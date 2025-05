Dongfeng Warrior M817 : le colosse hybride prêt à conquérir les terrains extrêmes

En pleine mutation du marché SUV vers des modèles plus électrifiés et urbains, Dongfeng prend à contre-pied la tendance avec un mastodonte prêt à sortir des sentiers battus : le Warrior M817. Présenté au Salon de l’auto de Shanghai 2025, ce SUV hybride rechargeable de 700 ch se positionne entre l’utilitaire militaire et le véhicule de loisir haut de gamme.

Pensé pour séduire au-delà du marché chinois, le M817 pourrait être commercialisé à l’international sous la marque M-Hero, dans une version plus accessible que le Warrior 917. Il ambitionne ainsi de faire de l’ombre aux gros calibres occidentaux, du GMC Hummer EV au Land Rover Defender, tout en offrant une autonomie 100 % électrique de plus de 100 km.

Avec sa silhouette massive (5,10 m de long, 2 m de large), ses lignes taillées à la serpe et son regard LED intimidant, le M817 est conçu pour imposer le respect — sur route comme en terrain difficile.

Design militaire et dimensions XXL : le SUV qui n’a peur de rien

Visuellement, le Warrior M817 ne fait aucun compromis : il s’affiche comme un véhicule d’assaut civilisé. Son design très anguleux rappelle les 4×4 militaires, avec des passages de roues massifs, une calandre verticale et une garde au sol impressionnante. Les jantes tout-terrain et les protections de caisse soulignent son orientation off-road.

Ses dimensions ne laissent aucun doute sur ses ambitions :

5,10 mètres de long

1,998 m de large

Jusqu’à 1,919 m de haut selon les suspensions

selon les suspensions Un empattement de 3,005 mètres, gage d’une habitabilité généreuse

Capable d’accueillir jusqu’à 7 passagers, le M817 conjugue robustesse et confort. Les angles d’attaque de 30° et de fuite de 25° confirment ses prétentions en franchissement, épaulées par une architecture technique de haut niveau.

700 chevaux hybrides : un arsenal technologique au service du tout-terrain

Le cœur mécanique du M817 repose sur une chaîne de traction hybride rechargeable composée d’un moteur thermique 1.5 turbo et de deux moteurs électriques, pour une puissance cumulée de 700 chevaux. Cette configuration lui permet de passer d’un mode urbain silencieux à un mode tout-terrain musclé en quelques secondes.

Doté d’une batterie de grande capacité (non confirmée mais estimée à plus de 40 kWh), le Warrior M817 revendique plus de 100 km d’autonomie en mode 100 % électrique, ce qui lui permet de répondre aux normes des zones à faibles émissions en Europe.

La transmission intégrale est bien entendu de série, avec plusieurs modes de conduite adaptés aux différents terrains : neige, sable, roche, route, etc. Dongfeng promet également des fonctions avancées de régénération, de gestion de couple et de différentiel électronique.

Un habitacle technologique et modulable : confort militaire pour 7 passagers

À l’intérieur, le Warrior M817 soigne sa copie. L’ambiance mêle style techno-futuriste et robustesse, avec un tableau de bord numérique, un écran tactile central de grande taille et une console massive rappelant les cockpits d’avions de chasse.

L’équipement est à la hauteur des ambitions du véhicule :

Sellerie en cuir synthétique de haute résistance

Sièges avant et arrière chauffants

Éclairage d’ambiance paramétrable

Affichage tête haute, vision 360°, régulateur adaptatif

Système audio premium, connectivité avancée

La modularité est optimisée, avec des banquettes rabattables, un coffre spacieux et une deuxième rangée coulissante, ce qui permet d’ajuster l’espace selon les besoins. Une version 5 places plus orientée loisir est aussi envisagée pour certains marchés.