Le SUV baroudeur low-cost s’offre une version premium sans exploser les prix

Longtemps cantonné aux citadines, le segment de l’électrique abordable s’attaque désormais aux SUV compacts. Avec son Frontera Electric, Opel fait un choix stratégique : proposer un véhicule spacieux, au look solide, entièrement électrique, à un prix d’appel digne d’une thermique. Mais jusqu’ici, la version dotée de la batterie de 44 kWh peinait à dépasser les 300 km d’autonomie WLTP, limitant l’usage à un contexte urbain ou périurbain.

La nouvelle version Extended Range change la donne. Elle embarque une batterie de 54 kWh, ce qui lui permet d’atteindre jusqu’à 408 km d’autonomie sur cycle WLTP. De quoi ouvrir la voie aux déplacements longue distance, en famille ou en solo, sans pour autant exploser le budget.

Sous son capot, le Frontera Electric conserve un moteur de 83 kW (113 ch) et 125 Nm de couple, propulsant les roues avant. Les performances restent modestes (0 à 100 km/h en 14,2 secondes) mais cohérentes avec sa vocation : celle d’un SUV accessible, pas d’un sprinteur autoroutier.

Une recharge rapide et une autonomie utile au quotidien

Avec cette version à autonomie étendue, Opel vise le coeur de la demande : une autonomie réaliste, une recharge correcte, et des coûts d’usage maîtrisés. Le Frontera Extended Range peut charger en courant continu jusqu’à 100 kW, ce qui permet de récupérer 80 % de charge en environ 30 minutes sur une borne rapide. En courant alternatif (domicile ou borne lente), la puissance monte à 7,4 kW, soit une recharge complète en 7 heures environ.

La consommation reste dans la norme pour un SUV électrique compact : 15,8 à 16,5 kWh/100 km selon les versions. Grâce à son poids contenu (environ 1 600 kg), le Frontera parvient à proposer une autonomie compétitive sans embarquer une batterie XXL – donc sans alourdir la facture.

Une grille tarifaire qui bouscule le marché français

Côté tarifs, Opel France frappe fort. Le Frontera Electric 44 kWh démarre à 24 500 € bonus déduit. Mais c’est bien la version Extended Range, avec sa batterie de 54 kWh, qui attire l’attention : à partir de 31 000 € pour la finition Edition, et 33 000 € pour la version GS, toujours après bonus écologique.

Ces prix positionnent le Frontera face à des modèles comme la MG ZS EV, tout en restant plus spacieux et polyvalent qu’une Dacia Spring, mais à peine plus onéreux. Opel parvient ici à offrir plus d’autonomie et d’espace que ses rivales, sans renier l’objectif d’accessibilité.

Version Batterie Autonomie WLTP Prix (bonus déduit) Edition 44 kWh 310 km 24 500 € GS 44 kWh 310 km 29 400 € Edition Extended Range 54 kWh 408 km 31 000 € GS Extended Range 54 kWh 408 km 33 000 €

Équipements : le strict minimum ou le bon compromis

Pour afficher de tels prix, Opel joue la carte du dépouillement. La finition Edition, malgré son look costaud, se contente de l’essentiel : pas d’écran multimédia, juste un support pour smartphone, climatisation manuelle, jantes en tôle. Une stratégie qui évoque celle de Dacia, mais encore plus radicale.

Cependant, Opel propose un Pack Tech à environ 700 €, qui change la donne : écran tactile 10″, compatibilité Apple CarPlay/Android Auto, caméra de recul, chargeur à induction, commandes au volant. Ce pack est fortement recommandé pour un usage quotidien confortable.

La finition GS intègre ce pack de série, en plus de la climatisation automatique bi-zone, jantes alliage de 17″, régulateur adaptatif, volant et sièges chauffants. Pour une différence de 2 000 €, la montée en gamme est nette, et souvent préférable pour un usage familial régulier.

Finition Edition : équipement basique, mais tarif imbattable

Finition GS : Pack Tech inclus, confort et connectivité au rendez-vous

Pack Tech recommandé pour l’Edition, à faible coût

Un nouveau standard pour l’électrique abordable ?

Avec cette version Extended Range, Opel transforme son Frontera Electric d’un simple SUV urbain à une vraie solution polyvalente pour les familles. En combinant prix maîtrisé, autonomie crédible et habitabilité généreuse, il pourrait bien devenir le choix par défaut pour ceux qui veulent passer à l’électrique sans sacrifier leur budget.

Certes, certains compromis sont visibles, notamment en entrée de gamme. Mais à moins de 31 000 €, avec plus de 400 km d’autonomie, le Frontera Extended Range propose une offre inédite sur le marché français. Plus qu’un simple SUV, il incarne une nouvelle génération de véhicules électriques rationnels, conçus pour répondre aux attentes réelles du quotidien.