16 900 € pour un moteur Toyota increvable et 4,8L/100km : la fiabilité prime sur la vitesse

Elle mesure à peine 3,70 mètres de long, carbure à l’essence sans fioritures, mais se déguise en SUV urbain avec élargisseurs d’ailes et jantes haut perchées. La Toyota Aygo X Cross, version rehaussée et ” crossoverisée ” de la micro-citadine japonaise, s’attaque frontalement au désert grandissant des voitures neuves abordables. Et elle frappe fort, avec une offre à 119 €/mois en leasing, entretien inclus.

Mais la petite nippone ne joue pas seulement sur son apparence. Avec un tarif d’entrée à 18 900 € en France, elle se positionne comme une des rares alternatives thermiques accessibles, bien en dessous des prix pratiqués dans le segment des mini-SUV. Et surtout, Toyota ne s’arrête pas là : d’ici 2026, une version hybride viendra renforcer la gamme avec un moteur 1.5 de 116 ch et une consommation annoncée à 3,8 l/100 km. L’arme idéale pour échapper aux futures restrictions de circulation.

À une époque où le ticket d’entrée pour un véhicule neuf flirte avec les 25 000 €, l’Aygo X Cross rappelle qu’il est encore possible de trouver une voiture neuve, pratique, stylée et intelligente, sans basculer dans le 100 % électrique ni casser sa tirelire.

Toyota Aygo X Cross : le SUV qui se glisse dans une place de Twingo

Le marché des citadines a beau se contracter en Europe, certaines marques continuent de parier sur le format ultra-compact. C’est le cas de Toyota, qui mise sur l’Aygo X Cross, version baroudeuse de sa plus petite voiture, pour séduire une clientèle jeune, urbaine, ou en quête de mobilité secondaire. Mais c’est moins la fiche technique que la stratégie commerciale qui attire l’attention : une offre à 119 €/mois en leasing, et un tarif d’entrée fixé à 18 900 € en France, soit bien en dessous des standards du segment SUV.

Avec une carrosserie rehaussée, des élargisseurs d’ailes, un capot redessiné et une garde au sol majorée, l’Aygo X cultive une allure de micro-crossover, sans en faire trop. De quoi séduire les automobilistes français à la recherche d’un modèle valorisant, maniable et (relativement) accessible dans un contexte d’inflation automobile continue.

Des tarifs français réalistes face aux promesses marketing

L’offre visible sur certains sites espagnols évoque une Aygo X à 109 €/mois, mais ne reflète pas les réalités commerciales françaises. En France, Toyota propose un leasing Easy Flex à partir de 119 €/mois sur 37 mois, avec un premier loyer de 3 990 €. Une offre compétitive, mais conditionnée par un apport conséquent et une version d’entrée de gamme sans options.

En achat classique, la grille tarifaire de l’Aygo X débute à 18 900 € en finition Dynamic, et s’étend jusqu’à 23 900 € pour la finition Air Collection, dotée du toit en toile. Les principales options – boîte automatique S-CVT (+1 000 €), pack radars et Zen (+800 €), système JBL (+450 €) – permettent d’atteindre rapidement les 25 000 € TTC.

Une somme importante pour une mini-citadine, mais compensée par une dotation plutôt complète, une qualité de finition solide et une image de marque rassurante, notamment en matière de fiabilité et de coût d’usage.

Une mini-citadine qui s’inspire des codes SUV

L’Aygo X Cross a été pensée pour relever visuellement une catégorie en perte de vitesse : celle des citadines thermiques non électrifiées. Reposant sur la plateforme GA-B déjà utilisée par la Yaris, elle adopte une garde au sol de 146 mm, des jantes de 17 ou 18 pouces, une position de conduite surélevée et des protections plastiques noires sur tout le bas de caisse.

Son format de 3,70 m de long en fait une alliée idéale des centres-villes, avec un rayon de braquage de seulement 4,70 m. Toyota y ajoute un toit souple type toile sur les versions Air, clin d’oeil aux cabriolets urbains disparus, et une large palette de couleurs bi-ton pour renforcer l’aspect ludique.

À bord, la dotation évolue selon les versions : écran tactile jusqu’à 9 pouces, connectivité Apple CarPlay/Android Auto, instrumentation numérique, selleries personnalisées… L’équipement n’a rien d’entrée de gamme, sauf sur la finition de base où certains éléments comme la climatisation automatique ou les feux LED restent optionnels.

Un avenir hybride pour 2026 : plus qu’une évolution, une nécessité

Toyota le confirme : l’Aygo X bénéficiera d’une motorisation hybride à partir de fin 2025, reprenant la mécanique 1.5 L essence + moteur électrique déjà vue sur la Yaris. Avec 116 ch cumulés, une consommation annoncée à 3,8 L/100 km et des émissions sous les 86 g/km, cette évolution permettra à la petite Toyota de répondre aux futures exigences réglementaires, notamment dans les ZFE (zones à faibles émissions).

Ce restylage coïncidera avec l’arrivée d’une nouvelle face avant, inspirée des dernières productions du constructeur, et d’un bouclier plus affirmé. Une montée en gamme assumée pour rester dans la course face à une concurrence en pleine électrification, comme la Renault Twingo E-Tech, la Fiat 500e ou la Dacia Spring restylée.

Si la version actuelle conserve une mécanique simple (1.0 VVT-i de 72 ch), elle risque d’être rapidement éclipsée par sa remplaçante hybride. Reste à savoir si Toyota réussira à maintenir des tarifs compétitifs avec cette nouvelle technologie, dans un segment où le prix est souvent l’argument numéro un.