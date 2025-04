Le SUV hybride qui parcourt 200 km en mode électrique arrive en France : sa date de lancement enfin dévoilée

Le Lynk & Co 08 marque une nouvelle étape dans la montée en gamme de la marque chinoise. Avec ses 4,82 mètres de long, il se positionne face à des concurrents bien établis comme le KIA Sorento ou le Hyundai Santa Fe, mais avec une proposition technique bien plus audacieuse.

Ce SUV hybride rechargeable (PHEV) est capable de parcourir jusqu’à 200 kilomètres en 100 % électrique, une autonomie inédite dans le segment. Grâce à la combinaison de son moteur électrique et thermique, l’autonomie totale dépasse les 1 000 kilomètres, de quoi envisager sereinement de longs trajets sans anxiété.

Le design extérieur suit la même logique d’affirmation : des lignes anguleuses, une calandre massive, une signature lumineuse acérée. Tout est pensé pour transmettre une image de puissance technologique et de modernité.

Deux versions pour répondre à différents besoins

Lynk & Co mise sur une offre double pour toucher un public plus large. Deux versions seront commercialisées :

La version “Core” , annoncée à 52 995 € , propose une autonomie 100 % électrique d’environ 120 kilomètres . Elle constitue le modèle d’entrée de gamme tout en offrant déjà un niveau d’équipement avancé.

La version "More", à 56 995 €, pousse le concept plus loin avec 200 kilomètres d'autonomie électrique, le tout sans renoncer aux prestations haut de gamme.

Les deux modèles sont proposés avec un niveau de finition élevé, notamment grâce à un système d’info-divertissement basé sur Meizu Flyme Auto, l’intégration de 13 haut-parleurs Harman Kardon, et un cockpit résolument digital.

Avec ces deux configurations, Lynk & Co attaque de front le marché européen, en jouant la carte du rapport performances/prix/technologie.

Une motorisation hybride performante

Le Lynk & Co 08 repose sur une architecture hybride rechargeable avancée, conçue sur la plateforme CMA Evo du groupe Geely. Sous le capot, on retrouve un moteur essence de 1 499 cm³ développant 163 chevaux, épaulé par un ou deux moteurs électriques selon la version choisie.

La version la plus performante atteint une puissance combinée de 593 chevaux, avec un couple impressionnant de 905 Nm. Des chiffres qui le placent dans une autre catégorie face aux SUV traditionnels. Le 0 à 100 km/h est expédié en 4,6 secondes, une performance remarquable pour un modèle de ce gabarit.

La batterie, d’une capacité de 39,6 kWh, assure une recharge rapide sur borne AC ou DC. Elle permet également de couvrir la quasi-totalité des trajets quotidiens sans consommer une goutte de carburant, une promesse concrète d’économie et d’écologie.

Cette motorisation fait du Lynk & Co 08 un SUV à la fois puissant, silencieux, et ultra polyvalent, capable de répondre aux attentes des conducteurs urbains comme des grands rouleurs.

Disponibilité et perspectives pour le marché français

Après une commercialisation réussie en Chine, le Lynk & Co 08 arrivera en France à l’été 2025. La marque, déjà connue pour son modèle 01 en Europe, poursuit son déploiement progressif avec ce SUV haut de gamme.

Les clients pourront bientôt réserver leur modèle en ligne ou dans les concessions partenaires. La stratégie commerciale reste fidèle à l’ADN de Lynk & Co : transparence des prix, options limitées, expérience client simplifiée.

Sur un marché français de plus en plus tourné vers l’hybride rechargeable, le Lynk & Co 08 arrive au bon moment. Avec son autonomie électrique inégalée, son design audacieux et son tarif agressif, il a toutes les cartes en main pour séduire une clientèle en quête de nouveauté.

La montée en puissance du groupe Geely en Europe pourrait bien passer par ce modèle. Et face à des concurrents comme Peugeot, Renault ou Volkswagen, le 08 entend bien jouer les trouble-fêtes