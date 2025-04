Le KGM Tivoli, ex-SsangYong, poursuit sa montée en puissance sur le marché français avec l’introduction d’une transmission intégrale 4×4. Cette nouvelle version, qui complète la gamme actuelle, vise à offrir une alternative économique aux conducteurs cherchant un véhicule polyvalent, capable d’affronter autant les défis urbains que les escapades hors des sentiers battus.

Positionné face à des modèles comme le MG ZS, le Tivoli 4×4 joue la carte du prix accessible tout en conservant un niveau d’équipement remarquable. Dans une catégorie où le choix de SUV compacts abordables et vraiment tout-terrain est de plus en plus rare, KGM entend tirer son épingle du jeu.

Motorisation et performances : un turbo de 135 chevaux pour un usage polyvalent

Sous le capot, le KGM Tivoli 4×4 accueille un moteur 1.5 turbo essence développant 135 chevaux pour 280 Nm de couple. Il est associé à une boîte de vitesses automatique à six rapports qui offre un passage fluide et efficace des vitesses, que ce soit en circulation urbaine ou sur terrains plus exigeants.

La transmission intégrale améliore sensiblement la motricité dans des conditions difficiles, un atout rare à ce niveau de prix. Le véhicule affiche une consommation mixte d’environ 8,3 litres aux 100 km, une valeur compétitive pour un SUV doté de ces caractéristiques techniques. Le Tivoli conserve ainsi son agilité en ville tout en élargissant son terrain de jeu au tout-chemin, voire à certaines pistes légèrement accidentées.

Une dotation complète au prix contenu

Pour la France, le KGM Tivoli 4×4 est proposé uniquement en finition Urban Plus, gage d’un équipement de série particulièrement complet. Parmi les éléments marquants, on retrouve :

Caméra de recul et radar de stationnement arrière

et Climatisation automatique

Feux à LED

Jantes alliage de 18 pouces

Système multimédia compatible Android Auto et Apple CarPlay

Le tout pour un tarif débutant à 26 900 euros (hors promotions éventuelles), ce qui en fait l’un des SUV compacts 4×4 les plus attractifs du marché français. La stratégie de KGM est claire : proposer une alternative sérieuse aux modèles concurrents suréquipés mais bien plus chers, tout en répondant aux attentes des automobilistes sensibles au rapport prix/prestations.

Un SUV compact adapté à la ville et à l’aventure

Côté dimensions, le KGM Tivoli affiche une longueur de 4,23 mètres, un gabarit qui lui permet de conserver une excellente maniabilité en milieu urbain. Le coffre offre une capacité de 395 litres, un volume suffisant pour répondre aux besoins du quotidien et aux escapades du week-end. Ce compromis entre compacité et praticité est renforcé par les capacités tout-chemin offertes par sa transmission intégrale.

Avec cette version 4×4, KGM élargit le spectre d’utilisation de son modèle sans en renier l’ADN : un véhicule polyvalent, économique, et désormais capable de suivre ses conducteurs là où l’asphalte s’arrête. Dans un contexte où l’offre 4×4 devient souvent synonyme de tarifs élevés, le Tivoli Urban Plus 4×4 remet l’accessibilité au cœur des priorités

Un rapport qualité/prix difficile à battre sur le segment des SUV compacts

Le KGM Tivoli 2024 est proposé en France à partir de 22 990 € en finition de base, offrant déjà un niveau d’équipement très compétitif pour un SUV urbain. Pour la version Urban Plus 4×4, plus équipée et dotée de la transmission intégrale, le tarif débute à 26 900 €. Cette configuration inclut notamment la boîte automatique, les jantes alliage de 18 pouces, les projecteurs LED et un système multimédia complet avec compatibilité Android Auto et Apple CarPlay. Le Tivoli se positionne ainsi comme l’une des options 4×4 les plus abordables du marché français.

En montant en gamme, KGM propose également des versions encore mieux dotées comme la Limited ou la Ultimate, mais celles-ci sont pour l’instant majoritairement disponibles en deux roues motrices. Les prix peuvent alors dépasser les 28 000 €, en fonction des options choisies et des packs additionnels proposés. Dans tous les cas, le Tivoli reste fidèle à son ADN : offrir un excellent rapport qualité/prix, particulièrement attractif pour ceux qui cherchent un SUV compact accessible sans compromis sur la technologie ni sur le confort.