Ce SUV hybride 7 places cumule tout : 250 ch, transmission intégrale et une sobriété record de 1,6L

Et si le plus rationnel des SUV familiaux venait de chez Kia ? Dans un marché saturé de modèles compacts souvent limités à 5 places, le Sorento hybride rechargeable impose un format rare : 7 vraies places, une chaîne de traction de 265 ch, et une consommation moyenne annoncée à 1,6 L/100 km.

Une fiche technique aussi sérieuse que séduisante, qui place ce grand SUV coréen en concurrence frontale avec le Toyota Highlander, tout en jouant la carte d’un meilleur rapport prix/prestations. Avec son architecture moderne, son autonomie électrique en usage urbain, et ses nombreux équipements de série, le Kia Sorento PHEV coche toutes les cases d’un usage familial exigeant.

À mi-chemin entre la voiture de voyage et le monospace électrifié, il entend répondre à une question simple : peut-on encore tout faire avec un SUV, sans passer au 100 % électrique ?

Kia Sorento hybride rechargeable 2025 en conduite sur route sinueuse en montagne
Le Kia Sorento PHEV 2025 affiche une silhouette robuste et élégante. Sa motorisation hybride rechargeable de 265 ch lui permet de conjuguer puissance, sobriété et aptitude aux longs trajets familiaux. © Kia

Un SUV familial hybride bien positionné

Le Kia Sorento PHEV (hybride rechargeable) fait figure d’outsider stratégique sur le marché français. Dans un segment dominé par le Toyota Highlander ou le Peugeot 5008, le Sorento avance ses arguments : habitabilité exceptionnelle, 7 vraies places, une chaîne hybride rechargeable puissante et un tarif contenu.

Avec sa nouvelle version 2025, restylée en douceur, le Sorento conserve ses proportions généreuses (4,81 m de long), une silhouette affirmée et un style modernisé : feux LED verticaux, calandre Tiger Nose redessinée, jantes 19 pouces et habitacle technologique avec double écran incurvé. Le tout dans une présentation flatteuse, dès la finition Active.

SUV compact, électrique et automatique : le trio gagnant avec 163 ch pour les citadins exigeants

Face avant Kia Sorento hybride rechargeable avec calandre Tiger Nose et feux LED
Le design avant du Sorento s’appuie sur la calandre Tiger Nose élargie, des feux LED verticaux et un bouclier structuré qui renforce sa présence sur route. Un style à la fois moderne et statutaire. © Kia

265 ch et 1,6 L/100 km : un PHEV qui ne manque pas d’arguments

Sous le capot, le Kia Sorento PHEV associe un moteur essence 1.6 T-GDi de 180 ch à un bloc électrique de 91 ch, pour une puissance combinée de 265 ch. Une batterie lithium-ion de 13,8 kWh permet de parcourir jusqu’à 57 km en mode 100 % électrique (cycle WLTP).

Lire aussi  Thermiques, simples et increvables : voici les 5 dernières voitures sans prise de tête qu'on peut encore acheter en 2026

La consommation officielle descend à 1,6 L/100 km, avec des rejets de CO2 limités à 38 g/km. En usage réel, le système reste pertinent : en ville ou sur trajets quotidiens avec recharge régulière, le thermique reste discret. Sur autoroute, le Sorento PHEV peut se montrer plus gourmand, mais toujours dans une enveloppe cohérente pour un SUV familial.

Planche de bord Kia Sorento PHEV avec double écran panoramique et finition haut de gamme
Le cockpit du Sorento fait la part belle à la technologie embarquée, avec une double dalle numérique incurvée, une ergonomie bien pensée, et des matériaux valorisants, dès les finitions intermédiaires. © Kia

7 vraies places et un intérieur à la hauteur

C’est sur la partie habitabilité que le Sorento tire son épingle du jeu. Contrairement à de nombreux SUV qui n’offrent que deux strapontins, Kia propose une vraie troisième rangée, avec un accès facilité par une banquette centrale coulissante. Les passagers arrière bénéficient d’un espace convenable pour des trajets de courte durée.

La modularité est soignée : coffre allant de 175 à plus de 600 litres selon configuration, sièges rabattables, et espace intérieur lumineux. L’ambiance est sérieuse, bien finie, avec un arsenal technologique complet : double dalle numérique, connectivité sans fil, chargeur à induction, aides à la conduite de niveau 2, et caméras à 360°.

500 km d’autonomie et 800 litres de coffre : le SUV électrique qui redéfinit le voyage en famille

Places arrière Kia Sorento hybride rechargeable avec sellerie cuir et rangée 3 accessible
Les places arrière sont confortables et bien accessibles grâce à une banquette coulissante. La troisième rangée permet d’accueillir deux passagers supplémentaires sur de courts trajets. © Kia

Positionnement tarifaire en France : une stratégie offensive

En France, le Kia Sorento hybride rechargeable est proposé à partir de 56 940 € en finition Active, mais peut monter à plus de 60 000 € en finition haut de gamme Premium. Ce tarif le positionne clairement en dessous du Toyota Highlander (à partir de 63 500 €), tout en offrant une prestation proche voire supérieure en termes d’équipement et de confort.

Lire aussi  Essai Suzuki Vitara 2024, l'amélioration du présent

Il est éligible au bonus écologique de 1 000 € (sous conditions) pour les entreprises, et surtout à la vignette Crit’Air 1, ouvrant l’accès aux ZFE. Il bénéficie aussi d’une exonération de TVS sur 3 ans pour les flottes.

Vue arrière Kia Sorento PHEV avec feux LED verticaux et badge Plug-in Hybrid
À l’arrière, le Kia Sorento PHEV se reconnaît à ses feux verticaux en deux parties, son badge PHEV et son hayon électrique. Une poupe soignée, fonctionnelle et bien intégrée à son gabarit. © Kia

Un SUV familial sans compromis

Avec ce modèle, Kia livre une proposition convaincante : 7 vraies places, une motorisation PHEV efficiente, un niveau de confort élevé, et un tarif concurrentiel. Le Sorento hybride rechargeable reste l’un des rares véhicules familiaux à cocher autant de cases à la fois : espace, puissance, sobriété, équipements.

Pour les familles nombreuses ou les professionnels ayant besoin d’un véhicule statutaire sans passer à l’électrique pur, le Kia Sorento PHEV s’impose comme une alternative sérieuse aux références du segment, tout en conservant une longueur d’avance sur le rapport prix/prestations.

 

