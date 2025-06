Bestune B70 : la berline que personne n’attendait, mais que beaucoup pourraient choisir

Sur les routes françaises, la berline traditionnelle est en perte de vitesse, détrônée par l’essor irrésistible des SUV. Pourtant, dans ce contexte d’érosion, le Bestune B70 débarque avec une proposition inattendue : une silhouette statutaire, des prestations solides et un tarif chirurgical, tout droit venu de Chine.

Encore méconnue sous nos latitudes, la marque Bestune, branche premium du groupe FAW (l’un des géants chinois de l’automobile), avance ses pions avec sérieux. Et son B70 n’a rien d’un concept exotique : c’est une vraie berline tricorps, longue de 4,84 mètres, à la présentation léchée et à la dotation digne de modèles bien plus onéreux.

Conçu pour séduire des automobilistes pragmatiques, le B70 ne prétend pas jouer les têtes d’affiche technologiques ni révolutionner la catégorie. Mais à moins de 27 000 €, avec un moteur turbo performant, une garantie de sept ans, et un niveau d’équipement pléthorique, il s’impose comme une proposition rationnelle — presque provocante — sur un segment en quête de renouveau.

Le Bestune B70 n’est pas là pour flatter l’ego, mais pour offrir plus pour moins, dans un emballage résolument moderne. Et si la berline de demain ressemblait à celle-ci ?

Bestune B70 : une alternative chinoise séduisante pour le marché français

Le Bestune B70 arrive en Europe avec un positionnement stratégique : celui d’une berline tricorps spacieuse, bien équipée, et proposée à un tarif particulièrement agressif. Dans un contexte où les berlines généralistes comme la Peugeot 508, la Skoda Superb ou encore l’Opel Insignia subissent une pression croissante des SUV, cette proposition chinoise se veut disruptive.

Long de 4,84 mètres, le B70 offre un gabarit généreux, proche de celui d’un véhicule du segment D supérieur. Son design sobre mais élégant, caractérisé par une calandre chromée étirée, des optiques effilées et une ligne de toit légèrement fuyante, évoque une certaine inspiration européenne. La présentation intérieure, sans excès de style, mise sur la cohérence ergonomique et la qualité perçue avec des matériaux valorisants pour la catégorie.

Sous la bannière du constructeur Bestune, filiale haut de gamme du groupe chinois FAW, ce modèle n’a rien d’un simple outsider. Il vient occuper un créneau jusqu’alors délaissé : celui de la berline abordable, moderne et polyvalente.

Motorisation performante et efficiente pour tous les conducteurs

Sous le capot, le Bestune B70 adopte un moteur 1.5 turbo développant 168 ch et 258 Nm de couple, associé à une boîte automatique DCT à 7 rapports et à une transmission aux roues avant. Un ensemble mécanique qui permet à la berline d’abattre le 0 à 100 km/h en 9,3 secondes et d’atteindre 200 km/h en vitesse de pointe.

Côté consommation, le constructeur annonce une moyenne de 6,8 L/100 km, avec des émissions de 166 g/km de CO₂, soit un malus de 1 074 € selon le barème 2025 en France. Un compromis respectable pour une berline essence, surtout au vu des prestations offertes.

Le comportement routier est annoncé comme neutre et confortable, privilégiant l’agrément de conduite sur autoroute et les longs trajets, sans chercher la sportivité. Le châssis, issu d’une plateforme développée conjointement avec Mazda (issue du partenariat historique avec FAW), garantit une rigidité correcte et un bon filtrage des irrégularités.

Équipement complet et technologies de pointe dès la version Exclusive

L’offre du Bestune B70 se concentre pour l’instant sur une seule finition : Exclusive. Mais celle-ci est très généreusement dotée, intégrant de série la plupart des équipements attendus sur une berline moderne.

Parmi les éléments notables, on retrouve :

des phares full LED ,

, un toit ouvrant électrique ,

, un régulateur de vitesse adaptatif ,

, une caméra 360° avec vision panoramique ,

, l’ assistance au maintien de voie ,

, une climatisation automatique bi-zone ,

, un siège conducteur électrique chauffant ,

, ainsi qu’un écran tactile central de 12,3 pouces, compatible avec Mirror Screen (Apple et Android), Bluetooth et prise USB.

À cela s’ajoute un tableau de bord numérique, un frein de parking électrique, l’accès mains-libres, le démarrage sans clé, et même des radars avant/arrière. L’équipement est donc complet dès l’entrée de gamme, une stratégie qui contraste avec la montée en gamme systématique imposée par les marques généralistes.

Un rapport qualité-prix imbattable sur le segment des berlines

Si le Bestune B70 a d’ores et déjà fait parler de lui pour son rapport équipement/prestations particulièrement compétitif, ses tarifs définitifs pour le marché français n’ont pas encore été annoncés de manière officielle par le distributeur.

Avec un tarif fixé à 26 367 € hors options (sans obligation de financement), le Bestune B70 se positionne comme une offre imbattable dans sa catégorie. Pour comparaison, une Peugeot 508 PureTech 130 EAT8 avec un niveau d’équipement équivalent dépasse rapidement les 35 000 €.

Cerise sur le gâteau : le B70 est assorti d’une garantie constructeur de 7 ans ou 150 000 km, un argument de poids pour rassurer les automobilistes encore méfiants vis-à-vis des véhicules chinois.

C’est donc une offre rationnelle et bien calibrée, qui ne cherche pas à conquérir par la passion mais par la logique et la générosité produit. À l’heure où l’automobiliste français scrute la moindre dépense et traque le meilleur compromis, le Bestune B70 a toutes les cartes en main pour séduire les esprits pragmatiques.