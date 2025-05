Alpine dévoile son futur : 470 CV de pure émotion dans une carrosserie sculpturale qui sublime l’héritage A110 R

Elle était attendue comme le Messie dans les rangs de Dieppe. L’Alpine A390, dévoilée officiellement en mai 2025, est bien plus qu’un nouveau modèle : c’est un manifeste électrique, la première incursion de la marque dans le monde très disputé des SUV. Mais attention, pas question pour autant de diluer l’ADN sportif de la maison-mère. Alpine a choisi une silhouette fastback, sculptée et racée, pour signer un grand écart spectaculaire entre tradition et modernité.

Avec sa ligne plongeante, ses feux triangulaires inspirés de la mythique A110 et ses ailes marquées, l’A390 n’a rien d’un SUV générique. Elle impose une présence visuelle forte, digne d’un coupé GT, tout en promettant des performances de très haut vol. La fiche technique annonce jusqu’à 470 chevaux, un 0 à 100 km/h en 4 secondes, une autonomie de 555 km, et même une transmission intégrale vectorielle sur les versions haut de gamme.

Sous ses airs de concept car de série, l’A390 ambitionne de repositionner Alpine sur l’échiquier des sportives premium électriques. Un pari risqué mais assumé, à l’heure où la marque s’émancipe des volumes confidentiels pour viser l’international, tout en gardant une âme artisanale. Le virage est lancé — et il promet d’être serré.

Alpine A390 : le fastback électrique qui bouscule les codes de Dieppe

L’A390, premier SUV 100 % électrique d’Alpine, marque un tournant historique pour la marque fondée à Dieppe. Dévoilé en mai 2025, ce modèle symbolise l’entrée d’Alpine dans une nouvelle ère, sans renier son héritage sportif. Loin de céder aux sirènes du SUV conventionnel, la firme normande a fait le choix d’une silhouette fastback, aussi dynamique qu’affirmée.

L’A390 s’inscrit dans la stratégie “Dream Garage” d’Alpine, qui prévoit trois modèles électriques majeurs : la remplaçante de l’A110, une citadine sportive, et ce SUV grand format. Ce dernier vise une clientèle premium et internationale, avec une ambition : prouver qu’un SUV électrique peut aussi incarner le plaisir de conduire.

Fabriquée sur la plateforme CMF-EV de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, déjà utilisée par la Mégane E-Tech ou la Nissan Ariya, l’A390 profite de cette base éprouvée pour y greffer une vision plus exclusive, tant sur le plan du design que des performances.

Design sculptural et aérodynamique : une silhouette inspirée de l’A110

L’esthétique de l’A390 reflète à la fois le renouveau stylistique de la marque et une fidélité revendiquée à certains codes historiques. Le regard en triangles, clin d’œil direct à la signature visuelle de l’A110, en est la preuve la plus marquante. Le capot nervuré, la lame aérodynamique, les ailes larges et le toit fuyant créent une silhouette fluide, musclée et sans concession.

La poupe n’est pas en reste, avec un diffuseur fonctionnel, un becquet intégré et un bandeau lumineux qui renforce l’assise visuelle du véhicule. Le coefficient de traînée est optimisé, permettant à l’A390 de conjuguer style et efficience, grâce à un travail soigné sur l’écoulement de l’air.

Posée sur de grosses jantes au design ajouré, l’Alpine A390 dégage une sportivité assumée, renforcée par des éléments peints en bleu profond ou en noir satiné. Elle se distingue clairement des autres SUV électriques du marché par une personnalité visuelle forte et cohérente.

Performances électrisantes : jusqu’à 470 ch et 555 km d’autonomie

Sous son capot virtuel, l’A390 propose une gamme de motorisations électrisantes. Elle sera disponible en version à un, deux ou trois moteurs électriques, avec des puissances allant de 250 à 470 chevaux selon les configurations. Cette dernière, équipée de trois moteurs — un à l’avant, deux à l’arrière — permettra une vectorisation du couple pour un comportement dynamique ultra-précis.

Avec sa batterie de 89 kWh, l’A390 revendique jusqu’à 555 km d’autonomie en cycle mixte WLTP, ce qui la place au niveau des meilleures du segment. La recharge est également à la page, avec une architecture 800 V permettant de regagner 300 km d’autonomie en 20 minutes sur borne rapide.

Le châssis, réglé par les ingénieurs d’Alpine, promet un équilibre rare entre confort, agilité et rigueur sportive. La direction est affûtée, le centre de gravité abaissé et le travail sur les suspensions annonce une expérience de conduite digne des productions de Dieppe.

Un habitacle technologique et sportif : entre confort et ADN Alpine

À bord, l’A390 marie technologie moderne et esprit course. Le conducteur fait face à un combiné numérique personnalisable, associé à un écran central pour l’infodivertissement. Contrairement à la tendance du tout tactile, Alpine conserve des commandes physiques pour les fonctions essentielles : climatisation, modes de conduite, volume audio.

Les sièges baquets Sabelt, à la fois confortables et enveloppants, arborent des surpiqûres bleues et des inserts en matériaux recyclés haut de gamme. L’ambiance intérieure reflète l’ADN de la marque, avec des rappels visuels du monde de la compétition, mais sans sacrifier la praticité d’un SUV familial.

Le volume de coffre est généreux et une habitabilité optimisée pour les passagers arrière permet à l’A390 de séduire au-delà du cercle des puristes. La qualité perçue est au rendez-vous, avec des matériaux nobles et un assemblage précis, dans la lignée des ambitions premium de la marque.