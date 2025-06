Le diesel n’est pas mort : ce SUV consomme 5,3 litres et s’arrache toujours en 2025

Le diesel est-il vraiment voué à disparaître ? Si l’on en croit les annonces politiques, les incitations fiscales et la communication des constructeurs, tout semble indiquer que le sort du diesel est scellé. Pourtant, sur le terrain, dans les concessions comme sur les routes, une autre réalité s’impose avec force : celle d’un moteur encore largement plébiscité par une clientèle pragmatique.

Le Volkswagen Tiguan 2.0 TDI, dans sa toute nouvelle génération 2025, illustre à merveille ce paradoxe. À l’heure où les projecteurs sont braqués sur les SUV hybrides rechargeables et les modèles 100 % électriques, le Tiguan diesel s’impose comme une valeur refuge, séduisant une clientèle attachée à la sobriété, à l’autonomie et à la fiabilité.

Car derrière les chiffres de vente flatteurs, c’est une équation rationnelle que les automobilistes continuent de privilégier : un moteur diesel moderne, efficient, associé à une boîte automatique DSG et à un SUV spacieux, bien équipé, parfaitement adapté aux longs trajets comme à la vie de famille. Le Tiguan TDI coche toutes ces cases, sans se perdre dans la surenchère technologique ou tarifaire.

En 2025, il prouve qu’un moteur thermique bien calibré peut encore faire de l’ombre aux technologies dites d’avenir. Une leçon d’équilibre à l’heure des grandes bascules énergétiques.

Volkswagen Tiguan TDI : l’irréductible diesel qui séduit encore en 2025

Dans un marché dominé par la communication autour de l’électrification, le Volkswagen Tiguan TDI fait figure d’exception remarquée. La nouvelle génération de ce SUV compact ne cède pas totalement aux sirènes du tout-électrique : aux côtés de ses versions hybrides rechargeables, le Tiguan continue de proposer des motorisations diesel. Et celles-ci rencontrent un succès notable, bien au-delà des prévisions initiales.

Cette dynamique s’explique en grande partie par la pertinence du diesel pour certains profils d’utilisateurs. Ceux qui parcourent de longs trajets régulièrement, qui recherchent un coût au kilomètre réduit, et qui veulent éviter les contraintes de recharge, trouvent encore dans le diesel une solution à la fois efficace et économique. Volkswagen l’a bien compris, en intégrant une offre diesel modernisée à sa gamme, conforme aux normes Euro 6e et équipée de systèmes antipollution à la pointe.

Le Tiguan, avec ses lignes renouvelées, son habitacle numérique et ses technologies embarquées (dont la conduite semi-autonome Travel Assist), parvient à conjuguer pragmatisme mécanique et modernité technologique. Un équilibre que peu de concurrents proposent avec autant de cohérence.

Performances et consommation : le 2.0 TDI 150 ch en tête des ventes

C’est la version 2.0 TDI de 150 chevaux, associée à la boîte DSG, qui constitue le cœur de l’offre diesel du Tiguan 2025. Ce bloc, bien connu dans la galaxie Volkswagen, a été optimisé pour répondre aux dernières normes environnementales, tout en maintenant des performances solides.

Avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes et une vitesse maximale dépassant les 200 km/h, le Tiguan TDI ne sacrifie pas l’agrément de conduite sur l’autel de la frugalité. Mais c’est surtout sa consommation moyenne annoncée à 5,4 l/100 km qui en fait un allié de poids pour les conducteurs intensifs. Dans la réalité, les utilisateurs louent aussi la constance de cette consommation, même en charge ou sur autoroute.

Volkswagen propose également une version 2.0 TDI de 193 ch avec transmission intégrale 4Motion, mais cette dernière reste marginale dans les ventes, plus onéreuse et ciblant une clientèle spécifique. La 150 ch DSG à traction, elle, combine sobriété, confort et tarif contenu, ce qui en fait la préférée du grand public.

Positionnement sur le marché : un SUV familial toujours compétitif

Le Tiguan nouvelle génération reste un SUV familial avant tout, avec une habitabilité généreuse, une modularité travaillée, et un volume de coffre oscillant entre 652 et 1 650 litres. Ces dimensions en font un modèle polyvalent, parfaitement adapté aux familles comme aux professionnels.

Face à la concurrence, Volkswagen réussit à conserver un positionnement compétitif. Le Tiguan TDI 150 DSG démarre aux alentours de 42 000 €, un tarif certes conséquent, mais en ligne avec les standards du segment, surtout compte tenu de la qualité perçue, des équipements de série (Digital Cockpit, connectivité avancée, aides à la conduite) et de l’image de marque.

À la différence de certains concurrents ayant totalement éliminé le diesel de leur catalogue, Volkswagen choisit de laisser le choix à ses clients. Et dans un contexte économique incertain, ce choix rassure. C’est aussi un levier différenciant sur un segment où la tendance à l’uniformisation technologique peut parfois brouiller les repères.

Perspectives d’avenir : quel avenir pour le diesel dans la gamme Volkswagen ?

La présence du Tiguan TDI en 2025 ne relève pas d’un simple attachement nostalgique. Elle témoigne d’une lecture réaliste du marché par Volkswagen, qui anticipe une transition énergétique plus progressive qu’annoncé. Certes, les ZFE (zones à faibles émissions) se généralisent, mais de vastes territoires restent encore compatibles avec le diesel Euro 6e, sans restriction immédiate.

Dans cette optique, Volkswagen confirme son pragmatisme : en parallèle du développement de sa gamme ID électrique, le constructeur maintient des offres thermiques, dont le diesel, tant qu’il reste pertinent économiquement et écologiquement. Les prochaines années devraient néanmoins voir cette offre se réduire, à mesure que les normes européennes se durcissent et que les infrastructures de recharge se développent.

Le Tiguan TDI pourrait bien être l’un des derniers grands SUV familiaux diesel à rencontrer un vrai succès commercial. Une transition douce, assumée, qui rappelle que l’évolution du marché ne repose pas uniquement sur des effets d’annonce, mais aussi sur les usages concrets des automobilistes.