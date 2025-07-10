4,8L/100km en conditions réelles : le best-seller français réussit parfaitement sa mutation hybride

Actualité4,8L/100km en conditions réelles : le best-seller français réussit parfaitement sa mutation...

Et si la meilleure version du SUV compact le plus vendu en Europe n’était ni thermique, ni rechargeable ? En misant sur la technologie e-Power, Nissan bouscule les standards de l’hybride. Pas de boîte de vitesses, pas de recharge sur borne, et pourtant une vraie conduite électrique au quotidien. Une formule aussi originale qu’efficace, que le Qashqai e-Power 2026 remet sur le devant de la scène dans une version revue et corrigée.

Avec ce restylage, Nissan affine le design de son best-seller : boucliers redessinés, signature lumineuse plus acérée, intérieur modernisé avec écrans 12,3 pouces, et nouveaux matériaux plus valorisants. Mais sous le capot, pas de révolution. Le Qashqai conserve son bloc e-Power de 190 chevaux, un système hybride série dans lequel le moteur essence sert uniquement de générateur d’électricité, pendant que le moteur électrique entraîne les roues.

Une solution à contre-courant, qui vise à offrir les sensations d’un VE sans les contraintes de recharge. De quoi séduire une clientèle citadine ou périurbaine, pour qui les trajets quotidiens ne justifient pas toujours un PHEV ou une 100 % électrique.

Mais ce système tient-il ses promesses en conditions réelles ? Quelles sont ses limites sur autoroute, en charge, ou lors des relances dynamiques ? Le Qashqai 2026 reste-t-il compétitif face à la pression croissante des SUV hybrides rechargeables à prix cassé ? Nous avons pris le volant pour le découvrir.

Nissan Qashqai e-Power 2026 : le SUV hybride sans recharge se modernise

Depuis son lancement, le Nissan Qashqai e-Power joue les francs-tireurs dans la jungle des SUV compacts. Face à une offre saturée de modèles thermiques, hybrides conventionnels ou rechargeables, l’hybride série signé Nissan se distingue par une approche technique atypique : le moteur essence ne fait que générer de l’électricité, tandis que les roues sont animées exclusivement par un moteur électrique.

Pour 2026, le Qashqai adopte un restylage bienvenu, avec des retouches subtiles mais efficaces. La face avant est entièrement redessinée : boucliers plus incisifs, calandre alvéolée noire, et nouveaux projecteurs LED qui affinent la signature visuelle. À l’arrière, les feux gagnent en précision et la finition Tekna+ reçoit désormais des jantes alliage 20 pouces.

À bord, l’ambiance monte en gamme. On découvre une planche de bord modernisée, de nouvelles selleries plus flatteuses et surtout, une intégration numérique renforcée. L’instrumentation 12,3 pouces, l’écran tactile central de même taille et les services connectés Google intégrés permettent au Qashqai de combler son retard face à Hyundai ou Peugeot.

Hybride e-Power : un système unique pour un usage urbain intelligent

Sous le capot, pas de changement : le bloc e-Power associe un moteur essence 3 cylindres 1.5 turbo de 158 ch à un moteur électrique de 140 kW (190 ch). Le moteur thermique n’est jamais relié aux roues : il sert uniquement de générateur pour alimenter la batterie et/ou le moteur électrique.

En usage urbain ou périurbain, ce système offre un confort de conduite bluffant. Le silence est proche de celui d’un VE, les relances sont fluides, et la sensation d’accélération linéaire sans rupture est très appréciable. En conduite normale, l’intervention du thermique est discrète et bien gérée par l’algorithme maison. À allure soutenue, surtout sur autoroute, le moteur thermique peut monter en régime de façon perceptible, mais sans à-coups.

Le système propose aussi une conduite à une pédale (e-Pedal Step), permettant de freiner modérément au lever de pied, sans aller jusqu’à l’arrêt complet comme sur une Leaf. Un vrai plus pour le confort en ville.

À bord du Qashqai 2026 : confort renforcé et connectivité poussée

Le Qashqai version 2026 profite du restylage pour se mettre à jour sur tous les plans technologiques. Outre les écrans de 12,3 pouces, on note l’arrivée du système Google intégré avec Google Maps natif, Assistant vocal Google, et Play Store embarqué. Android Auto et Apple CarPlay sont désormais sans fil, et les mises à jour sont automatiques à distance (OTA).

L’insonorisation a été renforcée, tout comme la qualité perçue. Les matériaux sont plus flatteurs sur les finitions hautes, notamment les sièges en cuir nappa, les surpiqûres contrastées et les inserts texturés. L’espace à bord reste dans la bonne moyenne du segment, avec un coffre de 504 litres (un peu réduit par rapport aux thermiques).

Consommation et agrément : l’hybride série à son meilleur niveau

La technologie e-Power tient sa promesse : offrir les sensations de conduite d’un véhicule électrique, sans la contrainte de la recharge. Et sur ce point, le Qashqai impressionne. En circulation urbaine et périurbaine, il est possible de rester sous les 5,5 l/100 km, grâce à la gestion optimisée du moteur thermique, qui fonctionne dans sa plage d’efficacité maximale.

Sur autoroute ou sur des parcours vallonnés, la consommation grimpe logiquement, mais reste contenue autour de 6,5 à 7,0 l/100 km, ce qui demeure très correct pour un SUV essence de 190 ch. À l’usage, l’absence de boîte de vitesses et la douceur des transitions renforcent le confort de conduite. Pas de câble à brancher, pas de calculs d’autonomie : une expérience simple, fluide et apaisée, taillée pour ceux qui veulent un véhicule électrifié sans changer leurs habitudes.

Tarifs & financement : une LLD exceptionnelle à 199 €/mois

À l’occasion des “Jours Power d’Achat”, Nissan propose une offre promotionnelle très compétitive pour le Qashqai e-Power 190 ch Acenta :

  • Mise en location sur 37 mois, pour 30 000 km,
  • 1er loyer de 5 500 €, puis 36 mensualités de 199 €/mois
  • .Cette offre, réservée aux particuliers, est valable jusqu’au 31 août 2025, sous réserve d’acceptation par DIAC et dans la limite des stocks disponibles

Un tel niveau de mensualité place le Qashqai e-Power à un tarif très accessible pour un SUV hybride unique en son genre. Il s’agit d’une option très avantageuse, surtout pour ceux qui souhaitent profiter des performances et du silence de la technologie e-Power sans mobiliser un capital important ni s’engager sur une acquisition totale.

 

