Le Nissan Patrol est un nom qui claque dans l’histoire du 4×4. Depuis plus de 70 ans, il symbolise la robustesse, les grands espaces et l’aventure sans limite. Mais à l’approche de 2026, ce colosse du franchissement s’offre un virage spectaculaire avec une version NISMO plus radicale que jamais. 495 chevaux, look acéré, châssis affûté : Nissan transforme son mastodonte en un SUV hautes performances sans renier ses racines tout-terrain.

Sous le capot, exit le V8 atmosphérique. Place à un V6 3.5 biturbo, emprunté à la 400Z mais repensé pour la masse et l’endurance. Avec 495 ch et 700 Nm de couple, le nouveau Patrol devient le plus puissant jamais produit par la marque, devançant même la version standard déjà musclée. Mais la puissance brute n’est qu’un début.

Habillé d’un kit carrosserie NISMO avec jantes 22″, touches rouges et diffuseur arrière, le Patrol 2026 revendique une posture de prédateur. Et pour dompter cette force, il reçoit une suspension pneumatique adaptative, un mode 4×4 à gestion électronique et une garde au sol de presque 28 cm. Un SUV extrême ? Oui. Mais à sa manière, fidèle à l’esprit d’origine.

À l’heure où le segment des SUV puissants se noie souvent dans la surenchère techno, le Patrol NISMO entend garder un pied dans la boue, même en baskets de 22 pouces. Reste à savoir si ce monstre des dunes pourra séduire un public plus large que son marché de lancement.

Le Patrol le plus puissant jamais produit

Le nouveau Nissan Patrol NISMO 2026 marque un tournant majeur dans la lignée du 4×4 japonais. Ce modèle pousse plus loin que jamais la fiche technique de l’icône tout-terrain, avec un moteur V6 3.5 biturbo délivrant 495 ch et 700 Nm de couple, soit 35 ch de plus que la version standard 4×4.

Ce bloc VR35DDTT, déjà vu dans la Nissan Z, a été adapté aux exigences d’un SUV massif de plus de 2,7 tonnes. Il est couplé à une boîte automatique à 9 rapports et offre une capacité de remorquage, de franchissement et de reprise à la hauteur des modèles les plus extrêmes de la catégorie. De quoi faire de ce Patrol le modèle NISMO le plus puissant jamais proposé en série par Nissan, devant les versions sportives de la GT-R ou de la 370Z.

Une signature visuelle NISMO assumée

Visuellement, le Patrol NISMO ne fait pas dans la discrétion. Il adopte un kit carrosserie exclusif intégrant des boucliers redessinés, une calandre spécifique, un diffuseur arrière fonctionnel et surtout des jantes de 22 pouces chaussées en pneus larges. Les traditionnels accents rouges NISMO soulignent les bas de caisse, les pare-chocs et les étriers de frein.

L’intérieur aussi se muscle, avec des sièges sport en cuir et Alcantara, un volant gainé NISMO et un combiné numérique modernisé. L’ambiance reste haut de gamme, mais clairement orientée vers la performance et l’image. L’habitabilité et le confort n’en pâtissent pas : le Patrol reste un géant à trois rangées capable d’accueillir jusqu’à 7 passagers dans le luxe.

Châssis adapté, vraies capacités tout-terrain

Malgré son look de SUV suréquipé, le Patrol NISMO conserve ses gènes de franchisseur. Il s’appuie sur une suspension pneumatique adaptative, capable d’ajuster la garde au sol jusqu’à 27,7 cm. Les angles de franchissement sont respectables : 23° à l’attaque, 26° en angle ventral et 25,5° en sortie.

Le système de transmission intégrale intelligent offre plusieurs modes de conduite, dont un mode 4H/4L classique pour terrains difficiles. À cela s’ajoute un différentiel arrière à glissement limité et un système de freinage recalibré pour supporter les performances accrues.

Autrement dit, le Patrol NISMO n’est pas qu’un SUV de parade : il reste capable de s’attaquer aux dunes, aux pistes et aux reliefs exigeants, tout en offrant une conduite dynamique sur route.

Un modèle ciblé mais révélateur

Ce Patrol NISMO 2026 vise en priorité le marché du Moyen-Orient, où le modèle jouit d’un fort capital d’image. Son positionnement haut de gamme, entre luxe, puissance et esprit tout-terrain, répond aux attentes d’une clientèle locale très friande de SUV extrêmes. Aux États-Unis, le modèle sera vendu sous le nom Nissan Armada NISMO, avec des performances légèrement inférieures (460 ch).

En Europe, ce Patrol survit plutôt à travers son image que par sa présence réelle – Nissan n’y distribue plus le modèle depuis plusieurs générations. Mais ce NISMO n’en reste pas moins un symbole fort de ce que la marque est encore capable de produire : un vrai 4×4 musclé, spectaculaire, non hybride et prêt à affronter le désert comme l’autoroute.