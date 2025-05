Jeep Compass e-Hybrid 145 ch : le SUV électrifié sans excès

Dans un marché automobile français de plus en plus contraint par les normes environnementales et les incitations à l’électrification, Jeep continue d’étendre sa gamme électrifiée avec une nouvelle déclinaison de son Compass : le Compass e-Hybrid 145 ch. Moins radical que la version 4xe hybride rechargeable, ce modèle mise sur la simplicité et l’accessibilité, tout en conservant l’ADN de SUV urbain et baroudeur de la marque.

Reposant sur une hybridation légère 48V, ce Compass utilise un moteur essence 1.5 turbo épaulé par un petit moteur électrique intégré à la boîte de vitesses, offrant un surcroît de souplesse et d’efficience au quotidien. Le tout sans nécessiter de recharge externe, et avec un tarif qui reste contenu face à la concurrence directe.

Avec un prix de départ affiché à 31 700 € en finition Longitude, cette version constitue désormais la porte d’entrée de la gamme électrifiée Compass, et pourrait séduire les automobilistes en quête d’un SUV compact, sobre et valorisant, sans les contraintes des motorisations hybrides complexes ou rechargeables.

Jeep Compass e-Hybrid 145 ch : l’hybride accessible selon Jeep

Avec cette nouvelle version e-Hybrid 145 ch, le Jeep Compass s’inscrit pleinement dans la stratégie d’électrification progressive du constructeur américain. Positionné sous les versions 4xe hybrides rechargeables, ce modèle adopte une solution plus simple : l’hybridation légère 48V, permettant de bénéficier d’un surcroît d’efficience sans modifier en profondeur les habitudes de conduite.

Ce Compass e-Hybrid devient ainsi l’entrée de gamme électrifiée du SUV compact, idéal pour les automobilistes urbains et périurbains à la recherche d’un compromis entre sobriété, confort de conduite et style. Disponible en France à partir de juin 2025, cette déclinaison se veut à la fois plus accessible et plus polyvalente.

Une motorisation hybride légère pensée pour la sobriété

Sous le capot, le Compass e-Hybrid 145 ch embarque un moteur essence 1.5 turbo de 130 ch, associé à un petit moteur électrique de 15 ch, intégré à la boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports. Ce système hybride léger permet des phases de roulage en mode 100 % électrique à basse vitesse, notamment en manœuvre, en descente ou à l’approche des feux.

La puissance combinée atteint 145 chevaux, ce qui permet au SUV d’évoluer avec fluidité en milieu urbain tout en offrant une conduite détendue sur route. Côté consommation, Jeep annonce une moyenne de 6,1 l/100 km en cycle mixte WLTP, avec des émissions de CO₂ contenues à 139 g/km, un bon résultat pour un SUV non rechargeable.

L’objectif de cette technologie : réduire les émissions sans compliquer la vie de l’utilisateur, en conservant la simplicité d’un moteur thermique mais avec un gain d’efficience bienvenu.

Équipements et design : une finition Longitude bien équipée

La version proposée en France se décline en finition Longitude, déjà bien dotée. On y retrouve de série :

l’écran tactile 10,1 pouces avec navigation intégrée,

la connectivité Apple CarPlay/Android Auto sans fil,

le régulateur de vitesse adaptatif,

la caméra de recul,

la climatisation automatique bizone,

et un combiné d’instrumentation numérique 10,25 pouces.

Extérieurement, le Compass conserve son design robuste et élégant, avec des lignes anguleuses, une calandre à sept fentes emblématique et des protections de carrosserie soulignant son côté baroudeur. Les jantes 17 pouces, les projecteurs LED et les rails de toit argentés complètent une présentation valorisante pour le segment.

Tarif compétitif et positionnement marché en France

Affiché à partir de 31 700 €, le Jeep Compass e-Hybrid 145 ch s’aligne sur les SUV compacts électrifiés les plus compétitifs du marché. Ce tarif le positionne en dessous des versions 4xe PHEV, tout en offrant une alternative directe aux modèles full hybrid du marché, comme le Toyota C-HR Hybrid, le Renault Austral E-Tech ou le Peugeot 3008 Hybrid.

Ce positionnement tarifaire attractif permet à Jeep de rendre sa gamme électrifiée plus accessible, sans rogner sur les équipements ni le style. Il constitue une option pertinente pour les automobilistes souhaitant basculer vers une motorisation plus vertueuse, sans pour autant franchir le cap du tout électrique ou du rechargeable.