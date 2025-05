Toyota prépare un RAV4 métamorphosé : son design massif va créer l’événement

Le futur Toyota RAV4, attendu pour 2025 ou 2026, adoptera un design entièrement revu pour sa prochaine génération. Selon les premières indiscrétions, Toyota prépare un style plus robuste, plus carré et plus “aventurier”, dans la lignée des récents modèles comme le Tacoma ou le Land Cruiser 250. Ce nouveau look vise à renforcer l’ADN SUV du RAV4, tout en lui permettant de conserver sa place de leader sur le segment.

Le design sera influencé par les tendances nord-américaines : ligne de caisse plus haute, calandre massive, passages de roues plus marqués, et un ensemble plus statutaire sans basculer dans l’agressivité. L’objectif est clair : séduire à la fois les acheteurs de SUV familiaux et les amateurs de look baroudeur.

Le modèle pourrait aussi se décliner dès le lancement en plusieurs finitions différenciées : version plus urbaine, finition sportive GR Sport, et une déclinaison Adventure au style plus baroudeur. Le gabarit général (environ 4,60 m) ne devrait pas changer radicalement, mais l’empreinte visuelle, elle, sera bien plus affirmée.

Vers une gamme entièrement électrifiée

Toyota, pionnier de l’hybride, compte électrifier totalement la gamme RAV4. La prochaine génération proposera :

Une version hybride classique (HEV) , toujours plébiscitée par les flottes

, toujours plébiscitée par les flottes Une version hybride rechargeable (PHEV) avec autonomie électrique étendue

avec autonomie électrique étendue Une version 100 % électrique (BEV) en option ou réservée à certains marchés

La version PHEV, déjà très populaire, devrait dépasser les 80-100 km d’autonomie électrique WLTP, avec une batterie revue à la hausse (probablement entre 15 et 20 kWh utiles). L’objectif est de conserver les performances et la sobriété tout en renforçant la compatibilité avec les zones à faibles émissions (ZFE).

Le futur RAV4 électrique (BEV) pourrait utiliser la plateforme e-TNGA déjà vue sur le bZ4X, ou adopter une version spécifique plus compacte. Il ne s’agirait donc pas d’une simple électrification du modèle thermique, mais d’une stratégie multi-technologies pour s’adapter aux besoins régionaux.

Technologie embarquée et confort en nette hausse

Toyota prévoit de moderniser en profondeur l’intérieur du RAV4, en réponse aux critiques sur les matériaux et la présentation du modèle actuel. Le cockpit de la nouvelle génération sera plus digital, avec :

Un nouvel écran central tactile flottant , plus réactif et mieux intégré

, plus réactif et mieux intégré Un combiné d’instrumentation numérique , même sur les finitions intermédiaires

, même sur les finitions intermédiaires Une meilleure ergonomie, avec boutons tactiles revus et commandes vocales intelligentes

Côté confort, la plateforme améliorée devrait offrir un meilleur filtrage des bruits et vibrations, avec une isolation renforcée. La banquette arrière devrait être plus modulable, et le volume de coffre maintenu autour de 550-600 litres, même en version hybride.

Enfin, les systèmes d’aides à la conduite seront mis à jour avec la suite Toyota Safety Sense de nouvelle génération, incluant des fonctionnalités semi-autonomes, des manœuvres automatiques et un régulateur adaptatif plus fluide.

Une arrivée attendue en 2025, avec l’Europe en ligne de mire

Le nouveau Toyota RAV4 devrait être présenté fin 2025 et commercialisé au premier semestre 2026 en Europe. Il s’agira de l’un des lancements les plus importants de Toyota sur la décennie, tant le modèle est stratégique à l’échelle mondiale.

Le positionnement tarifaire sera probablement reconduit, avec un RAV4 hybride à partir d’environ 42 000 €, et un PHEV autour de 52 000 €, avant bonus. La version 100 % électrique, si elle est proposée, pourrait être légèrement plus chère, mais très bien équipée dès l’entrée de gamme.

Toyota mise sur une évolution plutôt qu’une révolution, mais avec une montée en gamme esthétique, technologique et environnementale qui devrait séduire à la fois les fidèles et les nouveaux acheteurs. Face à une concurrence toujours plus dense (Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Ford Kuga, Tesla Model Y…), le futur RAV4 entend bien garder une longueur d’avance