95 chevaux et boîte auto pour le prix d’une citadine basique : la surprise du marché français

Imaginez une citadine 100 % électrique, compacte, bien équipée, et affichée à un prix plus proche d’un scooter que d’une voiture neuve. Non, ce n’est pas une énième promesse marketing, mais bel et bien une réalité. Avec la T03, le constructeur chinois Leapmotor – soutenu par le géant Stellantis – entre de plain-pied sur le marché français avec des arguments de poids : 16 900 € prix d’appel TTC ou 79 €/mois en LLD.

Alors que l’électrique souffre encore d’une image élitiste et coûteuse, ce modèle bouscule les lignes en ciblant les citadins au budget serré. À la clé, une autonomie correcte, des prestations d’équipement étonnamment généreuses et un design avenant, le tout fabriqué en Chine, mais distribué via le solide réseau Leasys de Stellantis.

Avec l’arrivée massive d’acteurs chinois en Europe, la Leapmotor T03 entend bien damer le pion aux références établies comme la Dacia Spring ou la future Citroën ë-C3. Analyse d’un lancement stratégique qui pourrait rebattre les cartes du marché des électriques accessibles

Leapmotor T03 : l’électrique choc à 16 900 € ou 79 €/mois pour dynamiter le marché des citadines

En juillet, Stellantis lance officiellement la Leapmotor T03 sur le marché français.

Une citadine électrique venue de Chine, affichée à un tarif cassé et dotée d’un équipement complet,

bien décidée à bousculer la Dacia Spring et à imposer un nouveau standard low cost.

Difficile de ne pas lever un sourcil à l’annonce de son prix. Pour 16 900 € TTC ou 79 €/mois en LLD, la Leapmotor T03 s’invite dans le paysage automobile français avec la ferme intention de provoquer un séisme sur le segment des citadines électriques. À l’heure où le coût d’accès à la mobilité zéro émission reste un frein majeur, l’offensive est frontale, audacieuse, presque dérangeante pour la concurrence.

Sous ses airs de mini-citadine tranquille, la T03 cache une stratégie industrielle redoutablement calculée. Conçue en Chine par Leapmotor et commercialisée en France via Leasys, la filiale mobilité de Stellantis, elle s’appuie sur un réseau européen déjà bien rôdé pour séduire les particuliers et professionnels à la recherche d’un second véhicule électrique. Son gabarit compact, son autonomie correcte et son rapport prix/équipements inégalé font d’elle une alternative crédible face aux leaders low-cost, et pas seulement pour les budgets serrés.

Mais ce n’est pas tout. En intégrant dans son offre des services tels que l’entretien, la garantie et même une borne EasyWallbox, Leapmotor joue la carte de la simplicité totale, tout en restant dans les clous des subventions françaises. Résultat : une citadine urbaine, branchée, équipée, et accessible à une mensualité inférieure à celle d’un smartphone premium.

Une offre d’accès agressive à 16 900 € ou 79 €/mois

C’est bien le prix qui frappe en premier : 16 900 € TTC pour un véhicule électrique neuf et correctement équipé. À cela s’ajoute une offre de LLD particulièrement compétitive à partir de 79 €/mois sur 36 mois, pour 30 000 km, sans apport sous conditions, grâce au financement Leasys.

Cette formule inclut la garantie, l’entretien et même une EasyWallbox offerte (hors frais d’installation), simplifiant ainsi l’accès à la recharge domestique. L’objectif est clair : offrir une solution clé en main à coût contenu, dans une période où le pouvoir d’achat est plus que jamais scruté.

Pour les entreprises ou flottes, l’offre LLD intègre également des solutions sur-mesure, avec des loyers adaptés et un service après-vente structuré. De quoi séduire les auto-écoles, livreurs urbains ou collectivités locales.

Une citadine électrique bien calibrée pour l’urbain

Avec ses 3,62 mètres de long et son rayon de braquage réduit, la Leapmotor T03 est parfaitement taillée pour la ville. Mais contrairement à certaines rivales minimalistes, elle embarque un moteur de 95 ch délivrant 158 Nm de couple, permettant des reprises franches en milieu urbain et une vitesse maximale de 130 km/h.

Sa batterie LFP de 37,3 kWh autorise une autonomie WLTP mixte de 265 km, et jusqu’à 355 km en cycle urbain. La recharge s’effectue à 6,6 kW en AC ou jusqu’à 45 kW en DC, permettant un passage de 20 à 80 % en 36 minutes.

0 à 100 km/h en 12,7 secondes

Coffre de 210 litres

Poids à vide : 1 165 kg

Homologation 4 places

Des caractéristiques modestes mais cohérentes avec une utilisation urbaine quotidienne, et qui placent la T03 dans une position concurrentielle directe face à la Dacia Spring ou à la future Citroën ë-C3.

Un équipement généreux digne du segment supérieur

Là où la T03 surprend vraiment, c’est sur le plan des équipements de série. Malgré son prix contenu, elle n’a rien d’une version dépouillée. Elle propose de série :

Un **écran central tactile de 10,1 pouces**

Une instrumentation numérique complète

La **compatibilité Android Auto et Apple CarPlay**

La **climatisation automatique**

Un **toit panoramique**

Caméra de recul, radars avant et arrière

6 airbags, freinage d’urgence automatique, aide au maintien dans la voie

Le constructeur mise ici sur une montée en gamme perceptible, à rebours des offres “essentielles” souvent associées à ce niveau de prix. Ce positionnement pourrait faire mouche auprès d’un public jeune, urbain, et technophile.

Une offensive chinoise orchestrée par Stellantis

Derrière cette citadine se cache une stratégie industrielle majeure : Stellantis détient désormais 20 % de Leapmotor et en assure la distribution européenne via Leasys. Une première pour un constructeur occidental, qui illustre bien la mutation du secteur.

La Leapmotor T03 est le fer de lance de cette offensive, avant l’arrivée d’autres modèles plus grands. Et avec une production qui pourrait à terme être localisée en Europe, Stellantis anticipe déjà les éventuelles mesures anti-dumping de l’Union européenne.

En ciblant un prix plancher, une qualité perçue solide, et en s’appuyant sur un réseau après-vente déjà existant, la T03 pourrait bien faire vaciller les acteurs traditionnels de l’entrée de gamme électrique.