L’affaire automobile du moment : la MG ZS Hybrid+ à 249€/mois avec 443 litres de coffre défie tous les calculs

Alors que les SUV hybrides fleurissent chez toutes les marques, MG continue de tracer sa route avec des modèles au rapport prix/prestations imbattable. Le MG ZS Hybrid+ 2025 en est le parfait exemple : un SUV compact revisité, doté d’une motorisation électrifiée efficace, d’un design modernisé, et surtout d’un tarif canon qui pourrait bien ébranler les références du marché.

Positionné sous la barre des 26 000 €, le ZS Hybrid+ veut séduire les automobilistes en quête de sobriété, de fiabilité et de technologie accessible. Et en mai 2025, il arrive avec une offre LLD sans apport à 249 €/mois, un argument implacable face à la montée des prix dans le neuf.

Performances et motorisation : une hybridation efficiente

Sous le capot, le MG ZS Hybrid+ repose sur une architecture simple mais bien pensée. Il associe un moteur essence 1.5 litre de 102 ch à un moteur électrique de 136 ch, pour une puissance cumulée de 197 ch et un couple généreux de 465 Nm.

Le 0 à 100 km/h est abattu en 8,7 secondes, un excellent score pour un SUV du segment B. Grâce à sa batterie compacte, l’ensemble conserve une consommation mixte contenue : entre 5,0 et 5,1 l/100 km, pour des émissions de CO₂ comprises entre 113 et 115 g/km selon les versions. Le tout, sans recharge sur borne : il s’agit ici d’un hybride non rechargeable, parfait pour la ville comme pour les trajets périurbains.

Design et équipements : modernité et efficacité

Le restylage du ZS pour 2025 apporte une vraie touche de fraîcheur :

Calandre redessinée ,

, Feux LED affûtés ,

, Boucliers plus dynamiques,

Jantes de 16 à 18 pouces selon les finitions.

L’intérieur n’est pas en reste :

Écran tactile central de 10,25 pouces (jusqu’à 12,3’’ en version Comfort),

(jusqu’à 12,3’’ en version Comfort), Combiné d’instrumentation numérique 7 pouces ,

, Connectivité complète Apple CarPlay / Android Auto,

Commandes vocales et chargeur sans fil (selon version).

Trois finitions disponibles :

Standard : climatisation auto, caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif.

: climatisation auto, caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif. Comfort : écran 12,3’’, jantes alliage 17’’, sellerie améliorée, système audio 6 HP.

: écran 12,3’’, jantes alliage 17’’, sellerie améliorée, système audio 6 HP. Luxury : jantes 18’’, sièges avant et volant chauffants, caméra 360°, sellerie haut de gamme.

Côté coffre, le MG ZS Hybrid+ propose 443 litres de volume, extensible à 1 457 litres banquette rabattue.

Tarifs et offres : le SUV hybride abordable

MG propose en France le ZS Hybrid+ 2025 à un prix d’entrée de 25 640 € TTC (finition Comfort, peinture métallisée comprise). Une offre de Location Longue Durée très compétitive est également disponible :

249 €/mois sans apport ,

, Durée : 49 mois ,

, Kilométrage : 10 000 km/an ,

, Entretien, garantie 7 ans et assistance inclus.

Cette offre est valable jusqu’au 1er juillet 2025 dans le réseau MG participant.

Une alternative pertinente face à la concurrence

Le MG ZS Hybrid+ se place face à des références établies comme le Toyota Yaris Cross, le Renault Captur E-Tech, ou encore le Hyundai Kona Hybrid. À motorisation équivalente, le MG propose :

Plus d’équipements de série,

Une garantie plus longue (7 ans),

Un tarif d’accès nettement inférieur ,

, Et une offre LLD parmi les plus agressives du marché.

En somme, un SUV compact hybride qui coche toutes les cases sans faire exploser le budget, idéal pour celles et ceux qui veulent passer à l’hybride sans faire de compromis.