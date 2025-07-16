Un Jeep à 279 € par mois ? Sur le papier, l’Avenger 4xe a tout du bon plan. Compact, stylé, doté de quatre roues motrices et labellisé ÉCO, il vient jouer dans la cour des SUV électrifiés avec une promesse alléchante : celle de l’aventure au quotidien, sans sacrifier l’efficacité en ville. Ce B-SUV de 4,08 mètres mêle technologie hybride légère et transmission intégrale électrique, pour offrir une traction 4×4 sans arbre de transmission. Une première chez Jeep.

Mais cette fiche technique innovante suffit-elle à faire de l’Avenger 4xe un vrai franchisseur ? À l’ère des SUV suréquipés mais sous-motorisés, le petit Jeep avance des arguments originaux : 145 ch cumulés, 5,4 l/100 km, et une garde au sol de 20 cm. Mieux : l’essieu arrière est électrifié, ce qui lui permet une motricité intelligente sans perdre en compacité.

Derrière son design robuste et ses inserts bleutés typiques de la gamme électrifiée Jeep, se cache un compromis plus urbain qu’il n’y paraît. Le constructeur joue sur l’image 4×4 de la marque tout en l’adaptant aux contraintes réglementaires actuelles. Résultat : un modèle à cheval entre l’aventure et la polyvalence, plus malin que radical.

Une offre LLD claire et compétitive pour un SUV hybride 4×4

Jeep propose son Avenger 4xe en Location Longue Durée à partir de 279 €/mois sur 49 mois, avec un premier loyer de 3 900 €. Cette offre comprend l’entretien, la garantie prolongée jusqu’à 8 ans, et une limitation de 40 000 km. Un tarif bien plus réaliste que les annonces tapageuses à 0 € vues ailleurs, et qui reflète la volonté de Jeep de s’adresser à un public élargi, tout en gardant une proposition financière cohérente.

Le positionnement est clair : offrir un SUV compact électrifié avec une image de franchisseur, sans pour autant s’aventurer dans les prix premium. Parfait pour les conducteurs urbains en quête d’un modèle polyvalent, valorisant et plus efficient qu’un 4×4 thermique classique.

Une architecture hybride innovante, sans arbre de transmission

Le Jeep Avenger 4xe ne repose pas sur un schéma hybride rechargeable classique. Il associe un moteur essence 1.2 turbo, deux moteurs électriques (dont un à l’arrière) et une boîte automatique à double embrayage 6 rapports, pour un total de 145 ch et 230 Nm de couple. Ce système permet une transmission intégrale électrique sans liaison mécanique entre les essieux.

Résultat : 4×4 intelligent et sans contrainte mécanique, qui conserve un plancher plat, une masse contenue, et une répartition de la puissance en fonction de l’adhérence. Un choix technique astucieux qui permet à Jeep de proposer de vraies capacités de motricité tout en respectant les normes de CO2 (122-123 g/km WLTP).

Polyvalence réelle, consommation maîtrisée

Malgré une fiche technique légère, l’Avenger 4xe affiche une consommation mixte très correcte : 5,4 l/100 km selon le cycle WLTP. La petite hybridation permet une traction arrière temporaire à basse vitesse, sans recourir à une batterie encombrante ni à une recharge externe. Ce choix fait de l’Avenger un SUV hybride simple, mais très fonctionnel.

L’étiquette ÉCO lui ouvre également les portes des ZFE, un critère crucial pour de nombreux acheteurs en zone urbaine. Le tout est soutenu par une garde au sol de 200 mm et des angles d’attaque de 22° à l’avant et 35° à l’arrière, dignes de véritables baroudeurs.

Un vrai Jeep ? Entre identité de marque et logique urbaine

Avec ses 4,08 m de long, son empattement court et ses lignes trapues, l’Avenger 4xe conserve un ADN Jeep bien visible. Mais il s’adresse avant tout à un public citadin ou périurbain, qui souhaite un véhicule plus valorisant qu’un simple SUV de grande série, mais moins extrême qu’un Renegade Trailhawk.

Son système 4×4 électrifié n’est pas pensé pour l’off-road dur, mais il garantit une meilleure adhérence sur neige, gravier ou boue, avec un mode de conduite “Snow” dédié. C’est donc un véritable SUV urbain à esprit baroudeur, plus pragmatique que radical, qui reprend les codes Jeep tout en les adaptant à la demande actuelle.