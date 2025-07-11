ActualitéLook de rallye, prix mini : le petit SUV accessible dont l'Europe...

Look de rallye, prix mini : le petit SUV accessible dont l’Europe a désespérément besoin arrive enfin

Publié par: Alain

Les amateurs de Youngtimers électrifiés en rêvaient, Delta4x4 l’a esquissé. La nouvelle Renault 5 E-Tech, encore fraîchement révélée, s’offre déjà un relooking radical venu d’Allemagne. Le préparateur bavarois, connu pour ses transformations musclées de Mercedes Classe G ou de pick-ups Toyota, a jeté son dévolu sur la petite citadine au losange pour en faire un improbable mini-SUV 100 % électrique taillé pour l’aventure.

Avec ses élargisseurs d’ailes rivetés, ses jantes tout-terrain de 18 pouces, son porte-roue de secours arrière et surtout ses phares longue portée PIAA vissés au capot, cette R5 Delta 4×4 semble tout droit sortie d’un bivouac du Dakar. Pourtant, sous cette silhouette de guerrière, bat toujours le coeur modeste de la R5 E-Tech : un moteur électrique de 150 ch en version standard, voire 220 ch pour les plus téméraires en base Alpine.

Pas de transmission intégrale ni de révolution technique : Delta4x4 a voulu démontrer qu’un simple lifting bien pensé pouvait métamorphoser une citadine en vraie baroudeuse… ou presque. Une approche plus esthétique qu’ingénierique, mais qui séduit instantanément les fans de tuning chic et de nostalgie motorisée.

Reste une question : ce concept purement numérique verra-t-il réellement le jour ? À condition que les passionnés soient au rendez-vous, Delta promet une production sur commande, avec une transformation estimée entre 15 000 et 20 000 euros. Une folie ? Ou la promesse d’un nouveau chapitre pour la Renault 5.

Renault 5 Delta 4x4 vue de profil avec élargisseurs et pneus off-road
Profil massif de la Renault 5 Delta 4×4, avec garde au sol rehaussée, pneus tout-terrain BF Goodrich et arches rivetées. Une transformation audacieuse signée Delta4x4. © Delta4x4

Concept Delta 4×4 : une Renault 5 électrique transformée pour l’aventure

Delta4x4, célèbre préparateur bavarois spécialisé dans les véhicules tout-terrain extrêmes, s’est attaqué à un modèle inattendu : la toute nouvelle Renault 5 E-Tech électrique. Avec ce concept radical baptisé R5 Delta 4×4, le préparateur injecte une bonne dose de baroudeur dans cette citadine française, tout en jouant à fond la carte du néo-rétro inspiré des rallyes des années 80.

L’objectif affiché ? Créer une micro-aventurière électrique, aussi séduisante pour les fans de design que pour les amateurs de transformations off-road. Le résultat est un concept exubérant, à la frontière entre tuning nostalgique et vision futuriste du SUV urbain.

Renault 5 électrique et Renault 5 Delta 4x4 vues de face côte à côte en comparaison
Comparatif frontal entre la Renault 5 E-Tech d’origine (à gauche), citadine au style rétro soigné, et la version Delta 4×4 (à droite), dotée de pneus off-road, phares additionnels et calandre renforcée. Une métamorphose spectaculaire signée Delta4x4. © Delta4x4 / Renault

Modifications esthétiques et techniques clés

Le look de cette Renault 5 revisitée est immédiatement percutant. La garde au sol a été relevée de près de 10 centimètres, renforçant l’assise visuelle du véhicule. Les arches de roues sont élargies, accueillant des jantes de 18 pouces chaussées de pneus tout-terrain. Chaque détail rappelle l’univers du rallye raid, de l’arceau de toit avec projecteurs LED à la roue de secours montée sur la malle arrière, en passant par les élargisseurs rivetés façon Lancia Delta Integrale.

L’avant se pare de quatre phares PIAA ronds vissés au capot, clin d’oeil direct aux années Groupe B. Le tout est sublimé par une livrée personnalisée mêlant teinte blanche mate et stickers typés compétition, qui rendent cette Renault 5 méconnaissable.

Arrière de la Renault 5 Delta 4x4 avec roue de secours montée sur la malle
La poupe de la R5 Delta 4×4 se muscle avec un porte-roue arrière, élargisseurs de voies et signature visuelle renforcée. Prête pour le hors-piste. © Delta4x4

Performances d’origine, design extrême

Sous cette carrosserie musclée, le concept conserve la motorisation de base de la R5 E-Tech. Il s’agit donc toujours d’un modèle à traction avant, disponible en 150 ch ou en version Alpine A290 à 220 ch. Malgré l’augmentation de la garde au sol et le montage de pneus plus lourds, l’autonomie ne varie quasiment pas, restant autour de 400 km selon les standards WLTP.

Ce projet reste donc avant tout une exercice de style et de design, avec une approche plus cosmétique que mécanique. Il n’en reste pas moins un excellent révélateur du potentiel visuel et symbolique de la R5, capable de séduire aussi bien les urbains branchés que les nostalgiques du Paris-Dakar.

Toit de la Renault 5 Delta 4x4 équipé de projecteurs LED et galerie de toit
Vue rapprochée du toit de la Renault 5 Delta 4×4, équipé d’une galerie robuste et d’un kit tout-terrain typique des véhicules de rallye. Une préparation visuelle et fonctionnelle pensée pour l’aventure. © Delta4x4

Un concept à vendre ? Objectif production sur commande

À ce stade, la R5 Delta 4×4 est un simple rendu numérique, mais Delta4x4 se dit prêt à réaliser des conversions à la demande. Le tarif annoncé pour transformer une Renault 5 E-Tech en mini-baroudeuse est estimé entre 15 000 et 20 000 euros, hors prix du véhicule. Une somme élevée, mais justifiée par le caractère artisanal et sur-mesure de la préparation.

L’enjeu est désormais de savoir si la demande sera au rendez-vous. Ce type de projet pourrait d’ailleurs inspirer Renault pour de futures déclinaisons ” adventure ” de sa gamme électrique, notamment via le futur Renault 4 électrique, qui se positionnera justement comme un petit SUV lifestyle.

