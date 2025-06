Dans un monde automobile de plus en plus aseptisé, où les SUV urbains ont pris le pas sur les véritables franchisseurs, l’ICH-X K3 fait figure d’exception. Haut perché, carré dans ses lignes et animé par un moteur essence musclé, ce nouveau venu fait un retour en force aux fondamentaux du tout-terrain. Et il ne se contente pas de le faire discrètement.

Car si son nom ne vous dit encore rien, sa silhouette ne passe pas inaperçue. À mi-chemin entre le Land Rover Defender et le Tank 300, ce 4×4 de près de 4,80 mètres de long adopte un look martial et affirmé, jusque dans les moindres détails : pneus larges, garde au sol surélevée, plaques de protection, et profil cubique à souhait.

Mais l’ICH-X K3 ne se limite pas à une simple démonstration de style. C’est aussi un pari industriel audacieux, porté par le constructeur chinois BAIC et importé en France par DR Automobiles, un acteur transalpin bien décidé à s’imposer avec une gamme de véhicules à la fois accessibles, bien équipés et franchement originaux. À 43 900 € avec un équipement pléthorique et une version GPL disponible, l’ICH-X K3 veut s’adresser à une clientèle en quête de différenciation, sans pour autant rogner sur les prestations.

Le tout avec un véritable châssis échelle, une transmission intégrale, des capacités tout-terrain réelles, et un design néo-rétro à contre-courant des codes actuels. Un cocktail inédit dans le paysage automobile français… à condition d’en accepter les concessions.

ICH-X K3 : le 4×4 qui bouscule les codes du marché



L’ICH-X K3 est l’un de ces modèles qui suscitent la curiosité dès le premier regard. Lancé sur le marché français par le biais du groupe italien DR Automobiles, ce 4×4 s’inscrit dans la tendance croissante des véhicules importés de Chine, souvent synonymes de rapport qualité-prix agressif. Construit par le constructeur chinois BAIC, le K3 est commercialisé sous le label ICH-X, nouvelle marque du groupe DR dédiée aux modèles plus baroudeurs.

Son arrivée en France n’est pas anodine. À l’heure où les véritables tout-terrain se raréfient sous la pression des normes et des SUV aseptisés, l’ICH-X K3 entend séduire une clientèle lassée par les compromis. Il ne s’adresse pas à ceux qui recherchent un SUV pour aller chercher les enfants à l’école, mais à ceux qui veulent un 4×4 capable d’en découdre hors bitume, tout en restant utilisable au quotidien. Le tout à un tarif qui reste sous la barre des 45 000 €.

Avec cette stratégie de niche assumée, DR Automobiles vise une clientèle française spécifique, attachée à l’authenticité, à la simplicité mécanique et à un style de vie aventurier — sans pour autant renoncer au confort et à l’équipement moderne.

Design et dimensions : entre robustesse et modernité

Dès l’approche, l’ICH-X K3 affiche un look taillé pour l’évasion. Sa silhouette cubique et musclée évoque instantanément les icônes du genre, à commencer par le Land Rover Defender, dont il reprend certains codes esthétiques : phares ronds intégrés à une calandre verticale, ailes élargies, et lunette arrière droite. Mais il ne s’agit pas d’un simple clone : l’ensemble est modernisé avec des feux LED, des jantes 20 pouces et un pare-chocs avant intégrant des éléments de protection.

Avec une longueur de 4,79 mètres, une largeur de 1,93 mètre et une hauteur de 1,90 mètre, le K3 se positionne dans la catégorie des grands SUV, proche d’un Toyota Land Cruiser ou d’un Jeep Wrangler. Mais contrairement à ces derniers, son design privilégie le style sans excès de sophistication.

L’intérieur, quant à lui, surprend agréablement. Planche de bord numérique, écran tactile central, sellerie cuir, inserts façon métal brossé… Le K3 offre une présentation valorisante. Les passagers arrière bénéficient d’un espace généreux, tandis que le coffre propose une capacité convenable, même si la modularité reste assez classique.

Performances et capacités tout-terrain : un vrai 4×4 à prix contenu

Sous le capot, l’ICH-X K3 repose sur un moteur essence 2.0 turbo développant 244 chevaux pour 385 Nm de couple. Une version GPL est également proposée, avec une puissance légèrement abaissée à 238 ch. Cette alternative séduira les automobilistes désireux de rouler plus économique et de bénéficier d’un malus écologique réduit, voire nul selon les régions.

Mais c’est surtout la structure technique du K3 qui interpelle : châssis échelle, transmission intégrale enclenchable, réducteur, blocage de différentiel arrière… L’ICH-X K3 est un véritable franchisseur. Avec une garde au sol de 21 cm, un angle d’attaque de 37° et un angle de fuite de 30°, il n’a rien à envier aux références du tout-terrain.

Sur route, la boîte automatique à huit rapports assure des passages fluides, même si la sonorité du moteur reste présente à haut régime. Le comportement routier est sain, avec une direction assistée bien calibrée, mais il ne faut pas s’attendre à un dynamisme de berline. C’est un véhicule de caractère, plus à l’aise en forêt qu’en centre-ville.

Équipements et rapport qualité-prix : une offre sans concurrence

Côté équipements, l’ICH-X K3 frappe fort. Dès la finition de lancement, il propose : jantes alliage 20 pouces, sellerie cuir, système multimédia 12 pouces, caméras 360°, régulateur adaptatif, surveillance des angles morts, accès et démarrage mains libres… Un arsenal technologique impressionnant pour un modèle de ce segment.

Mais le véritable atout du K3, c’est son tarif canon de 43 900 €, sans malus sur la version GPL. À ce prix, aucun concurrent direct ne propose un tel niveau d’équipement avec des capacités tout-terrain réelles. Le Toyota Land Cruiser, par exemple, débute à plus de 60 000 €, tout comme le Jeep Wrangler. Et encore, sans forcément offrir autant d’équipements de série.

Ce positionnement tarifaire agressif, associé à une fiche technique sérieuse, donne au K3 une légitimité étonnante sur un marché en quête de diversité. Bien sûr, il faudra composer avec un réseau de distribution encore en construction en France et une image de marque à bâtir. Mais pour les amateurs éclairés, le pari peut valoir le détour.