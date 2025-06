340 chevaux et 550 km d’autonomie : le Skoda Elroq RS bouscule les SUV électriques premium

Skoda poursuit son offensive électrique avec un modèle à la personnalité plus affirmée : l’Elroq RS. Après avoir dévoilé les déclinaisons classiques de ce SUV compact 100 % électrique, le constructeur tchèque présente désormais la version la plus puissante et dynamique de la gamme. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le label RS ne lui a pas été apposé à la légère.

Basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, l’Elroq RS adopte une double motorisation électrique synonyme de transmission intégrale, avec une puissance cumulée de 340 ch (250 kW). De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 5,4 secondes, une performance qui le positionne d’emblée comme l’un des SUV les plus réactifs de sa catégorie. La vitesse maximale est limitée à 180 km/h, conformément aux choix stratégiques du groupe.

Sur le plan esthétique, l’Elroq RS se distingue par une calandre Tech-Deck Face noire brillante, des jantes alliage spécifiques de 21 pouces, des inserts noirs et des projecteurs Full Matrix LED à la signature lumineuse sophistiquée. Une allure résolument sportive, mais fidèle au pragmatisme Skoda.

Une autonomie incroyable : jusqu’à 550 km pour un usage quotidien

Au-delà des performances, l’Elroq RS entend rester un SUV familial polyvalent. Il embarque une batterie de 84 kWh bruts (79 kWh utiles), lui assurant une autonomie supérieure à 550 km selon le cycle WLTP. Un score impressionnant, surtout pour un modèle à transmission intégrale et motorisation puissante.

Grâce à une gestion intelligente de l’énergie, ce SUV peut aussi recharger rapidement en courant continu, avec une puissance maximale de 175 kW. Résultat : de 10 à 80 % de charge en environ 25 à 28 minutes sur borne rapide, de quoi envisager les longs trajets sans contrainte majeure.

Ce niveau d’autonomie associé à une recharge efficace positionne l’Elroq RS comme une option crédible face à des modèles comme le Tesla Model Y Long Range ou le Volvo EX40 Twin Motor.

Équipement de série : luxe et sportivité au rendez-vous

À bord, l’Elroq RS soigne autant les yeux que le confort. La dotation de série s’annonce généreuse, à la hauteur de son positionnement haut de gamme. On retrouve notamment des sièges électriques à mémoire et fonction massage, un système audio premium Canton, un hayon motorisé mains libres, ainsi qu’un système de navigation intégré via un grand écran tactile central.

Les matériaux sont spécifiques à la finition RS, avec des selleries à surpiqûres contrastées, des inserts décoratifs RS, et des éléments de tableau de bord en finition métallisée. Le volant sport, chauffant, est également estampillé RS, accentuant l’ambiance dynamique.

Enfin, la technologie n’est pas en reste : aide au maintien dans la voie, caméras 360°, affichage tête haute et de nombreuses aides à la conduite de niveau 2 sont présentes de série ou en option.

Tarifs en France : combien coûte réellement l’Elroq RS ?

En France, le Skoda Elroq RS est proposé à partir de 50 230 € TTC, hors options et hors bonus écologique. Un tarif qui le positionne dans la tranche haute de l’offre Elroq, mais qui reste relativement compétitif au regard de ses prestations.

À titre de comparaison :

L’Elroq Sportline 85 (version 286 ch) s’affiche à 41 520 €

(version 286 ch) s’affiche à Le modèle d’entrée de gamme Elroq 50, en propulsion 170 ch, débute à 33 300 €

Avec ce positionnement, l’Elroq RS se situe 10 à 15 000 € en dessous d’un Audi Q4 e-tron 55 Quattro ou d’un BMW iX1 xDrive30, tout en offrant des performances équivalentes, voire supérieures. Un choix stratégique qui vise à séduire les amateurs de conduite dynamique, sans renoncer à la rationalité budgétaire.