Skoda frappe fort : le Kamiq 2025 bouleverse le marché des SUV urbains avec un tarif défiant toute concurrence

Sur un marché saturé de SUV compacts toujours plus technos et plus chers, Skoda joue la carte du pragmatisme avec un Kamiq 2025 à l’offre redoutablement bien calibrée. Positionné comme SUV urbain malin, il capitalise sur ses dimensions contenues, sa présentation soignée et surtout… un tarif très compétitif en mai 2025.

Restylé récemment, le Kamiq conserve son gabarit agile (4,24 m), tout en modernisant sa face avant, ses feux et ses matériaux à bord. Il vise une clientèle familiale, citadine et rationnelle, à la recherche d’un véhicule économique, pratique et bien équipé, sans tomber dans l’excès de certains concurrents premium.

Performances et motorisation : une conduite urbaine efficiente

Le cœur de gamme repose sur un moteur essence 1.0 TSI de 95 ch, associé à une boîte manuelle 5 rapports. Une configuration modeste, mais largement suffisante pour les trajets urbains et périurbains, avec un couple de 175 Nm qui garantit une conduite souple au quotidien.

Les versions supérieures embarquent le 1.0 TSI 116 ch ou le 1.5 TSI 150 ch avec boîte DSG pour plus de polyvalence. La consommation moyenne oscille entre 5,0 et 5,8 l/100 km selon les versions, un bon compromis pour ceux qui ne veulent pas encore basculer à l’électrique.

Grâce à son gabarit compact, sa direction précise et un bon confort de suspension, le Kamiq reste l’un des SUV urbains les plus agréables à conduire en ville comme sur route.

Équipements et confort : une dotation généreuse pour le quotidien

Même en finition Active, le Skoda Kamiq propose une dotation complète :

Climatisation manuelle ,

, Régulateur de vitesse ,

, Allumage automatique des feux ,

, Écran central 8 pouces ,

, Freinage automatique d’urgence.

La version Selection, au cœur de l’offre actuelle, enrichit l’ensemble avec :

Climatisation automatique bi-zone ,

, Jantes alliage 16 pouces ,

, Système Kessy Go (accès et démarrage mains-libres),

(accès et démarrage mains-libres), Rétroviseurs rabattables électriquement ,

, Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto.

Enfin, la finition Monte Carlo joue la carte du style avec des jantes noires, des sièges sport, des inserts carbone et un look plus affirmé. Le tout dans une ambiance intérieure sobre et bien finie, fidèle à l’ADN Skoda.

Tarifs et offres du Skoda Kamiq 2025 : une proposition compétitive

En mai 2025, Skoda propose une offre LLD très attractive sur le Kamiq Selection 1.0 TSI 95 ch BVM5 :

249 €/mois sans apport,

sans apport, 37 mois , 30 000 km inclus,

, 30 000 km inclus, Entretien, garantie et assistance 3 ans inclus ,

, 5 950 € de remise constructeur déjà intégrée,

déjà intégrée, Offre valable jusqu’au 30 juin 2025.

👉 Une formule rassurante pour les petits rouleurs et les primo-accédants.

Côté tarifs catalogue (après remise), les prix débutent à :

25 020 € pour le Kamiq Active ,

, 27 650 € pour le Kamiq Selection ,

, 33 810 € pour le Kamiq Monte Carlo.

Un positionnement bien inférieur à celui de la majorité des SUV urbains concurrents, à motorisation équivalente. Et surtout, un rapport qualité/prix imbattable compte tenu de l’équipement fourni.

Une alternative pertinente face à la concurrence

Face à des modèles comme le Peugeot 2008, le Renault Captur, ou encore le Volkswagen T-Cross, le Skoda Kamiq 2025 se démarque par une offre tarifaire limpide, des prestations honnêtes, et un esprit pratique.

Il ne joue pas la carte de la surenchère technologique, mais plutôt celle de l’intelligence d’achat. Pour les automobilistes qui veulent un véhicule fiable, compact, habitable et bien équipé sans dépasser les 30 000 €, le Kamiq est une valeur sûre.

Un SUV de bon sens, qui continue de séduire en 2025, plus que jamais.