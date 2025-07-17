Actualité95 chevaux et boîte auto pour le prix d'une citadine basique :...

95 chevaux et boîte auto pour le prix d’une citadine basique : la surprise du marché français

Publié par: Marc

Date:

Partager:

Imaginez une citadine 100 % électrique, compacte, bien équipée, et affichée à un prix plus proche d’un scooter que d’une voiture neuve. Non, ce n’est pas une énième promesse marketing, mais bel et bien une réalité. Avec la T03, le constructeur chinois Leapmotor – soutenu par le géant Stellantis – entre de plain-pied sur le marché français avec des arguments de poids : 16 900 € prix d’appel TTC ou 79 €/mois en LLD.

Profil complet de la Leapmotor T03 citadine électrique compacte à 5 portes
La Leapmotor T03 affiche un gabarit réduit de 3,62 m, parfait pour la ville, avec cinq portes, des lignes douces et un style moderne taillé pour l’urbain. © Leapmotor

Alors que l’électrique souffre encore d’une image élitiste et coûteuse, ce modèle bouscule les lignes en ciblant les citadins au budget serré. À la clé, une autonomie correcte, des prestations d’équipement étonnamment généreuses et un design avenant, le tout fabriqué en Chine, mais distribué via le solide réseau Leasys de Stellantis.

Avec l’arrivée massive d’acteurs chinois en Europe, la Leapmotor T03 entend bien damer le pion aux références établies comme la Dacia Spring ou la future Citroën ë-C3. Analyse d’un lancement stratégique qui pourrait rebattre les cartes du marché des électriques accessibles

Ce 4×4 de légende revient en version XXL avec un V6 surpuissant de 500 ch qui change la donne

Avant de la Leapmotor T03 avec signature lumineuse LED et logo central
La face avant intègre des optiques LED et un capot bombé, conférant un design simple mais expressif, avec une identité visuelle marquée. © Leapmotor

Leapmotor T03 : l’électrique choc à 16 900 € ou 79 €/mois pour dynamiter le marché des citadines

En juillet, Stellantis lance officiellement la Leapmotor T03 sur le marché français.

Lire aussi  L'ovni Skoda débarque : mi-pick-up, mi-van, 100% électrifié pour bouleverser le marché

Une citadine électrique venue de Chine, affichée à un tarif cassé et dotée d’un équipement complet,

bien décidée à bousculer la Dacia Spring et à imposer un nouveau standard low cost.

Difficile de ne pas lever un sourcil à l’annonce de son prix. Pour 16 900 € TTC ou 79 €/mois en LLD, la Leapmotor T03 s’invite dans le paysage automobile français avec la ferme intention de provoquer un séisme sur le segment des citadines électriques. À l’heure où le coût d’accès à la mobilité zéro émission reste un frein majeur, l’offensive est frontale, audacieuse, presque dérangeante pour la concurrence.

Le 4×4 accessible qui bouscule le marché : prix cassé et capacités tout-terrain sans compromis

Sous ses airs de mini-citadine tranquille, la T03 cache une stratégie industrielle redoutablement calculée. Conçue en Chine par Leapmotor et commercialisée en France via Leasys, la filiale mobilité de Stellantis, elle s’appuie sur un réseau européen déjà bien rôdé pour séduire les particuliers et professionnels à la recherche d’un second véhicule électrique. Son gabarit compact, son autonomie correcte et son rapport prix/équipements inégalé font d’elle une alternative crédible face aux leaders low-cost, et pas seulement pour les budgets serrés.

Mais ce n’est pas tout. En intégrant dans son offre des services tels que l’entretien, la garantie et même une borne EasyWallbox, Leapmotor joue la carte de la simplicité totale, tout en restant dans les clous des subventions françaises. Résultat : une citadine urbaine, branchée, équipée, et accessible à une mensualité inférieure à celle d’un smartphone premium.

Intérieur de la Leapmotor T03 avec écran tactile central et instrumentation numérique
Le poste de conduite surprend par son niveau de technologie, avec un écran de 10,1 pouces, une instrumentation digitale et une compatibilité Android Auto/CarPlay. © Leapmotor

Une offre d’accès agressive à 16 900 € ou 79 €/mois

C’est bien le prix qui frappe en premier : 16 900 € TTC pour un véhicule électrique neuf et correctement équipé. À cela s’ajoute une offre de LLD particulièrement compétitive à partir de 79 €/mois sur 36 mois, pour 30 000 km, sans apport sous conditions, grâce au financement Leasys.

Lire aussi  Label ZÉRO et autonomie diesel pour 40 000€ de moins qu'un GLC : le SUV qui enterre l'anxiété d'autonomie

Cette formule inclut la garantie, l’entretien et même une EasyWallbox offerte (hors frais d’installation), simplifiant ainsi l’accès à la recharge domestique. L’objectif est clair : offrir une solution clé en main à coût contenu, dans une période où le pouvoir d’achat est plus que jamais scruté.

Pour les entreprises ou flottes, l’offre LLD intègre également des solutions sur-mesure, avec des loyers adaptés et un service après-vente structuré. De quoi séduire les auto-écoles, livreurs urbains ou collectivités locales.

