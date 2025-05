Renault Clio V Diesel 2025 : la citadine qui résiste au tout-électrique

Alors que la plupart des citadines compactes abandonnent progressivement les motorisations diesel, Renault persiste et signe avec une version 2025 de la Clio V Blue dCi 100, destinée à ceux qui roulent beaucoup sans passer à l’hybride ou à l’électrique. À l’heure de la transition énergétique, la Clio diesel reste une proposition pragmatique et redoutablement efficace.

Reposant sur un moteur 1.5 Blue dCi de 100 ch, sobre et éprouvé, cette Clio s’adresse directement aux gros rouleurs, aux professionnels et à ceux qui recherchent un véhicule économique à l’usage, notamment en zone rurale ou sur route. Le tout à partir de 21 495 €, dans une version bien équipée et toujours aussi polyvalente.

Avec un restylage réussi, des équipements modernisés et une efficience qui demeure une référence dans la catégorie, la Clio diesel continue de faire de la résistance, et elle le fait avec des arguments convaincants.

Renault Clio V diesel 2025 : le dernier souffle du diesel urbain

Dans un contexte où la plupart des constructeurs tournent le dos au diesel, Renault maintient son cap en proposant toujours une version Blue dCi dans sa gamme Clio. Une décision stratégique destinée à répondre aux besoins spécifiques de certains profils d’automobilistes : gros rouleurs, professionnels de la route, flottes, ou encore conducteurs ruraux.

La Clio V diesel version 2025, qui adopte le récent restylage de mi-carrière, conserve tous les atouts qui ont fait le succès du modèle : une polyvalence redoutable, une habitabilité compétitive, et surtout une efficience remarquable. En se maintenant dans l’offre Renault, cette Clio diesel devient l’un des derniers bastions du diesel dans le segment B.

Motorisation et performances : sobriété et efficacité au quotidien

Sous le capot, cette version 2025 est animée par le bien connu 1.5 Blue dCi de 100 chevaux, un bloc diesel quatre cylindres associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Il développe un couple de 260 Nm, permettant des relances franches tout en conservant une consommation particulièrement basse.

Avec à peine 4,1 l/100 km en cycle mixte WLTP, cette Clio reste l’une des plus sobres de sa catégorie. Les émissions de CO₂, quant à elles, s’établissent à 107 g/km, ce qui la met à l’abri du malus écologique. C’est un avantage de poids dans un marché où les coûts d’usage deviennent aussi cruciaux que les performances pures.

Côté agrément de conduite, cette motorisation diesel assure une belle souplesse à bas régime, idéale pour les longues distances. Elle se montre également suffisamment discrète à vitesse stabilisée, tout en conservant une autonomie dépassant les 1 000 km avec un plein : un argument décisif pour les professionnels et les gros rouleurs.

Design et équipements : une citadine moderne et bien équipée

Esthétiquement, la Clio V diesel 2025 bénéficie du restylage introduit récemment par Renault : face avant modernisée avec signature lumineuse en forme de flèche, boucliers redessinés, et calandre plus expressive. Le résultat est plus dynamique, plus affirmé, sans bouleverser les fondamentaux.

L’intérieur conserve une présentation soignée et une qualité perçue au-dessus de la moyenne du segment. L’écran tactile de 7 à 9,3 pouces (selon les finitions), le combiné numérique personnalisable, les aides à la conduite de dernière génération (freinage actif, maintien de voie, régulateur adaptatif) placent la Clio à la hauteur de ses rivales hybrides et électriques.

La finition d’entrée Evolution propose déjà une dotation sérieuse, tandis que les versions Techno et Esprit Alpine montent en gamme, tant en style qu’en technologie.

Tarifs et disponibilité : une offre compétitive sur le marché français

Disponible à partir de 21 495 € en finition Evolution, la Clio V diesel 2025 conserve un excellent rapport prix/prestations, surtout face à des citadines essence ou hybrides souvent plus chères à motorisation équivalente.

Pour ce tarif, l’utilisateur accède à un véhicule sobre, moderne, bien équipé et fiable. En version Techno, le tarif grimpe à 23 095 €, avec une dotation plus complète. Quant à la finition haut de gamme Esprit Alpine, elle atteint 25 695 €, mais se distingue par un style plus sportif et une présentation plus raffinée.

Les premières livraisons en France sont prévues à partir de mai 2025, avec une disponibilité confirmée dans tout le réseau Renault.

Renault Clio V diesel face à la concurrence : un choix pertinent pour les gros rouleurs

Face à une concurrence qui se raréfie, la Clio diesel garde une longueur d’avance. Les Peugeot 208 BlueHDi et Citroën C3 BlueHDi restent ses principales rivales directes, mais leur présence s’efface progressivement au profit de l’électrification. Chez Ford, la Fiesta TDCi n’est plus proposée.

Dans ce contexte, la Clio Blue dCi devient presque une exception, mais une exception utile : elle conserve des arguments économiques solides, un coût d’usage imbattable pour les gros kilométrages, et une vraie maturité technique. Renault montre ainsi qu’il est possible de prolonger intelligemment la vie du diesel, sans renier les exigences modernes en matière de design et de confort.