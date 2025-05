Garantie record jusqu’en 2035 : ce SUV premium ECO de 4,5 l/100 km défie tous les standards de fiabilité

Dans l’univers des SUV premium, rares sont ceux à oser l’entrée de gamme sans renier leur identité. Et pourtant, c’est exactement ce que tente Lexus avec le LBX, son tout nouveau modèle compact. Moins de 4,20 m, moteur hybride auto-rechargeable de 136 ch, finitions soignées, équipement technologique complet… et une offre de financement bien calibrée, à 349 €/mois entretien inclus, en ce mois de mai 2025. Sur le papier, Lexus coche toutes les cases pour séduire une clientèle urbaine en quête de distinction et de sobriété.

Basé sur la même plateforme que la Toyota Yaris Cross, mais entièrement redessiné et repositionné, le Lexus LBX veut incarner une porte d’entrée vers l’univers Lexus. Pas question ici de proposer un produit au rabais : design travaillé, personnalisation poussée avec plusieurs ambiances intérieures, et une qualité de fabrication fidèle aux standards japonais.

Lexus entend ainsi séduire un public nouveau : les jeunes urbains qui veulent rouler électrique (ou presque), sans tomber dans l’austérité des marques généralistes. À ce prix et avec cet ADN, le LBX devient l’un des hybrides les plus crédibles du moment pour accéder au segment premium, sans complexe.

Lexus LBX : le nouveau SUV hybride compact qui veut bousculer le premium urbain

Face à l’explosion du marché des SUV compacts électrifiés, Lexus déploie une réponse aussi logique que stratégique : le LBX. Ce SUV hybride auto-rechargeable, long de 4,19 mètres, se positionne comme le modèle le plus accessible jamais lancé par Lexus en Europe. Une première pour la marque premium japonaise, historiquement cantonnée aux segments supérieurs.

Mais attention : derrière ce ticket d’entrée plus abordable, le LBX n’a rien d’un produit au rabais. Il hérite du savoir-faire Toyota en matière d’hybridation, tout en cultivant l’identité Lexus : design acéré, confort de roulage et présentation raffinée. Un cocktail redoutable face aux Audi Q2, Mini Countryman ou DS 3.

Un design affûté dans un format urbain : le style Lexus en concentré

Esthétiquement, le LBX ne renie rien de la griffe Lexus. Il en adopte tous les codes : calandre trapézoïdale, optiques LED effilées, signatures lumineuses travaillées, et proportions dynamiques. Les lignes tendues et les arches de roues marquées donnent du caractère à ce SUV au gabarit contenu, taillé pour les environnements urbains.

À bord, le soin apporté à la finition est évident. Plusieurs ambiances intérieures personnalisables sont proposées :

Cool : sportivité et inserts métallisés

: sportivité et inserts métallisés Elegant : sobriété et teintes douces

: sobriété et teintes douces Emotion : style affirmé avec contrastes prononcés

: style affirmé avec contrastes prononcés Relax : ambiance zen et matériaux doux

Chaque déclinaison propose un univers distinct, avec un équipement de série généreux : écran tactile 9,8 pouces, compatibilité Apple CarPlay/Android Auto, affichage tête haute, régulateur adaptatif, aide active au maintien dans la voie, etc. L’ergonomie est fluide, l’insonorisation soignée, et l’expérience à bord clairement premium, même sur les versions de base.

Hybride auto-rechargeable de 136 ch : sobriété et souplesse au quotidien

Sous le capot, le Lexus LBX mise sur la même mécanique hybride que la Yaris Cross : un 3 cylindres 1.5 atmosphérique, couplé à un moteur électrique, pour une puissance cumulée de 136 chevaux. L’ensemble est géré par une boîte automatique e-CVT, typique du groupe Toyota.

La philosophie est claire : favoriser la fluidité et la sobriété, plutôt que la sportivité. Les chiffres officiels annoncent une consommation de 4,3 à 4,6 L/100 km et des émissions de CO₂ de 104 g/km, ce qui place le LBX parmi les hybrides les plus efficients de sa catégorie. En ville, la conduite en mode 100 % électrique est fréquente et perceptible, offrant un agrément silencieux très appréciable.

Disponible en deux roues motrices ou transmission intégrale E-Four (en option), le LBX conserve une polyvalence rare dans cette taille de véhicule. C’est aussi une alternative pertinente aux SUV électriques urbains, pour ceux qui souhaitent éviter les contraintes de recharge.

Une offre de mai 2025 pensée pour séduire : 349 €/mois avec entretien inclus

En ce mois de mai 2025, Lexus propose une offre de financement particulièrement soignée pour le lancement du LBX :

Location avec Option d’Achat (LOA) sur 37 mois

sur Premier loyer de 4 990 €

Puis 36 mensualités de 349 €/mois

Entretien inclus pendant toute la durée du contrat (ou 30 000 km)

pendant toute la durée du contrat (ou 30 000 km) Sans condition de reprise

Option d’achat finale : 20 968 €

Cette formule permet à Lexus d’abaisser la barrière psychologique à l’entrée dans le premium, en rendant l’accès à son univers bien plus abordable que sur les UX 300h ou NX hybrides. C’est également un levier puissant pour concurrencer les marques allemandes, souvent plus chères à motorisation équivalente.