Renault 5 hybride : 4,2 litres aux 100 km et un prix accessible, la réponse française à la crise du pouvoir d’achat

Dans la course effrénée à l’électrification, le Renault 5 électrique s’est imposé comme l’un des projets les plus attendus de la décennie. Allure néo-rétro soignée, plateforme dédiée CMF-BEV, promesse d’un tarif contenu : tous les ingrédients semblaient réunis pour renouer avec le mythe. Mais derrière cette silhouette attachante se cache une opportunité que personne n’avait vraiment envisagée… et si le Renault 5 devenait hybride ?

Vue latérale complète du Renault 5 électrique, silhouette compacte et look néo-rétro
Le Renault 5 hybride pourrait conserver cette silhouette iconique, compacte et affirmée, idéale pour conjuguer mobilité urbaine et autonomie optimisée. © Renault

Cette idée, qui semblait autrefois hérétique dans un contexte où tout converge vers le zéro émission, devient aujourd’hui étrangement pertinente. Car entre la hausse du prix des véhicules électriques et la maturité technologique atteinte par les hybrides, notamment chez Renault avec la Clio E-Tech 145 ch, l’espace pour une version hybride du R5 existe bel et bien. Mieux encore : il pourrait représenter le chaînon manquant entre thermique et électrique, dans un marché français en pleine transition.

Techniquement, rien n’est absurde. Le bloc hybride de la Clio est compact, efficient (4,2 l/100 km en usage mixte) et déjà amorti. Il pourrait théoriquement s’intégrer à la base du R5, à condition d’adapter le refroidissement et l’architecture avant. Commercialement, ce serait un coup de maître : proposer une alternative rationnelle, plus abordable que l’électrique, plus propre que le thermique classique, le tout habillé d’une carrosserie iconique. Une proposition audacieuse, mais plus réaliste qu’il n’y paraît.

Face avant du Renault 5 électrique avec capot court et optiques rectangulaires LED
Le capot court et le design frontal du Renault 5 électrique pourraient être adaptés pour intégrer une motorisation hybride, sans compromettre son style emblématique. © Renault

Concept et pertinence du Renault 5 hybride sur le marché français

Le retour du Renault 5 dans une version électrique a suscité l’enthousiasme du public, porté par une combinaison efficace de design vintage et de technologie moderne. Pourtant, malgré cet accueil positif, un constat s’impose : le tout électrique n’est pas encore prêt à satisfaire tous les profils d’automobilistes. Coût d’achat élevé, infrastructures encore incomplètes, autonomie perçue comme insuffisante… Les freins persistent.

C’est dans ce contexte que l’idée d’un Renault 5 hybride apparaît comme une alternative crédible. Elle viendrait combler un vide stratégique, entre les véhicules thermiques classiques et les modèles électriques encore perçus comme premium. En proposant une motorisation hybride, Renault offrirait aux clients une solution plus abordable, compatible avec les contraintes actuelles, sans renier la modernité ou les normes environnementales. Ce serait également une manière efficace de capitaliser sur la forte valeur affective du R5, tout en élargissant la cible commerciale.

Intérieur avant du Renault 5 électrique avec double écran numérique et volant compact
Le Renault 5 hybride pourrait reprendre cet habitacle technologique, mêlant interfaces modernes et commandes intuitives pour séduire un public large. © Renault

Le système Clio E-Tech : une solution prête à l’emploi

Au coeur de cette hypothèse se trouve une technologie déjà bien connue : le système hybride E-Tech 145 ch embarqué dans la Clio. Ce bloc combine un moteur essence atmosphérique de 1,6 litre à deux moteurs électriques, le tout épaulé par une boîte multimode sans embrayage. Ce système, éprouvé et fabriqué en France, affiche une consommation mixte de 4,2 l/100 km et permet de circuler en électrique sur de courtes distances urbaines.

Techniquement, cette motorisation pourrait théoriquement s’intégrer dans le châssis du Renault 5 électrique, basé sur la plateforme CMF-BEV. Cette base est une variante de la CMF-B utilisée sur la Clio, ce qui rend l’adaptation envisageable, notamment pour un modèle qui ne serait plus strictement électrique. En réutilisant un groupe motopropulseur déjà industrialisé, Renault réduirait considérablement ses coûts de développement, tout en raccourcissant les délais de mise sur le marché.

Arrière du Renault 5 électrique avec feux verticaux et design épuré
Si la version hybride conserve ce style arrière sobre et rétro, elle renforcerait son positionnement entre nostalgie assumée et usage quotidien rationnel. © Renault

Défis de conception : architecture et intégration mécanique

Bien sûr, intégrer une motorisation hybride dans une architecture pensée pour l’électrique soulève plusieurs défis techniques. Le Renault 5 électrique adopte un design à capot court, sans grille frontale, ce qui peut limiter l’espace nécessaire au refroidissement moteur. De plus, l’encombrement du système hybride, bien que relativement compact, impose une certaine liberté d’aménagement à l’avant.

Renault devra donc repenser certains éléments : adapter l’ouverture frontale pour permettre une meilleure ventilation, repositionner certains composants électriques et peut-être même légèrement allonger la structure avant pour accueillir le groupe motopropulseur. Mais ce type d’ajustement n’est pas inédit dans l’industrie : de nombreux modèles partagent aujourd’hui plateformes et moteurs thermiques, hybrides ou électriques avec des variantes différenciées selon les marchés.

En somme, ce qui semblait techniquement impossible hier devient stratégiquement intelligent aujourd’hui.

