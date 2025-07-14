580 litres de coffre et une consommation maîtrisée : le SUV familial signé Toyota qui a tout bon

Toyota adopte une stratégie différente de la surenchère électrique. En juillet 2025, la marque nippone met en avant une offre de Location avec Option d’Achat (LOA) sur son best-seller RAV4 hybride 2WD Dynamic, à un tarif qui privilégie la transparence et la stabilité.

La proposition : un premier loyer de 6 790 €, suivi de 36 mensualités à 479 €/mois, sur 37 mois et pour un kilométrage total de 30 000 km. En fin de contrat, le client a la possibilité de lever l’option d’achat pour 27 314 €, portant le montant total dû en cas d’acquisition à 51 348 €. L’offre inclut une remise de 3 750 € TTC, dont 750 € conditionnés à la souscription d’une solution Easy Toyota.

Cette formule permet d’accéder à un SUV hybride non rechargeable, adapté à un usage quotidien, sans s’encombrer des contraintes de recharge, tout en bénéficiant d’un entretien inclus pendant toute la durée du contrat. Elle illustre la volonté de Toyota de maintenir une offre lisible et sécurisante, à contre-courant du flou tarifaire qui entoure parfois l’électrique.

Une motorisation hybride sobre et équilibrée

Le RAV4 repose sur une motorisation hybride auto-rechargeable 2,5 litres essence, couplée à un moteur électrique. Cette combinaison affiche une puissance de 218 ch en traction avant, avec une consommation WLTP comprise entre 5,6 et 5,9 l/100 km, et des émissions de CO2 de 126 à 134 g/km.

À la différence des SUV rechargeables plus complexes à gérer au quotidien, le système hybride de Toyota fonctionne sans recharge externe : il récupère l’énergie au freinage pour alimenter ses batteries et offrir une assistance électrique fluide en ville. Le boîtier e-CVT garantit une conduite douce, et les transitions entre les modes thermique et électrique sont imperceptibles.

Pour les conducteurs qui ne disposent pas d’une borne à domicile ou ne souhaitent pas modifier leurs habitudes, cette technologie intermédiaire reste l’un des meilleurs compromis actuels en matière de consommation, d’usage et de fiabilité.

Un équipement complet dès la finition Dynamic

La version Dynamic 2WD, coeur de l’offre LOA de juillet, bénéficie d’un équipement de série généreux. On y retrouve notamment :

Climatisation automatique bi-zone

Système multimédia Toyota Touch® 2 avec écran tactile

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto

Caméra de recul , régulateur adaptatif, freinage d’urgence

, régulateur adaptatif, freinage d’urgence Jantes alliage, vitres arrière surteintées et rétroviseurs rabattables électriquement

Il s’agit d’une finition équilibrée, pensée pour offrir les équipements indispensables sans tomber dans la surenchère. Ceux qui recherchent plus de raffinement peuvent se tourner vers l’édition spéciale “30 YEARS”, mieux dotée (intérieur exclusif, finitions spécifiques), avec une mensualité portée à 522 €/mois pour le même apport.

Une stratégie d’endurance face aux SUV électriques et chinois

Toyota sait que tous les automobilistes français ne sont pas prêts à sauter le pas de l’électrique. En maintenant un SUV hybride simple, spacieux et fiable, la marque japonaise conserve une offre solide dans le segment des SUV familiaux, où beaucoup de marques généralistes peinent à se positionner.

Le RAV4 hybride n’est pas l’offre la plus agressive du marché en prix facial, mais il compense largement par une technologie éprouvée, une valeur résiduelle élevée, et une garantie de 3 ans extensible, à laquelle s’ajoute un entretien compris sur 37 mois. Autant d’arguments qui pèsent pour les clients qui cherchent à éviter les mauvaises surprises à moyen terme.

Alors que de nombreux concurrents misent sur des promesses à long terme, Toyota reste fidèle à une logique de confiance, transparence et pragmatisme. Et c’est peut-être là, dans cette constance, que réside la vraie modernité du RAV4.