la gamme : il vient chasser sur...

Ce SUV au gabarit de GLC et au diesel 6 cylindres à 5 L/100 km est l’arme parfaite pour ceux qui refusent de rouler...

Le Mazda CX‑60 arrive sur un terrain miné : celui des SUV familiaux dits "premium", trusté par les...

Ce crossover essence au look ravageur est le cousin caché de l’Ebro S400 et coûte moins de 18 000 € sans la moindre remise

Le DR 3 est un SUV compact proposé à partir de 17 900 € en version 1.5 essence...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.