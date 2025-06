Jeep Avenger 4xe : l’hybride à transmission intégrale enfin accessible

Un SUV compact hybride, bien équipé, doté de la transmission intégrale… pour le prix mensuel d’une citadine thermique ? En juin 2025, c’est bel et bien l’offre inattendue que Jeep met sur la table avec son tout nouveau Avenger 4xe, proposé en location avec option d’achat à partir de 299 €/mois. Une opération coup de poing pour démocratiser un véhicule pourtant taillé pour une niche plus exigeante : celle des petits SUV hybrides à vocation polyvalente.

Après le lancement remarqué de l’Avenger électrique, la version hybride légère (MHEV) du plus petit Jeep de la gamme arrive à point nommé. Elle entend séduire une clientèle réticente au tout-électrique mais désireuse d’un véhicule plus sobre, moderne et propre. Avec sa motorisation essence de 145 ch épaulée par deux moteurs électriques, ce 4xe s’offre un positionnement stratégique entre performance douce et frugalité revendiquée.

Mais c’est surtout la présence d’une vraie transmission intégrale — rare à ce niveau de prix — qui change la donne. Jeep reste fidèle à son ADN tout-terrain, tout en adaptant sa recette aux contraintes urbaines et environnementales du XXIe siècle.

L’Avenger 4xe n’est pas seulement une alternative technique, c’est une véritable offre d’usage nouvelle, qui conjugue compacité, efficacité et maîtrise budgétaire. Un modèle à surveiller de près dans la jungle des SUV urbains.

Jeep Avenger 4xe : le 4×4 hybride accessible à 299 €/mois

En juin 2025, Jeep frappe fort avec une offre de financement agressive sur son tout nouveau Avenger 4xe, proposé à 299 € par mois en location avec option d’achat. Une offre valable sous conditions (36 mois, 30 000 km, apport de 3 500 €), mais qui positionne ce SUV hybride parmi les propositions les plus attractives du marché.

Dans un segment des SUV urbains très disputé, Jeep joue la carte de la différence : transmission intégrale de série, hybridation légère, et un style baroudeur qui rappelle les racines américaines de la marque. En matière de rapport prestations/prix, peu de concurrents cochent autant de cases à ce niveau de mensualité.

Cette stratégie offensive permet à Jeep de capter une clientèle en quête d’un SUV polyvalent, sans pour autant franchir le cap du 100 % électrique ni exploser son budget automobile.

Une motorisation hybride légère performante et économique

Sous le capot de ce Jeep Avenger 4xe se cache une chaîne de traction MHEV bien pensée : un moteur essence 1.2 turbo 3 cylindres de 136 ch, assisté par deux moteurs électriques de 21 kW, l’un sur chaque essieu, pour garantir la motricité intégrale.

Résultat : 145 chevaux cumulés, une boîte automatique à double embrayage, et une consommation mixte annoncée à 5,4 l/100 km. La présence de la micro-hybridation permet également une récupération d’énergie au freinage et des phases de roulage électrique à basse vitesse ou en manœuvre.

Le tout est homologué avec une étiquette environnementale “ECO”, ce qui ouvre l’accès aux zones à faibles émissions (ZFE), une donnée de plus en plus déterminante dans les grandes agglomérations françaises.

Sans être un hybride rechargeable, le système 4xe permet un vrai gain en efficience tout en maintenant un agrément de conduite satisfaisant, notamment grâce à la disponibilité du couple en conduite urbaine et sur terrain difficile.

Un équipement complet pour un SUV compact

La finition Upland, proposée dans l’offre promotionnelle, se montre particulièrement généreuse pour un modèle à ce tarif. On y trouve notamment :

Jantes alliage de 17 pouces

Optiques LED à l’avant et à l’arrière

Caméra de recul et radars de stationnement

Régulateur de vitesse adaptatif

Climatisation automatique bi-zone

Système d’accès et démarrage mains libres

Tableau de bord numérique de 10 pouces

Écran tactile central de 10,1 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto

L’ensemble propose une expérience embarquée moderne, très au goût du jour, avec une connectivité complète et une ergonomie bien pensée.

Avec cette dotation, le Jeep Avenger 4xe se positionne comme une offre ultra compétitive, en particulier pour les jeunes familles ou les conducteurs à la recherche d’un véhicule compact sans compromis sur la technologie.

Un SUV compact polyvalent et respectueux de l’environnement

Malgré ses 4,08 mètres de long, le Jeep Avenger conserve de réelles capacités d’évolution hors des sentiers battus. Grâce à sa garde au sol élevée et à sa transmission intégrale non permanente, il reste fidèle à l’ADN Jeep tout en s’adaptant aux réalités de la ville et des routes secondaires.

Son gabarit lui permet de se faufiler en milieu urbain, tandis que sa modularité et sa banquette arrière rabattable en font un véhicule pratique au quotidien. Le volume de coffre atteint 380 litres, ce qui reste très correct pour un SUV de ce gabarit.

L’électrification partielle permet enfin de réduire l’impact environnemental, sans contraintes de recharge ni surcoût important. C’est ce juste milieu que vise Jeep : un SUV hybride pensé pour aujourd’hui, capable de répondre aux exigences d’un marché en mutation sans renier ses origines.