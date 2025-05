L’alternative stylée qui fait sensation : SUV hybride au design vintage qui casse les prix

Les SUV urbains sont devenus les coqueluches du marché automobile, mais tous ne jouent pas dans la même cour tarifaire. Fiat l’a bien compris. Avec le 600 Hybrid 2025, la marque italienne ressuscite un nom mythique et l’habille d’un design rétro très réussi, tout en glissant sous le capot un système hybride moderne et efficient.

Exit les versions 100 % électriques qui font grimper la facture. Ici, place à une hybridation légère de 136 ch, déjà vue chez Peugeot, capable d’évoluer brièvement en mode 100 % électrique. Le tout pour un prix annoncé sous la barre des 25 000 €, bonus déduit, sur le marché français.

Mais ne vous y trompez pas : si le tarif est étudié pour séduire, le niveau d’équipement, le confort à bord et le soin porté aux détails visent clairement à déstabiliser les marques premium. Mini, notamment, pourrait bien voir arriver ce Fiat 600 dans son rétro — et pas seulement en ville.

Le SUV italien s’annonce comme une alternative pleine de style, de technologie et d’intelligence budgétaire, qui pourrait bien faire basculer les indécis entre cœur et raison.

Fiat 600 Hybrid 2025 : le SUV urbain au style rétro à prix accessible

Fiat revient sur le devant de la scène avec un modèle qui joue habilement la carte de la nostalgie modernisée. Le Fiat 600 Hybrid 2025 adopte les codes du SUV urbain avec un format compact, un look rétro inspiré de la Fiat 500, et une promesse simple : offrir du style et de la technologie à un prix contenu.

Positionné sous les 25 000 € en France (bonus écologique compris), le 600 Hybrid vise une clientèle jeune, citadine, mais aussi des familles urbaines à la recherche d’un véhicule pratique, efficient, et différent. Il vient compléter la gamme aux côtés du 600e 100 % électrique, tout en répondant à une demande plus large et plus accessible.

Une motorisation hybride efficiente pour la ville et au-delà

Sous le capot du Fiat 600 Hybrid 2025, on retrouve le bloc 1.2 turbo essence associé à une hybridation légère, développant au total 136 ch. Ce système, déjà éprouvé chez Peugeot (groupe Stellantis), permet de rouler brièvement en mode 100 % électrique, idéal pour les embouteillages urbains ou les manœuvres à basse vitesse.

Couplé à une boîte automatique à double embrayage (e-DCT) à 6 rapports, le groupe motopropulseur garantit une conduite fluide et sans à-coups. Avec une consommation mixte annoncée autour de 4,7 l/100 km, le Fiat 600 Hybrid s’impose comme un choix judicieux pour réduire ses dépenses carburant sans basculer dans l’électrique intégral.

Les performances sont largement suffisantes pour un usage quotidien, avec des accélérations linéaires et une bonne réactivité en ville comme sur voie rapide.

Un intérieur moderne avec des équipements de série généreux

Dès sa version d’entrée de gamme, le Fiat 600 Hybrid se montre généreux en équipements. La dotation inclut :

Écran tactile central de 10,25 pouces ,

, Instrumentation numérique 7 pouces ,

, Climatisation automatique,

Radars de stationnement arrière,

Régulateur de vitesse adaptatif,

Système de maintien dans la voie.

La planche de bord, très inspirée de celle de la 500e, mêle modernité et originalité, avec des inserts colorés selon les finitions, des commandes bien placées et un design joyeux qui rompt avec l’austérité de certaines rivales.

L’habitabilité est correcte pour un véhicule de ce gabarit (4,17 m de long), avec une banquette arrière accueillante et un coffre de 360 litres, suffisant pour les besoins d’un couple ou d’une petite famille.

Une alternative économique au Mini Countryman

Le Fiat 600 Hybrid ne se contente pas de séduire par son look et sa fiche technique : il vise frontalement les SUV urbains premium, en particulier le Mini Countryman, bien plus onéreux à motorisation équivalente.

Avec un positionnement tarifaire inférieur de près de 10 000 € à version comparable, et une dotation technologique très compétitive, le Fiat 600 offre une réponse séduisante à ceux qui veulent rouler chic, sans exploser leur budget.

En matière de coût d’usage, le Fiat est également gagnant : pas de recharge nécessaire, un entretien limité, une consommation contenue, et un accès sans restriction aux zones à faibles émissions grâce à sa vignette Crit’Air 1.

Bref, un SUV urbain hybride malin, à la croisée des chemins entre style, efficacité et bon sens économique.