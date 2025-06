Il ne s’appelle pas encore B5 en Chine, mais en Europe, ce nom pourrait bien résonner comme une alerte pour les ténors du segment tout-terrain. Denza, filiale premium du géant chinois BYD, se prépare à commercialiser sur le Vieux Continent un imposant SUV hybride rechargeable à transmission intégrale, capable de rivaliser avec les légendes du genre.

Là où nombre de SUV familiaux s’habillent de plastique pour faire illusion, le Denza B5 joue carte sur table : châssis sur longrines, suspension pneumatique adaptative, dimensions de colosse… Il affiche clairement ses intentions. Mais ce n’est pas tout : sous sa carrosserie au design massif, le Denza embarque une motorisation hybride associant thermique et double motorisation électrique pour des performances stupéfiantes — jusqu’à 677 chevaux cumulés sur certaines versions chinoises.

Avec plus de 1 000 km d’autonomie annoncés, un intérieur technologique et un tarif qui pourrait débuter sous les 60 000 €, le Denza B5 vise un segment de niche en pleine mutation : celui des grands SUV haut de gamme à vocation utilitaire, mais accessibles. Et il pourrait bien rebattre les cartes, notamment face à des concurrents établis comme le Land Rover Defender, le Toyota Land Cruiser, ou même certains pick-ups modernes.

À quelques mois de son lancement européen prévu pour 2026, la stratégie de BYD avec Denza s’affine. Et le B5 s’annonce comme l’un des modèles les plus ambitieux et atypiques de la transition énergétique à la chinoise. Analyse détaillée d’un futur outsider aux dents longues.

Denza B5 : le nouveau 4×4 hybride face aux mythiques Defender & Land Cruiser

En débarquant en Europe sous le nom probable de Denza B5, le géant chinois BYD frappe un grand coup. Car derrière cette nouvelle appellation se cache un SUV hybride rechargeable de gabarit impressionnant, pensé pour séduire les amateurs de tout-terrain haut de gamme. Denza, la coentreprise entre BYD et Mercedes-Benz, semble avoir trouvé ici son ambassadeur pour le marché occidental.

Positionné comme une alternative plus abordable aux références telles que le Land Rover Defender ou le Toyota Land Cruiser, le Denza B5 mêle technologie avancée, design affirmé et prétentions tout-terrain rarement vues sur les PHEV de cette catégorie. Avec ses lignes robustes et ses inserts chromés, il allie l’élégance d’un SUV premium à la prestance d’un baroudeur assumé.

S’il garde encore quelques mystères côté appellation définitive, l’architecture du modèle exposé à Pékin en avril 2024 annonce clairement la couleur : le Denza B5 n’est pas un SUV d’apparat, mais bien un 4×4 pensé pour l’action.

Technologie & dimensions : un vrai châssis tout-terrain à hauteur des attentes

Le Denza B5 ne se contente pas d’un style affirmé : il repose sur une véritable structure en échelle (châssis de type “longrines”) qui le distingue des SUV à coque autoporteuse. Cette architecture, encore rare sur les hybrides rechargeables, lui offre une robustesse accrue, idéale pour les pratiques tout-terrain intensives.

À cela s’ajoute une suspension pneumatique adaptative qui permet de faire varier la garde au sol et d’optimiser le confort sur route comme en terrain accidenté. Une combinaison technique plus souvent réservée aux véhicules tout-terrain de luxe.

Côté gabarit, le B5 impressionne : 4,89 mètres de long, 1,97 mètre de large, 1,92 mètre de haut et un empattement de 2,80 mètres. Des dimensions qui le positionnent entre un Toyota Highlander et un Land Cruiser 300, avec une silhouette plus massive et plus statutaire.

Motorisation hybride rechargeable : 639-677 CV et plus de 1 000 km d’autonomie

Sous le capot, le Denza B5 adopte une motorisation hybride rechargeable (PHEV) alliant un bloc thermique 1,5 litre turbo à deux moteurs électriques montés à l’arrière. En Chine, la version haut de gamme annonce une puissance combinée de 677 chevaux, tandis que les configurations d’entrée de gamme démarrent à 639 chevaux — des chiffres hors normes pour un SUV hybride.

Là où le Denza fait encore plus fort, c’est sur l’autonomie. Grâce à une batterie de 31,8 kWh associée à un réservoir essence de 83 litres, il revendique plus de 1 000 km d’autonomie mixte. En mode 100 % électrique, il pourrait atteindre environ 150 km, un record pour ce type de véhicule.

Cette architecture permet de cumuler les avantages : silence et sobriété en ville, puissance et endurance sur autoroute ou en off-road, tout en réduisant les émissions dans le cadre des normes européennes.

Quel prix en France ? Vers un lancement en 2026 à moins de 60 000 €

Pour l’instant, le Denza B5 n’est pas encore commercialisé en Europe, mais sa venue semble programmée pour 2026, selon les plans d’expansion de BYD. Aucune tarification officielle n’a été annoncée pour la France, mais on peut déjà formuler des estimations réalistes.

À titre de comparaison, les autres modèles BYD déjà disponibles — comme le Seal U DM-i (SUV familial hybride rechargeable) ou la berline BYD K3 — oscillent entre 39 000 € et 48 000 €. Compte tenu du positionnement plus premium et des prestations techniques du Denza B5, un prix compris entre 55 000 € et 60 000 € semble envisageable pour la version de base.

Un tarif agressif si l’on considère ses performances, son autonomie, et sa technologie tout-terrain, qui pourrait en faire une véritable alternative aux SUV allemands et japonais suréquipés, tout en profitant de la fiscalité française sur les hybrides rechargeables (bonus potentiels, exonérations de TVS, etc.).