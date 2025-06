Le SUV familial qui défie la logique : fiable comme un tank, sobre comme une citadine

Jantes 17″, écran 10,5″, Toyota Safety Sense et style affirmé : la Yaris Cross Active Plus combine technologie et design, à un prix promo dès 25 300 € en juin. Un SUV urbain compact pensé pour la ville comme pour l’évasion.

Sur un marché où les SUV compacts ont la cote, la Toyota Yaris Cross Active Plus 2025 se démarque par un équilibre rare entre technologie, confort et tarif maîtrisé. Pensé pour répondre aux attentes des citadins et des familles, ce modèle hybride conjugue design moderne, compacité et une dotation particulièrement généreuse.

Avec sa motorisation hybride 130 ch, ses aides à la conduite dernier cri et un habitacle connecté, le Yaris Cross Active Plus offre tout ce qu’on attend d’un SUV compact premium. Cerise sur le gâteau : Toyota propose en ce mois de juin une offre à 25 300 € grâce à 3 500 € de remise, ou une location longue durée à 279 €/mois.

Yaris Cross Active Plus 2025 : un SUV compact hybride taillé pour la ville

La Toyota Yaris Cross Active Plus 2025 s’impose comme un choix malin dans l’univers des SUV compacts. Avec son gabarit idéal pour la circulation urbaine (4,18 m de long) et un design qui mêle élégance et robustesse, elle séduit aussi bien en ville que sur route.

Positionnée entre les finitions Style et GR Sport, la version Active Plus offre une combinaison équilibrée de praticité, technologie et style, tout en affichant un rapport prix-équipement particulièrement attractif.

Équipements de série : technologie et confort à portée de main

Dès cette finition, la Yaris Cross Active Plus se montre généreusement dotée :

Jantes alliage 17 pouces au design dynamique

au design dynamique Caméra de recul et radars de stationnement avant/arrière pour des manœuvres simplifiées

et pour des manœuvres simplifiées Système multimédia Smart Connect avec écran tactile 10,5 pouces, compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil

avec écran tactile 10,5 pouces, compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil Chargeur à induction pour smartphone

pour smartphone Tableau de bord numérique 7 pouces pour une lecture intuitive des informations

Côté sécurité, la dotation est complète grâce au Toyota Safety Sense :

freinage automatique d’urgence, aide au maintien de voie, lecture des panneaux et régulateur adaptatif intelligent sont inclus, de série.

Motorisation hybride 130 ch : sobriété et agrément

Sous le capot, la Yaris Cross Active Plus embarque le groupe Hybride 130 ch, associant un moteur essence 1.5 litre et un moteur électrique, le tout couplé à une boîte e-CVT.

Les performances se doublent d’une sobriété exemplaire, avec une consommation annoncée entre 4,4 et 4,5 l/100 km et des émissions de CO₂ d’environ 101 g/km, ce qui permet de circuler sans contraintes dans les zones à faibles émissions.

L’intérieur reste spacieux pour un SUV compact, avec un coffre allant jusqu’à 397 litres, pratique pour les courses comme pour partir en week-end.

Tarifs et promotion en France : une offre bien placée en juin 2025

La Toyota Yaris Cross Active Plus est proposée au prix catalogue de 28 800 €, mais bénéficie en ce mois de juin d’une remise de 3 500 €, ramenant son prix à 25 300 € dans le cadre de l’offre commerciale actuelle.

Côté financement, la marque propose une LOA avantageuse :

279 €/mois sur 37 mois

Premier loyer de 4 390 €

Option d’achat finale de 17 200 €

Une offre qui place ce modèle en excellente position face à ses concurrents directs dans le segment des SUV hybrides compacts.

Pourquoi choisir la Yaris Cross Active Plus ?

La Toyota Yaris Cross Active Plus coche toutes les cases d’un SUV urbain réussi :

un style affirmé et moderne,

une dotation technologique complète,

une motorisation hybride sobre et fiable,

et un rapport prix/équipement difficile à battre, notamment avec la promotion actuelle.

Un modèle taillé pour la ville, sans renoncer à la polyvalence.