Dans un univers dominé par les mastodontes occidentaux du tout-terrain — Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler — une nouvelle ambition venue de Chine vient semer le trouble. Son nom : Deepal G318, dernier-né de la marque premium du groupe Changan, lancé avec une promesse forte : combiner aventure extrême, confort haut de gamme et motorisation électrifiée.

Esthétiquement, le G318 ne fait pas dans la discrétion. Silhouette cubique, angles marqués, sabots de protection massifs : tout dans sa carrure évoque un 4×4 pur et dur. Mais sous cette peau de baroudeur se cache une technologie hybride avancée de type EREV (range extender), pensée pour offrir jusqu’à 138 km d’autonomie électrique avant d’activer un petit moteur thermique chargé d’alimenter la batterie.

À bord, l’habitacle surprend autant que l’extérieur rassure : double écran incurvé de 15,6 pouces, suspension pneumatique adaptative, modulateur de garde au sol, modes de conduite multiples, rotation sur place façon tank turn… Le G318 déploie un arsenal technologique inattendu pour un véhicule dont le prix débute à l’équivalent de 24 260 € sur son marché d’origine.

Derrière ce modèle, une ambition très claire : faire du Deepal G318 une alternative moderne, audacieuse et électrifiée aux icônes établies du monde du 4×4. Et si la nouvelle référence tout-terrain ne venait plus d’Europe ou du Japon, mais directement de Chongqing ?

Changan Deepal G318 : le 4×4 chinois qui défie les références du tout-terrain

Dans la lignée de ces 4×4 nés pour l’aventure, le Deepal G318 entend faire bouger les lignes. Avec une longueur de 5 mètres, une garde au sol modulable jusqu’à 27 cm, une transmission intégrale intelligente et une carrosserie au look cubique et massif, il adopte sans complexe les codes esthétiques et techniques des baroudeurs occidentaux les plus iconiques. Le tout, à un tarif défiant toute concurrence sur son marché national.

Mais ce G318 ne se contente pas de copier. Il innove à sa manière, en intégrant une chaîne de traction électrifiée, dans un segment historiquement dominé par les gros moteurs thermiques. En somme, un 4×4 du futur sous des habits de 4×4 d’hier.

Un système hybride EREV performant pour une autonomie électrique remarquable

Le Deepal G318 n’est pas un SUV électrique pur, mais un hybride à autonomie prolongée (EREV). Son moteur 1.5 turbo essence ne sert pas à tracter les roues, mais à alimenter une batterie de 39,7 kWh lorsque celle-ci est déchargée. En usage quotidien, le G318 peut donc rouler jusqu’à 138 km en tout électrique (cycle WLTC), et bien plus avec l’appui du générateur thermique.

Les deux moteurs électriques (un sur chaque essieu) assurent une puissance cumulée de 316 ch (ou jusqu’à 492 ch dans la version haut de gamme), et permettent des performances très honorables malgré le gabarit imposant. Le G318 propose également la recharge rapide DC, ce qui le rend plus polyvalent en longue distance.

Ce choix technologique évite la dépendance à des bornes de recharge permanentes, tout en permettant de bénéficier des avantages fiscaux et environnementaux liés à la motorisation électrifiée.

Des capacités tout-terrain impressionnantes grâce à une suspension pneumatique adaptative

Conçu pour affronter tous les terrains, le Deepal G318 embarque une suspension pneumatique à double chambre qui ajuste automatiquement la garde au sol selon les besoins, allant de 18 à 27 cm. Le système de contrôle intelligent de motricité propose pas moins de 16 modes de conduite (sable, boue, neige, gravier…), dont certains spécifiques au franchissement.

Le SUV chinois intègre même des fonctions inattendues sur un véhicule de ce prix, comme le “tank turn”, qui permet au véhicule de pivoter sur place en contre-rotation des essieux — une fonctionnalité surtout vue sur des prototypes Rivian ou Mercedes EQG.

Ajoutez à cela des angles d’attaque/franchissement respectables, une structure renforcée et une caméra panoramique 540° avec vision infrarouge, et vous obtenez un véhicule armé pour affronter autant les pistes que les parkings parisiens.

Un tarif compétitif pour un SUV hybride haut de gamme

Proposé en Chine à partir de 175 800 yuans (soit environ 24 260 €), le Deepal G318 explose les standards tarifaires du segment. À équipement et gabarit équivalents, ses concurrents occidentaux réclament souvent le double, voire le triple.

Côté équipement, l’intérieur mêle design high-tech, écrans incurvés de 15,6 pouces, sellerie de qualité et technologies avancées de connectivité. Le système embarqué Deepal OS intègre navigation, reconnaissance vocale, mises à jour OTA, et une suite complète d’aides à la conduite (ADAS).

À ce niveau de finition et de performance, le G318 se positionne comme une sorte de Tesla Model Y Off-Road… à moitié prix. Une équation séduisante pour les marchés émergents, et une stratégie agressive de la part de Changan.

Un 4×4 innovant, mais une équation encore incertaine hors de Chine

Sur le papier, le Deepal G318 a tout pour plaire : design affirmé, motorisation électrifiée intelligente, réelles capacités off-road, technologie embarquée avancée, et surtout un prix qui fait vaciller toute concurrence. Il incarne la montée en puissance des constructeurs chinois, capables désormais d’offrir plus pour moins, sans pour autant sacrifier le contenu ou l’ambition.

Mais derrière cette réussite industrielle se cachent encore plusieurs zones d’ombre pour le marché européen : homologation, réseau de distribution, fiabilité long terme, service après-vente, et surtout réputation de marque encore inexistante en dehors de la Chine. De plus, l’écart entre les prix chinois et les tarifs européens (souvent gonflés par les taxes et le transport) pourrait rapidement éroder l’avantage compétitif initial.

Le G318 représente ainsi une promesse intrigante, mais encore loin d’être une évidence pour nos routes. Reste à savoir si Deepal osera franchir le pas de l’international… et si l’Europe est prête à accueillir un 4×4 sino-électrifié dans ses campagnes.