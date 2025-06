Imaginez un 4×4 hybride rechargeable, bardé de muscles, avec une gueule de baroudeur à faire pâlir un Defender, une autonomie électrique de 145 km et une fiche technique capable de tenir tête à des SUV deux fois plus chers. Maintenant imaginez que ce modèle est proposé à un peu plus de 20 000 euros. Non, ce n’est pas une utopie : c’est la réalité du Haval Raptor.

Ce nouveau venu signé Great Wall Motors, à travers sa marque Haval, ambitionne ni plus ni moins que de redistribuer les cartes du segment des 4×4 familiaux électrifiés. En Chine, le Raptor a déjà fait forte impression avec son look néo-rétro affirmé, son efficacité tout-terrain et son architecture hybride sophistiquée. Il ne s’agit pas d’un simple SUV urbain déguisé en franchisseur, mais bien d’un véritable 4×4 moderne, armé pour les sentiers comme pour le quotidien.

Là où certains constructeurs européens peinent à proposer des hybrides rechargeables cohérents sous les 45 000 €, Haval frappe fort avec une offre disruptive, aussi bien techniquement qu’économiquement. Reste à savoir si cette bête de l’Est franchira les frontières européennes avec le même aplomb.

Haval Raptor : l’offensive chinoise du 4×4 hybride rechargeable

Le marché des SUV électrifiés s’enrichit d’un outsider de poids : le Haval Raptor, produit par la marque Haval, filiale du groupe chinois Great Wall Motors. Encore inconnu sur les routes européennes, ce 4×4 hybride rechargeable affiche des arguments qui ne manqueront pas d’interpeller les amateurs de baroudeuses modernes : style massif, transmission intégrale, autonomie électrique généreuse, le tout à un prix défiant toute concurrence.

Le positionnement est clair : offrir une alternative crédible aux grands noms du 4×4 — Toyota, Jeep, Land Rover — tout en misant sur une valeur technologique élevée à un coût très contenu. Une stratégie que de plus en plus de constructeurs chinois affûtent avec précision, et qui menace sérieusement l’équilibre du marché mondial.

Un design inspiré du Defender pour un look baroudeur assumé

Le Haval Raptor ne cache pas son inspiration. Avec ses lignes carrées, ses arches de roues prononcées, sa calandre verticale et ses phares ronds, il évoque sans ambiguïté les icônes du tout-terrain comme le Land Rover Defender ou le Ford Bronco. Une silhouette volontairement rétro, rehaussée d’éléments modernes, qui séduit autant les aventuriers que les amateurs de SUV stylés.

La garde au sol élevée, les sabots de protection et les jantes robustes complètent ce tableau de franchisseur affirmé. Si certains y verront une stratégie de mimétisme, force est de constater que l’ensemble est cohérent, valorisant et techniquement crédible, surtout à ce niveau de prix.

Hybride rechargeable et transmission intégrale : fiche technique solide

Sous son capot, le Raptor embarque une mécanique musclée. Il associe un bloc thermique 1.5 turbo à deux moteurs électriques, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, permettant une transmission intégrale électrique sans arbre de transmission. La puissance combinée atteint 303 chevaux, de quoi garantir des performances respectables sur route comme sur piste.

La batterie lithium-fer-phosphate (LFP), d’une capacité de 27,5 kWh, permet jusqu’à 145 km d’autonomie en mode 100 % électrique selon le cycle chinois CLTC — soit environ 100 à 110 km en normes européennes WLTP. Un score impressionnant pour un SUV de cette taille, qui en fait l’un des hybrides rechargeables les plus endurants du marché.

Ce système PHEV avancé place le Raptor non seulement comme un véhicule propre, mais aussi comme une vraie alternative à l’électrique pour les longs trajets ou les zones sans infrastructure de recharge.

Un prix défiant toute concurrence pour un 4×4 électrifié

C’est là que le Raptor frappe le plus fort : son prix de lancement en Chine est fixé à environ 157 800 yuans, soit environ 20 200 € au taux de change actuel. Même en intégrant des frais d’homologation et d’importation, un tarif sous les 30 000 € TTC paraît envisageable pour une version équivalente sur le marché européen.

À ce tarif, il surclasse la quasi-totalité des SUV hybrides rechargeables du segment, y compris ceux qui ne disposent ni de transmission intégrale, ni d’une autonomie électrique significative. Le rapport prix/prestations est tout simplement imbattable, et pourrait mettre sous pression des modèles pourtant bien établis comme le Mitsubishi Outlander PHEV ou le Toyota RAV4 Rechargeable.

Un 4×4 familial aux dimensions généreuses et à l’équipement high-tech

Long de 4,80 m, le Haval Raptor s’inscrit dans la catégorie des grands SUV familiaux. L’espace à bord est généreux, tant aux places avant qu’à l’arrière, avec un coffre modulable et de nombreux rangements pratiques. L’intérieur surprend par sa qualité perçue, ses matériaux valorisants et son équipement high-tech.

On y retrouve un double écran numérique, un système d’infodivertissement complet compatible Apple CarPlay et Android Auto, une connectivité avancée, ainsi qu’un ensemble d’aides à la conduite incluant maintien dans la voie, régulateur adaptatif, caméra 360°, etc. De quoi rivaliser sans rougir avec les références européennes et japonaises les plus modernes.