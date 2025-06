5,3 litres aux 100 km et 16 300 € : la citadine espagnole qui défie toute concurrence

Dans un marché automobile en mutation, où les citadines thermiques se font rares et les prix flambent, certaines résistantes continuent de jouer la carte de la raison. Parmi elles, la SEAT Ibiza version 1.0 MPI 80 ch incarne une philosophie presque oubliée : celle de la voiture simple, fiable, abordable… et parfaitement adaptée aux besoins quotidiens.

Alors que la plupart des concurrentes misent sur la surenchère technologique ou basculent vers l’hybridation, cette Ibiza 2025 conserve une mécanique atmosphérique sans fioritures, gage de robustesse et de coûts d’entretien contenus. À 16 300 € en finition Edition, elle fait figure d’exception dans un univers où le ticket d’entrée des citadines tend désormais vers les 20 000 €.

Mais ne vous y trompez pas : prix plancher ne rime pas ici avec équipement indigent. L’Ibiza 2025 embarque tout ce qu’il faut pour séduire un large public, des jeunes conducteurs aux automobilistes urbains soucieux de leur budget, sans pour autant faire de concessions sur le confort ou la connectivité.

Dans cette version accessible, mais bien pensée, SEAT défend une idée de la voiture urbaine à la fois pertinente, rationnelle et toujours dans l’air du temps. Une formule sans turbo, mais avec une bonne dose de bon sens.

SEAT Ibiza 2025 : la citadine espagnole reste fidèle à sa formule gagnante

Alors que le segment B se transforme à vive allure — entre hybridation massive, électrification progressive et disparition de modèles emblématiques — la SEAT Ibiza résiste à la tendance. La cinquième génération, restylée en 2021, poursuit discrètement sa carrière en 2025, avec un positionnement toujours aussi clair : celui d’une citadine simple, fiable et abordable, à contre-courant d’un marché en quête de sophistication.

Avec ses 4,06 mètres de long, l’Ibiza conserve un format urbain très maniable, mais assez logeable pour une petite famille. Et malgré son ancienneté, elle reste dans le coup : la mise à jour récente lui a apporté une signature lumineuse modernisée, une planche de bord remaniée, et une connectivité bien au goût du jour.

La version 1.0 MPI 80 ch, loin de chercher la performance, vise une utilisation quotidienne sans stress : trajet domicile-travail, conduite urbaine, usage par des jeunes conducteurs. Dans cet esprit, la philosophie de l’Ibiza tranche avec la montée en gamme forcée de nombreuses concurrentes.

Un moteur atmosphérique sobre et éprouvé pour les trajets du quotidien

Sous le capot, on retrouve un bloc bien connu : le 1.0 MPI atmosphérique, un trois cylindres de 999 cm³, développant 80 chevaux pour 93 Nm de couple. Sans turbo, sans hybridation ni batterie à recharger, ce moteur privilégie la fiabilité et la simplicité mécanique, avec des performances modestes mais suffisantes pour un usage urbain et périurbain.

Caractéristique Spécification Moteur 1.0 MPI Puissance 80 ch Couple maximal 93 Nm entre 3 700 et 3 900 tr/min Transmission Manuelle à 5 rapports Consommation moyenne 5,3 l/100 km Émissions de CO₂ 120 g/km Vitesse maximale 172 km/h 0 à 100 km/h 15,3 secondes

Côté consommation, l’Ibiza revendique une moyenne de 5,3 l/100 km, avec des émissions de CO₂ à 120 g/km, ce qui lui permet d’échapper au malus écologique en 2025. Autre atout : une boîte manuelle à cinq rapports souple et bien étagée, adaptée à la vocation de cette citadine.

Évidemment, avec un 0 à 100 km/h frôlant les 15 secondes, les relances sur autoroute nécessitent un peu d’anticipation. Mais pour un conducteur débutant ou un usage majoritairement urbain, le compromis est tout à fait cohérent.

Un équipement enrichi dès l’entrée de gamme Edition

SEAT n’a pas sacrifié le confort ni la technologie sur cette version d’accès. Dès la finition Edition, l’Ibiza propose une dotation très correcte qui évite toute impression de « premier prix ».

On retrouve ainsi de série :

des projecteurs Eco LED à l’avant,

à l’avant, un système multimédia avec écran tactile de 8,25 pouces ,

, un Digital Cockpit 8 pouces derrière le volant,

derrière le volant, un volant multifonctions gainé cuir ,

, des jantes acier 15 pouces avec enjoliveurs stylisés,

avec enjoliveurs stylisés, une banquette arrière rabattable 60/40 ,

, le freinage d’urgence autonome et l’aide au maintien dans la voie.

La présentation intérieure est sobre mais soignée, avec une bonne qualité d’assemblage et une ergonomie bien pensée. À ce niveau de prix, rares sont les modèles offrant autant dès le départ.

Un tarif agressif et des offres LLD attractives

Proposée à partir de 16 300 € TTC, la SEAT Ibiza 1.0 MPI 80 ch Edition fait figure d’exception dans un segment où les modèles d’entrée de gamme frôlent désormais les 20 000 € — voire bien plus lorsqu’ils sont électrifiés.

Mieux encore, SEAT propose des offres de LLD particulièrement compétitives, avec par exemple des loyers à 189 €/mois sans apport, sur 37 mois, entretien inclus (offre variable selon les réseaux).

Dans cette configuration, l’Ibiza devient une alternative sérieuse aux modèles low-cost, avec un contenu technologique plus riche et un design plus travaillé que, par exemple, une Dacia Sandero de base.

Ajoutons que cette version, peu puissante mais fiscalement vertueuse, bénéficie d’une carte grise gratuite ou réduite dans de nombreuses régions françaises. De quoi renforcer encore un coût d’usage ultra maîtrisé.