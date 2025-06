600 litres de coffre et baroudeur dans l’âme : le SUV familial qui bouscule les codes du rapport qualité-prix

À première vue, il a tout d’un baroudeur des années 90. Carrure imposante, roue de secours en trompe-l’œil, arches de roues carrées, allure de franchisseur prêt à quitter le bitume… Pourtant, le Torres EVX est 100 % électrique, bardé de technologie moderne, et vise le cœur du marché européen avec une recette simple : beaucoup d’autonomie, beaucoup d’espace, et un prix plancher.

Signé KG Mobility (l’ancien SsangYong), ce SUV néo-rétro venu de Corée entend bousculer les habitudes. Il ne s’appelle pas Tesla, Kia ou Volkswagen. Il ne cherche pas à faire le buzz sur YouTube ou à battre des records sur le Nürburgring. Il veut juste proposer un grand SUV électrique à 38 990 € TVAC (en Belgique), avec 462 km d’autonomie WLTP, 703 litres de coffre, et une batterie garantie 10 ans ou 1 million de km. Simple. Efficace. Pertinent.

Et ça marche : dans un marché saturé de modèles techniques et souvent hors de prix, le Torres EVX mise sur le pragmatisme, l’authenticité, et une vraie vision de la voiture familiale électrique. Il ne cherche pas à séduire les influenceurs, mais bien les familles, les artisans, les utilisateurs polyvalents. Ceux qui veulent rouler propre, sans se ruiner, ni renoncer à la personnalité.

Alors, ce SUV pas comme les autres est-il un coup d’éclat temporaire ou le signal d’un basculement plus large ? Le match s’annonce passionnant.

KGM Torres EVX : l’étonnant SUV familial venu de Corée

À l’heure où les SUV électriques rivalisent d’aérodynamisme et de sophistication numérique, le KGM Torres EVX prend tout le monde à contre-pied. Cet imposant SUV venu de Corée, produit par KG Mobility – la marque héritière de SsangYong – mise sur une recette inattendue : design baroudeur, autonomie généreuse et tarif ultra-compétitif. Et pour donner du crédit à son offensive européenne, KGM a fait appel à un géant de l’électromobilité : BYD, qui fournit la batterie et la chaîne de traction.

Sous ses airs de 4×4, le Torres EVX est en réalité un SUV familial 100 % électrique, pensé pour concilier quotidien, voyages longue distance et polyvalence familiale. L’approche est simple mais pertinente : un véhicule imposant, bien équipé, fiable, avec un coût d’acquisition contenu. Une stratégie qui tranche dans un marché saturé de propositions très technos, mais souvent inaccessibles.

Entre look baroudeur et profil urbain : un design hybride

Le Torres EVX ne laisse personne indifférent. Avec sa silhouette musclée, ses lignes anguleuses, ses passages de roues proéminents et sa fameuse roue de secours factice intégrée au hayon, il cultive une esthétique 4×4 assumée. Un clin d’œil au passé de SsangYong, mais aussi un moyen de se démarquer dans l’univers très lisse des SUV électriques.

Pourtant, la version EVX adopte une face avant spécifique, au traitement plus épuré. La calandre est pleine, les feux adoptent une signature verticale, et l’ensemble respire la modernité sans renier son ADN robuste. Le résultat est un savant équilibre entre style baroudeur et accessibilité urbaine, avec une garde au sol de 169 mm, des boucliers travaillés et une hauteur maîtrisée.

Long de 4,71 m, le Torres EVX se positionne dans le segment des grands SUV compacts, au même titre qu’un Volkswagen ID.4 ou qu’un Kia Sportage. Mais son positionnement stylistique est bien plus marqué, presque néo-rétro, et lui confère une identité immédiatement reconnaissable.

Fiche technique complète : batterie, performance et autonomie

Sur le plan technique, le Torres EVX ne cherche pas à épater, mais à convaincre. Il repose sur une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 73,4 kWh fournie par BYD, à la chimie réputée plus durable et plus stable. Celle-ci alimente un moteur électrique de 207 ch (152 kW), capable de délivrer 339 Nm de couple sur les roues avant.

L’ensemble garantit une accélération de 0 à 100 km/h en 8,1 secondes, et surtout une autonomie homologuée WLTP de 462 km, avec une performance pouvant grimper à 635 km en usage urbain. La recharge s’effectue en AC jusqu’à 11 kW et en DC jusqu’à 120 kW, avec une fonction V2L permettant d’alimenter des appareils électriques externes depuis la batterie du véhicule.

L’un des grands atouts du Torres EVX reste sa capacité de chargement : 703 litres de coffre, extensibles à 1 662 litres une fois la banquette rabattue. Un volume rare dans la catégorie, qui renforce sa vocation familiale. Le tout pour un poids de 1 915 kg, soit bien contenu pour un SUV de ce gabarit.

Prix, équipements et concurrence : le Torres en question

Et c’est au moment de parler prix que le Torres EVX frappe fort. En Belgique, le modèle est affiché à partir de 43 990 € TVAC en finition Bronze, mais grâce aux remises cumulées proposées actuellement, son tarif descend à 38 990 € TVAC. Un positionnement spectaculaire pour un véhicule aussi spacieux, électrique et bien équipé. À ce tarif, il se place sous la barre symbolique des 40 000 €, là où un Volkswagen ID.4, un Skoda Enyaq ou un Kia EV6 réclament 10 000 à 15 000 € de plus à équipement équivalent.

La version Bronze inclut déjà de série : écran tactile central de 12,3 pouces, instrumentation numérique, système audio premium, sellerie soignée, caméra 360°, aides à la conduite évoluées, connectivité complète et planificateur d’itinéraire électrique. Le tout avec une garantie de 10 ans ou 1 million de kilomètres sur la batterie, preuve de confiance du constructeur.

La concurrence ne manque pas : MG4, ID.4, BYD Atto 3, voire le futur Kia EV3. Mais aucun ne propose ce mix entre look baroudeur, autonomie longue, espace à bord et prix serré. Reste une inconnue : le réseau KGM, encore embryonnaire en France. En Belgique, les livraisons sont ouvertes, les essais disponibles, et le développement des points de vente en cours.

Site officiel KGM Belgique (Torres EVX) : www.kgm.be/fr/modeles/torres-evx