Ce 4×4 de légende revient en version XXL avec un V6 surpuissant de 500 ch qui change la donne

Publié par: Alain

Date:

Le Nissan Patrol est un nom qui claque dans l’histoire du 4×4. Depuis plus de 70 ans, il symbolise la robustesse, les grands espaces et l’aventure sans limite. Mais à l’approche de 2026, ce colosse du franchissement s’offre un virage spectaculaire avec une version NISMO plus radicale que jamais. 495 chevaux, look acéré, châssis affûté : Nissan transforme son mastodonte en un SUV hautes performances sans renier ses racines tout-terrain.

Nissan Patrol NISMO 2026 profil latéral avec jantes 22 pouces et kit carrosserie rouge
Avec son gabarit imposant et ses jantes 22″, le Patrol NISMO affiche une posture de colosse sportif. © Nissan

Sous le capot, exit le V8 atmosphérique. Place à un V6 3.5 biturbo, emprunté à la 400Z mais repensé pour la masse et l’endurance. Avec 495 ch et 700 Nm de couple, le nouveau Patrol devient le plus puissant jamais produit par la marque, devançant même la version standard déjà musclée. Mais la puissance brute n’est qu’un début.

Habillé d’un kit carrosserie NISMO avec jantes 22″, touches rouges et diffuseur arrière, le Patrol 2026 revendique une posture de prédateur. Et pour dompter cette force, il reçoit une suspension pneumatique adaptative, un mode 4×4 à gestion électronique et une garde au sol de presque 28 cm. Un SUV extrême ? Oui. Mais à sa manière, fidèle à l’esprit d’origine.

Une légende du 4×4 japonais fait son grand retour pour défier le Land Cruiser

À l’heure où le segment des SUV puissants se noie souvent dans la surenchère techno, le Patrol NISMO entend garder un pied dans la boue, même en baskets de 22 pouces. Reste à savoir si ce monstre des dunes pourra séduire un public plus large que son marché de lancement.

Lire aussi  Ce 4x4 ultime aux capacités extrêmes fait passer le Tesla Cybertruck pour un simple jouet urbain
Habitacle du Patrol NISMO avec volant sport et sellerie cuir Alcantara
L’intérieur allie luxe et sportivité, fidèle à l’esprit NISMO sur un SUV grand format. © Nissan

Le Patrol le plus puissant jamais produit

Le nouveau Nissan Patrol NISMO 2026 marque un tournant majeur dans la lignée du 4×4 japonais. Ce modèle pousse plus loin que jamais la fiche technique de l’icône tout-terrain, avec un moteur V6 3.5 biturbo délivrant 495 ch et 700 Nm de couple, soit 35 ch de plus que la version standard 4×4.

Sièges avant du Nissan Patrol NISMO vus de côté avec sellerie sport Alcantara
Les sièges sport en cuir et Alcantara offrent maintien, confort et ambiance NISMO exclusive. © Nissan

Ce bloc VR35DDTT, déjà vu dans la Nissan Z, a été adapté aux exigences d’un SUV massif de plus de 2,7 tonnes. Il est couplé à une boîte automatique à 9 rapports et offre une capacité de remorquage, de franchissement et de reprise à la hauteur des modèles les plus extrêmes de la catégorie. De quoi faire de ce Patrol le modèle NISMO le plus puissant jamais proposé en série par Nissan, devant les versions sportives de la GT-R ou de la 370Z.

Un SUV Renault ultra-luxe et blindé existe : marbre, bois précieux et exclusivité absolue

Face avant du Nissan Patrol NISMO 2026 avec calandre noire et signature lumineuse
Le bouclier avant redessiné et les touches NISMO affirment une identité musclée sans détour. © Nissan

Une signature visuelle NISMO assumée

Visuellement, le Patrol NISMO ne fait pas dans la discrétion. Il adopte un kit carrosserie exclusif intégrant des boucliers redessinés, une calandre spécifique, un diffuseur arrière fonctionnel et surtout des jantes de 22 pouces chaussées en pneus larges. Les traditionnels accents rouges NISMO soulignent les bas de caisse, les pare-chocs et les étriers de frein.

L’intérieur aussi se muscle, avec des sièges sport en cuir et Alcantara, un volant gainé NISMO et un combiné numérique modernisé. L’ambiance reste haut de gamme, mais clairement orientée vers la performance et l’image. L’habitabilité et le confort n’en pâtissent pas : le Patrol reste un géant à trois rangées capable d’accueillir jusqu’à 7 passagers dans le luxe.

Lire aussi  Le crossover qui assume enfin : Ce japonais se transforme en vrai 4x4 avec garde au sol maximale
Bloc V6 biturbo 3.5 du Nissan Patrol NISMO 2026 sous le capot
Le V6 3.5 biturbo développe 495 ch pour faire du Patrol NISMO le plus puissant de son histoire. © Nissan

Châssis adapté, vraies capacités tout-terrain

Malgré son look de SUV suréquipé, le Patrol NISMO conserve ses gènes de franchisseur. Il s’appuie sur une suspension pneumatique adaptative, capable d’ajuster la garde au sol jusqu’à 27,7 cm. Les angles de franchissement sont respectables : 23° à l’attaque, 26° en angle ventral et 25,5° en sortie.

Le système de transmission intégrale intelligent offre plusieurs modes de conduite, dont un mode 4H/4L classique pour terrains difficiles. À cela s’ajoute un différentiel arrière à glissement limité et un système de freinage recalibré pour supporter les performances accrues.

Autrement dit, le Patrol NISMO n’est pas qu’un SUV de parade : il reste capable de s’attaquer aux dunes, aux pistes et aux reliefs exigeants, tout en offrant une conduite dynamique sur route.

Arrière du Nissan Patrol NISMO 2026 avec diffuseur et double sortie d'échappement
Le diffuseur arrière intègre les doubles sorties et souligne la vocation dynamique du modèle. © Nissan

Un modèle ciblé mais révélateur

Ce Patrol NISMO 2026 vise en priorité le marché du Moyen-Orient, où le modèle jouit d’un fort capital d’image. Son positionnement haut de gamme, entre luxe, puissance et esprit tout-terrain, répond aux attentes d’une clientèle locale très friande de SUV extrêmes. Aux États-Unis, le modèle sera vendu sous le nom Nissan Armada NISMO, avec des performances légèrement inférieures (460 ch).

En Europe, ce Patrol survit plutôt à travers son image que par sa présence réelle – Nissan n’y distribue plus le modèle depuis plusieurs générations. Mais ce NISMO n’en reste pas moins un symbole fort de ce que la marque est encore capable de produire : un vrai 4×4 musclé, spectaculaire, non hybride et prêt à affronter le désert comme l’autoroute.

Alain
Alain
