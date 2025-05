L’aubaine de l’année ? Ce SUV compact 163 CV automatique au prix d’une Renault 5 avec bonus écologique

À mesure que le marché de l’électrique se densifie, rares sont les modèles à offrir un vrai rapport prix/prestations en dehors des citadines ou des micro-SUV. Le SERES 3, SUV compact venu de Chine, ambitionne de changer la donne. Distribué en France via EVE France, ce modèle 100 % électrique s’affiche à partir de 29 990 € TTC, un tarif contenu dans un segment où la majorité des concurrents frôle les 35 000 € ou plus.

Le positionnement du SERES 3 est clair : proposer un SUV familial compact, bien équipé, à un tarif accessible, sans sacrifier l’autonomie ni le confort. Même si le modèle n’est pas éligible au bonus écologique 2024, il reste attractif grâce à une dotation riche dès la version d’entrée de gamme. Un pari osé sur un marché encore méfiant vis-à-vis des marques émergentes.

Performances et autonomie : un moteur électrique de 163 chevaux

Le SERES 3 repose sur une fiche technique honnête pour un véhicule de cette gamme. Il est animé par un moteur électrique synchrone de 163 chevaux (120 kW), alimenté par une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 53,6 kWh. Cette chimie, plus stable et durable que le lithium-ion classique, garantit une bonne longévité tout en étant moins coûteuse à produire.

L’autonomie annoncée est de 329 km en cycle WLTP, ce qui permet de couvrir la majorité des trajets quotidiens et périurbains sans stress. En usage mixte, on comptera environ 250 à 280 km réels selon le type de conduite. Le SERES 3 peut être rechargé en courant alternatif jusqu’à 6,6 kW et en charge rapide DC jusqu’à 50 kW, ce qui permet de passer de 20 à 80 % en environ 30 à 40 minutes.

Les performances restent modestes mais suffisantes : le 0 à 100 km/h est annoncé en 8,9 secondes, avec une vitesse de pointe limitée à 160 km/h. L’ensemble se destine davantage à une utilisation urbaine et périurbaine confortable, qu’à une conduite sportive.

Équipements de série : confort et sécurité au rendez-vous

L’un des atouts majeurs du SERES 3, c’est sa dotation de série très généreuse. Dès la finition Confort (entrée de gamme), le SUV embarque :

Jantes alliage 18 pouces

Sellerie cuir

Sièges avant chauffants et électriques

Écran tactile 10,25 pouces

Caméra 360°

Régulateur de vitesse

Climatisation automatique

Démarrage sans clé

Freinage d’urgence autonome

Aide au maintien dans la voie

Autant d’éléments que l’on retrouve généralement sur des véhicules bien plus onéreux. L’ambiance intérieure est sobre mais bien assemblée, avec un style classique, des matériaux honnêtes et une habitabilité correcte pour 4 adultes, malgré un plancher légèrement haut dû à l’emplacement des batteries.

Positionnement sur le marché : une alternative compétitive face aux concurrents européens

À 29 990 €, le SERES 3 se positionne en dessous de la plupart des SUV compacts électriques actuellement sur le marché. Pour comparaison :

Un Hyundai Kona Electric 48,4 kWh débute à 37 400 €

débute à 37 400 € Un Peugeot e-2008 50 kWh démarre à 36 200 €

démarre à 36 200 € Même une Dacia Spring Extreme 65 ch flirte avec les 22 000 €… pour un gabarit bien inférieur

Certes, le SERES 3 ne bénéficie pas du bonus écologique français, mais il compense ce désavantage par une remise directe appliquée par le distributeur ou dans le cadre d’offres de financement. Il joue ainsi une carte 100 % tarifaire, et cela pourrait suffire à convaincre une clientèle désireuse de passer à l’électrique sans exploser son budget.

Le principal défi pour la marque reste aujourd’hui la notoriété et la confiance du grand public. Le réseau reste limité, et l’image de marque est encore à construire. Mais sur le papier, le SERES 3 offre une proposition sérieuse, compétitive et bien équipée, qui pourrait bien s’imposer comme un tremplin vers l’électrique abordable.