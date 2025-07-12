Certains constructeurs électrifient. D’autres réinventent. Et il y a Rivian, l’outsider californien qui ne cesse de brouiller les lignes. En 2026, son R1T Quad-Motor revient plus puissant, plus rapide, plus affûté, avec une fiche technique qui ferait frémir un préparateur AMG : 1 025 chevaux, 1 625 Nm de couple, et une accélération de 0 à 96 km/h en seulement 2,5 secondes. Sur un pick-up de deux tonnes et demie.

Mais le Rivian R1T ne s’arrête pas là. Grâce à quatre moteurs électriques indépendants, un système de suspension pneumatique adaptative, une batterie colossale de 140 kWh et une gestion du couple roue par roue, ce véhicule est aussi bien taillé pour les lacets alpins que pour le franchissement extrême. Avec sa fonction “Kick Turn”, il peut même pivoter sur lui-même sur sol meuble – à la manière d’un char.

Avec une autonomie dépassant les 600 km et un nouveau port de recharge NACS compatible Tesla Supercharger, le R1T s’offre aussi l’un des meilleurs compromis entre mobilité électrique longue distance et polyvalence d’usage.

Mais cette machine de guerre électrifiée a un prix : 120 000 $ minimum. Une somme délirante pour un utilitaire, mais cohérente pour ce qui s’apparente davantage à un manifeste technologique roulant qu’à un simple pick-up.

Quad-Motor : le pick-up électrique devient supercar

Le pick-up américain R1T n’a jamais été timide en matière de puissance, mais Rivian franchit une nouvelle étape avec sa version Quad-Motor 2026. Au programme : 1 025 chevaux, 1 625 Nm de couple et quatre moteurs électriques indépendants, un pour chaque roue. C’est tout simplement l’un des véhicules à quatre roues motrices les plus radicaux jamais commercialisés.

Résultat : une accélération de 0 à 96 km/h en seulement 2,5 secondes, soit mieux qu’une Porsche Taycan Turbo S, et une vitesse de pointe de 201 km/h, bridée électroniquement. On parle ici d’un engin de plus de 2,6 tonnes, avec benne arrière et structure tout-terrain.

Mais ce n’est pas une simple débauche de chiffres. Rivian a intégré un système de vectorisation du couple roue par roue, permettant des comportements dynamiques d’une finesse impressionnante. Le système “Kick Turn” permet même de faire pivoter le véhicule sur place, un atout bluffant en tout-terrain serré ou pour se dégager d’un terrain meuble.

Autonomie et batterie : superpuissance et endurance

Pour alimenter cette cavalerie, le R1T Quad-Motor est équipé de la plus grosse batterie jamais installée sur un modèle Rivian : 140 kWh de capacité utile, avec une autonomie homologuée jusqu’à 644 km en mode “Conserve”. En usage mixte EPA, on reste entre 523 et 602 km, selon le niveau de charge, les pneus et le mode de conduite sélectionné.

Malgré cette masse d’énergie, la recharge reste ultra-rapide grâce à l’architecture électrique 800V. Le R1T adopte également le connecteur NACS, compatible avec l’écosystème Tesla Supercharger, ce qui ouvre à ses propriétaires l’accès à l’un des réseaux les plus performants d’Amérique du Nord.

C’est ici que Rivian réussit à conjuguer puissance et polyvalence. Le pick-up est capable d’aligner des performances extrêmes, tout en offrant un rayon d’action réaliste, sans sacrifier les usages quotidiens ni les longs trajets.

Châssis extrême : confort de berline, capacités d’un treuil

Le R1T 2026 n’est pas qu’un missile sur roues. Son châssis est un bijou d’ingénierie. Il repose sur une suspension pneumatique à hauteur variable, permettant une garde au sol allant de 185 à 380 mm. En mode tout-terrain, il peut franchir une hauteur de gué de 1,09 m, soit plus qu’un Toyota Land Cruiser ou un Defender 130.

L’ensemble est associé à une suite de modes de conduite : Rally, Rock Crawl, Drift, Soft Sand, tous adaptant couple, freinage, hauteur et amortissement selon les conditions. Le système RAID Tuner (Rivian Advanced Integrated Drive) est une innovation qui affine chaque paramètre en temps réel.

Ce niveau de réglage, digne d’un jeu de simulation, offre au R1T un confort de roulage étonnant sur route et une efficacité impressionnante en tout-terrain, faisant de lui l’un des véhicules les plus polyvalents du marché – à condition d’en accepter le format XXL.

Positionnement et prix : un monstre technologique pour clients avertis

À plus de 120 000 $ pour la version R1T Quad-Motor Launch Edition, Rivian ne cherche pas à séduire le grand public. Ce pick-up est un produit de niche, destiné à une clientèle passionnée, technophile, capable d’assumer l’investissement pour un véhicule à la fois statutaire et expérimental.

La version SUV R1S, dotée de la même fiche technique, grimpe même à 126 000 $. Ces tarifs placent clairement Rivian face aux modèles les plus exclusifs de Tesla, Lucid ou GMC. Mais aucun d’eux ne propose le même mélange d’agilité, d’utilité et de radicalité.

En Europe, une commercialisation reste hypothétique, notamment en raison du gabarit, du positionnement et de la réglementation. Mais aux États-Unis, le R1T Quad-Motor 2026 s’affiche déjà comme la vitrine ultime de la marque, un concentré de savoir-faire technique qui dépasse la simple notion de pick-up.