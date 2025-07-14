Recherche
Un SUV Renault ultra-luxe et blindé existe : marbre, bois précieux et exclusivité absolue

Ce 14 juillet 2025, sur l’avenue des Champs-Élysées, les regards ne se sont pas seulement tournés vers les détachements militaires et les avions de chasse. Car à l’arrière du cortège officiel, le chef de l’État a fait son apparition à bord d’un tout nouveau véhicule présidentiel. Fini la DS 7 Crossback : place désormais au Renault Rafale, dans une version totalement repensée pour les exigences de la fonction.

Profil complet du Renault Rafale présidentiel avec teinte Bleu Présidence et jantes 20 pouces
Le Renault Rafale présidentiel affiche une silhouette élancée et statutaire, renforcée par sa teinte exclusive et ses jantes spécifiques. Un style sobre, au service de la fonction. © Renault

En choisissant Renault, le président opère un virage symbolique fort. D’abord parce qu’il s’agit d’un retour historique : la marque au losange a longtemps accompagné la République, des années 1920 aux limousines présidentielles des Trente Glorieuses. Ensuite, parce que ce Rafale incarne une synthèse politique : un véhicule français, hybride, moderne, sécurisé – et habillé des couleurs de la Nation.

Derrière la carrosserie SUV se cache un travail de transformation minutieux. Peinture exclusive ” Bleu Présidence “, calandre aux teintes tricolores, fanions encadrant le capot, blindage discret, jantes spécifiques… Tout a été conçu pour que le Rafale présidentiel soit unique. Une démonstration de design et de sécurité, mais aussi de technologie, puisque cette version repose sur le puissant système hybride E-Tech 300 ch 4×4.

Bien plus qu’un choix de véhicule, ce Rafale est un message politique sur roues : celui d’une République qui mise sur l’innovation nationale, sans renoncer à ses fondamentaux de sécurité, de souveraineté et d’image. Renault signe ici bien plus qu’une voiture officielle. Il signe un retour au sommet.

Avant du Renault Rafale présidentiel avec fanions et calandre tricolore
Sa face avant incarne la République en mouvement, avec une calandre tricolore subtile et les fanions officiels qui rappellent l’usage protocolaire du véhicule. © Renault

Le grand retour de Renault dans le garage présidentiel

Un siècle après avoir accompagné les cortèges de l’Élysée avec ses grandes berlines officielles, Renault signe son retour au plus haut sommet de l’État. Le Renault Rafale, SUV coupé haut de gamme récemment lancé, a été choisi pour remplacer la DS 7 Crossback utilisée jusque-là par le président Emmanuel Macron.

Ce changement ne doit rien au hasard. Il s’inscrit dans une volonté de réaffirmer le rôle industriel de Renault dans l’identité française, à un moment où la transition écologique redessine les choix de mobilité de l’État. Le Rafale s’impose comme un nouveau symbole : celui d’une présidence connectée aux enjeux contemporains, mais fidèle à un constructeur français historique.

Avec ce choix, l’Élysée rompt avec le duo PSA-Stellantis qui dominait jusqu’ici les usages officiels. La symbolique est forte : Renault n’avait plus fourni de véhicule présidentiel principal depuis la Vel Satis de Jacques Chirac. Ce Rafale inaugure donc un nouveau chapitre dans la relation entre la République et le losange.

Planche de bord du Renault Rafale présidentiel avec insert en marbre poli
La plage avant du Rafale présidentiel intègre un insert en marbre poli, véritable geste de luxe sobre, pensé comme un clin d’oeil discret au raffinement républicain. © Renault

Un Renault Rafale transformé pour l’État

Le Renault Rafale présidentiel n’est pas un Rafale de série. Il a été profondément modifié pour répondre aux exigences du protocole et de la sécurité présidentielle. Son habitacle a été aménagé sur mesure, sa carrosserie a été blindée de manière discrète, et ses éléments extérieurs personnalisés jusqu’au moindre détail.

La teinte Bleu Présidence, appliquée en finition tricouche, donne au véhicule un éclat solennel tout en restant sobre. À l’avant, la calandre intègre subtilement les couleurs du drapeau français, tandis que les fanions présidentiels encadrent le capot. Des jantes de 20 pouces, un badge spécifique et une antenne rehaussée complètent la signature extérieure.

Tous ces éléments ont été conçus dans un souci d’équilibre entre prestige, discrétion et autorité visuelle. Le Rafale ne cherche pas à s’imposer par son ostentation, mais à affirmer son statut par des signes subtils, alignés avec la posture républicaine contemporaine.

Accoudoir arrière du Renault Rafale présidentiel en cuir pleine fleur avec incrustation de marbre
Marbre et cuir se côtoient sur l’accoudoir central arrière, combinant artisanat et confort, dans un esprit résolument présidentiel. © Renault

Savoir-faire français et prestige institutionnel

Ce Rafale présidentiel est bien plus qu’un simple véhicule transformé. Il est le fruit d’un travail de précision réalisé conjointement entre Renault, des artisans spécialisés et les services de la Présidence. Chaque composant a été choisi, assemblé ou retravaillé pour répondre à un cahier des charges extrêmement exigeant.

L’intérieur reste secret dans ses détails, sécurité oblige, mais l’on sait qu’il a été reconfiguré avec des matériaux nobles, des équipements renforcés et une modularité pensée pour les obligations protocolaires. C’est une vitrine du savoir-faire français appliqué au plus haut niveau de la représentation nationale.

À travers cette réalisation, Renault démontre sa capacité à produire un véhicule d’image, alliant technologie, artisanat et respect des institutions. Une manière, aussi, de réaffirmer que l’industrie automobile hexagonale reste capable de concevoir des véhicules de prestige sans passer par le luxe ostentatoire.

Arrière du Renault Rafale présidentiel avec feux affûtés et traitement élégant
L’arrière du Rafale conserve sa ligne fluide, discrètement renforcée pour répondre aux contraintes de sécurité sans altérer le dessin d’origine. © Renault

Motorisation hybride et message technologique

Le Renault Rafale présidentiel est animé par une version haut de gamme de la chaîne de traction E-Tech 4×4, qui développe près de 300 chevaux grâce à une hybridation aboutie. Ce choix technique illustre une volonté claire : montrer que l’innovation technologique française peut rimer avec responsabilité écologique.

Ce système hybride non rechargeable, combinant moteur thermique et moteurs électriques, permet d’évoluer en mode électrique à basse vitesse, tout en assurant de hautes performances sur route. Il correspond au besoin de souplesse, de réactivité et de discrétion sonore inhérents aux déplacements officiels.

