Oubliez les SUV : ce break à 15 000 € vous emmènera plus loin avec ses 201 mm de garde au sol

Il avance sans bruit, sans clinquant, mais avec une logique implacable. En version ECO-G, le Dacia Sandero Stepway a trouvé la formule magique : un look robuste de crossover, une double motorisation essence et GPL parfaitement maîtrisée, une autonomie record, et surtout, une étiquette Crit’Air 1 qui le rend compatible avec les ZFE qui s’étendent en France.

À l’heure où le marché multiplie les hybrides coûteux et les électriques sous contraintes, ce Stepway se distingue par son efficacité concrète, son adaptabilité aux usages quotidiens et sa capacité à couvrir de longs trajets sans stress. En combinant deux carburants et deux réservoirs, il atteint une autonomie qui flirte avec les 1 200 kilomètres, le tout avec un passage d’un carburant à l’autre entièrement automatisé.

Mais l’intérêt du Sandero Stepway ne se limite pas à sa motorisation. Sa garde au sol de 201 mm, son gabarit compact et sa position de conduite légèrement surélevée en font un compagnon idéal aussi bien en centre-ville qu’à la campagne. Son style affirmé, entre break urbain et petit SUV, séduit par sa simplicité et sa robustesse.

Pragmatique, endurant et adapté à l’évolution des règles de circulation en ville, le Stepway version ECO-G coche toutes les cases du véhicule de transition intelligent, sans fausse promesse.

Caractéristiques techniques et agrément de conduite

Sous le capot, on retrouve un moteur 1.0 TCe de 100 chevaux fonctionnant aussi bien à l’essence qu’au GPL. Ce trois cylindres turbo développe 170 Nm de couple et s’accompagne d’une boîte manuelle à six rapports. Une fiche technique modeste sur le papier, mais suffisante au quotidien : 0 à 100 km/h en 11,9 secondes, et vitesse maximale de 177 km/h.

Ce moteur bicarburation permet une autonomie totale supérieure à 1 000 km grâce à la combinaison des deux réservoirs, avec une consommation moyenne au GPL d’environ 7,4 L/100 km. Le passage entre essence et GPL se fait automatiquement, offrant une souplesse d’usage particulièrement appréciable pour les gros rouleurs.

La conduite reste typique d’un modèle Dacia : souple, rassurante et confortable. La suspension absorbe bien les irrégularités, la direction est légère et la position de conduite légèrement surélevée améliore la visibilité. Avec sa garde au sol généreuse, le Stepway s’autorise même quelques escapades sur des chemins dégradés.

Finition Essential : simplicité, robustesse et équipement ciblé

Proposé ici dans sa finition Essential, le Sandero Stepway va à l’essentiel sans tomber dans le dépouillement. On retrouve en série :

Des jantes tôle 16 pouces

Des feux LED à l’avant

Une climatisation manuelle

Un radar de recul arrière

Un limiteur de vitesse

Un support smartphone avec prise USB et application Dacia Media Control

L’intérieur, sobre et fonctionnel, accueille des plastiques rigides bien assemblés, et une instrumentation analogique lisible. L’espace à bord est correct, avec un coffre de 328 litres et une banquette arrière rabattable 2/3‑1/3.

Côté habitabilité, deux adultes peuvent s’installer confortablement à l’arrière, avec une garde au toit généreuse. Le Sandero Stepway reste une voiture pratique et bien pensée, sans superflu.

Un rapport autonomie/équipement/prix imbattable

En juin 2025, Dacia propose le Sandero Stepway ECO-G 100 Essential à :

15 320 € au comptant

ou 139 €/mois sur 36 mois, avec un apport initial de 3 500 €, un dernier loyer de 8 575,60 € et un taux de crédit à 6,45 %

Ce niveau de prix le rend presque sans équivalent dans le paysage automobile français. À ce tarif, aucun autre véhicule n’offre à la fois une motorisation bicarburation, une étiquette Crit’Air 1, une garde au sol de SUV, et une autonomie de 1 200 km.

Les concurrents directs, comme le MG ZS ou le SsangYong Tivoli, affichent un gabarit plus imposant mais aussi un prix nettement supérieur. Les citadines thermiques comme l’Opel Corsa, la Peugeot 208 ou la SEAT Ibiza ne proposent pas d’alternative GPL à ce niveau d’équipement.

Dacia continue donc d’imposer sa logique : faire simple, pratique, et accessible, dans un marché où ces valeurs deviennent presque révolutionnaires.