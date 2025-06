Deux V8 pour tourner à 360° : l’exploit mécanique de la Jeep Hurricane “Crabe”

Dans un monde automobile parfois trop raisonnable, il existe des engins qui semblent tout droit sortis de l’imaginaire d’un ingénieur qui aurait oublié la notion de compromis. Le Jeep Hurricane Concept, présenté en 2005 au salon de Detroit, fait partie de cette race rare : celle des concept-cars aussi délirants que fonctionnels. Une Jeep sans toit, sans portières, avec deux V8 sous le capot et la capacité de pivoter sur place. Rien que ça.

Pensé comme un démonstrateur technologique par le groupe Chrysler, ce Hurricane est une réponse extrême à la question : « Et si on allait jusqu’au bout de l’ADN Jeep ? ». Structure monocoque en carbone, suspension à grand débattement, quatre roues directrices indépendantes, et surtout, un système de multi-déplacement qui désactive dynamiquement certains cylindres pour s’adapter au terrain… le Hurricane accumule les trouvailles et les superlatifs.

Mais ce qui rend le Jeep Hurricane véritablement inoubliable, c’est son audace stylistique et technique, assumée de bout en bout. Il ne cherche pas à séduire, il impose une vision brute, radicale, presque militaire du franchissement. Un fantasme mécanique qui restera sans descendance directe, mais dont l’aura flotte encore sur les stands des salons, 20 ans plus tard.

L’ADN brut du Hurricane : une Jeep sans toit ni portes

Aucune Jeep n’a jamais été aussi dépouillée que le Hurricane Concept. Ici, pas de pare-brise traditionnel, pas de toit, pas de portières. Juste une cellule centrale ultra-légère en fibre de carbone, des sièges baquets fixés sur un plancher apparent, et une structure pensée comme un exosquelette. Le look évoque autant les jeeps militaires d’origine que les buggys de course.

Cette philosophie visuelle extrême s’accompagne d’un châssis monocoque entièrement fait de matériaux composites et d’aluminium, une première chez Jeep à l’époque. Le design est signé Aaron Pizzuti, déjà auteur du look de la Dodge Challenger Concept. L’ensemble respire la robustesse, l’agressivité… et une absence totale de compromis.

Two V8 HEMI + multi‑déplacement : puissance adaptable au terrain

Le cœur du Hurricane, ce sont deux V8 HEMI de 5.7 litres. Chacun entraîne un essieu (un à l’avant, l’autre à l’arrière), développant ensemble une puissance cumulée de 670 chevaux pour 1000 Nm de couple. Mais ce n’est pas un simple délire de puissance brute.

Grâce à un système de désactivation des cylindres intelligent, le Hurricane est capable de fonctionner sur 16, 12, 8 ou seulement 4 cylindres, selon la charge et les besoins du moment. Cette technologie, novatrice à l’époque, préfigurait les systèmes modernes de gestion active de la cylindrée utilisés aujourd’hui pour limiter la consommation.

Le tout est couplé à une boîte automatique 5 rapports, avec des rapports courts pensés pour le franchissement.

ALL‑WHEEL STEER révolutionnaire : crab‑mode et zéro rayon de braquage

L’autre prouesse majeure du Hurricane, c’est son système de direction intégrale totale. Ici, les quatre roues peuvent tourner dans des directions opposées ou identiques. En mode “crabe”, toutes les roues s’orientent dans la même direction pour faire glisser le véhicule latéralement. Mais la vraie innovation, c’est le mode rotation sur place.

Grâce à une commande électronique, les roues gauche tournent vers l’avant tandis que les roues droites tournent vers l’arrière. Résultat : le Hurricane pivote sur lui-même, littéralement, avec un rayon de braquage de zéro mètre. Une capacité jamais revue sur aucun modèle de série, et qui repousse les limites de la maniabilité en tout-terrain.

Performance démoniaque : 0‑100 km/h en 4,9 s, 363 mm de garde au sol

Malgré son poids contenu (environ 2500 kg), le Hurricane revendique un 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, une prouesse pour un engin aussi large (1,90 m) et haut perché. Il repose sur des pneus de 37 pouces, avec des jantes forgées, et une garde au sol de 363 mm.

Ses angles d’attaque et de fuite sont tout aussi impressionnants : 64° à l’avant, 86,7° à l’arrière. Des chiffres qui dépassent largement ceux des Jeep Wrangler Rubicon les plus affûtés. Avec des suspensions à grand débattement et une électronique rudimentaire, le Hurricane privilégie le franchissement mécanique pur.

Un modèle de créativité conceptuelle, mais… limité à 1 prototype

Le Hurricane est resté un concept unique, jamais destiné à la production. Pourtant, son audace et sa créativité lui ont valu de multiples récompenses, notamment l’IDEA Award for Design Excellence et une sélection dans le classement des innovations de Popular Science.

Si aucune Jeep de série n’a jamais repris son architecture extrême, certains éléments comme la gestion active de la cylindrée ou la philosophie de dépouillement fonctionnel ont inspiré les futurs modèles de la marque. Le Hurricane reste à ce jour l’un des concept-cars les plus iconiques jamais produits par un constructeur américain.