Écran tactile central 10,1 pouces de la Leapmotor T03 avec interface intuitive
L’écran tactile de 10,1 pouces propose une interface fluide, compatible Android Auto et Apple CarPlay, avec commandes de navigation, climatisation et média intégrées. Un équipement rare à ce niveau de prix. © Leapmotor

Une citadine électrique bien calibrée pour l’urbain

Avec ses 3,62 mètres de long et son rayon de braquage réduit, la Leapmotor T03 est parfaitement taillée pour la ville. Mais contrairement à certaines rivales minimalistes, elle embarque un moteur de 95 ch délivrant 158 Nm de couple, permettant des reprises franches en milieu urbain et une vitesse maximale de 130 km/h.

Sa batterie LFP de 37,3 kWh autorise une autonomie WLTP mixte de 265 km, et jusqu’à 355 km en cycle urbain. La recharge s’effectue à 6,6 kW en AC ou jusqu’à 45 kW en DC, permettant un passage de 20 à 80 % en 36 minutes.

  • 0 à 100 km/h en 12,7 secondes
  • Coffre de 210 litres
  • Poids à vide : 1 165 kg
  • Homologation 4 places

Des caractéristiques modestes mais cohérentes avec une utilisation urbaine quotidienne, et qui placent la T03 dans une position concurrentielle directe face à la Dacia Spring ou à la future Citroën ë-C3.

Arrière de la Leapmotor T03 avec feux compacts et logo central Leapmotor
À l’arrière, la T03 opte pour des feux verticaux et un hayon plein, favorisant l’accès au coffre tout en conservant une silhouette compacte. © Leapmotor

Un équipement généreux digne du segment supérieur

Là où la T03 surprend vraiment, c’est sur le plan des équipements de série. Malgré son prix contenu, elle n’a rien d’une version dépouillée. Elle propose de série :

  • Un **écran central tactile de 10,1 pouces**
  • Une instrumentation numérique complète
  • La **compatibilité Android Auto et Apple CarPlay**
  • La **climatisation automatique**
  • Un **toit panoramique**
  • Caméra de recul, radars avant et arrière
  • 6 airbags, freinage d’urgence automatique, aide au maintien dans la voie
Lire aussi  Il a l'allure d'un tout-terrain mais c'est un SUV hybride doté d'une batterie si puissante qu'il avale 500 km sans allumer le moteur essence

Le constructeur mise ici sur une montée en gamme perceptible, à rebours des offres “essentielles” souvent associées à ce niveau de prix. Ce positionnement pourrait faire mouche auprès d’un public jeune, urbain, et technophile.

Leapmotor T03 citadine électrique roulant en centre-ville avec circulation modérée
Agile et silencieuse, la Leapmotor T03 s’illustre parfaitement en environnement urbain, grâce à sa compacité, sa motorisation électrique de 95 ch et son autonomie optimisée pour la ville. © Leapmotor

Une offensive chinoise orchestrée par Stellantis

Derrière cette citadine se cache une stratégie industrielle majeure : Stellantis détient désormais 20 % de Leapmotor et en assure la distribution européenne via Leasys. Une première pour un constructeur occidental, qui illustre bien la mutation du secteur.

La Leapmotor T03 est le fer de lance de cette offensive, avant l’arrivée d’autres modèles plus grands. Et avec une production qui pourrait à terme être localisée en Europe, Stellantis anticipe déjà les éventuelles mesures anti-dumping de l’Union européenne.

En ciblant un prix plancher, une qualité perçue solide, et en s’appuyant sur un réseau après-vente déjà existant, la T03 pourrait bien faire vaciller les acteurs traditionnels de l’entrée de gamme électrique.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Le coup de maître chinois qui change tout : des bornes si rapides que l’autonomie devient secondaire
Article suivant
Ford reconnaît son erreur après l’arrêt de la Fiesta et la Focus : le retour se prépare
Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

Sur le même sujet

Skoda Kushaq 2026 : plus malin et plus habitable que le Kamiq, ce SUV a tout pour plaire sauf qu’il ne viendra jamais en...

Alors que les SUV urbains se livrent une bataille acharnée sur le marché européen, Skoda développe en parallèle...

13 millions de voitures immatriculées chaque année en Europe : devinez combien sont chinoises, le chiffre va vous surprendre

Pendant longtemps, l’industrie européenne a regardé les tentatives chinoises avec un certain dédain. Produits mal finis, réseaux absents,...

Pendant que l’Allemagne court vers l’électrique, une usine BMW joue les irréductibles et continue d’assembler des V8 et V12 à l’ancienne

La nouvelle peut sembler technique, presque anodine. Pourtant, pour les passionnés comme pour les ingénieurs, elle marque un...

La Clio n’est plus la reine : le Toyota Yaris Cross l’a détrônée et s’impose comme le best-seller japonais en Europe

Il fut lancé dans un relatif anonymat en 2021, comme une déclinaison SUV du Yaris classique. Trois ans...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.