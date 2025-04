Ce nouveau tout-terrain chinois s’attaque au Defender avec un tarif imbattable

Sur un segment dominé depuis des décennies par des légendes comme le Toyota Land Cruiser ou le Land Rover Defender, un nouvel outsider entre en scène : le Denza B5. Ce 4×4 hybride rechargeable signé BYD – via sa marque premium Denza – promet de secouer les codes établis.

Imposant avec ses 5,06 mètres de long, 1,99 mètre de large et 1,86 mètre de haut, le Denza B5 adopte un design musclé mais raffiné, combinant la robustesse attendue d’un franchisseur et l’élégance d’un SUV familial haut de gamme. L’objectif est clair : concurrencer les icônes du tout-terrain tout en proposant une alternative électrifiée à prix plus compétitif.

Caractéristiques techniques et performances du Denza B5

Sous sa carrosserie massive, le Denza B5 cache une mécanique de haute volée. Il associe un moteur thermique 1.5 turbo à deux moteurs électriques montés sur l’essieu arrière, pour une puissance combinée de 505 kW soit environ 677 chevaux.

La batterie de 31,8 kWh offre une autonomie électrique très compétitive pour un véhicule de cette taille, bien supérieure à celle des hybrides rechargeables traditionnels. Le véhicule peut fonctionner en mode 100 % électrique pour les trajets quotidiens, tout en conservant des capacités tout-terrain impressionnantes grâce à :

Blocages de différentiel avant, arrière et central

Suspension pneumatique ajustable en hauteur

Transmission intégrale intelligente

Le tout permet au Denza B5 d’affronter terrains accidentés, gués et pentes raides avec l’aisance des grands noms du tout-terrain, tout en proposant un mode de conduite confortable et silencieux pour la route.

Positionnement tarifaire et comparatif avec les concurrents européens

Dans un marché où les tarifs des grands 4×4 dépassent souvent les 80 000 €, le Denza B5 entend jouer la carte de l’accessibilité premium. Même si le prix précis pour la France n’a pas encore été confirmé, les indications laissent penser qu’il serait proposé bien en-dessous du tarif d’un Land Cruiser ou d’un Defender équivalent.

Le Denza B5 offre de série :

Un intérieur 7 places raffiné

Un équipement technologique complet (écran XXL, système de navigation intelligent, aides à la conduite avancées)

Une finition haut de gamme

Des matériaux de qualité premium

Cette stratégie de rapport prix/prestations agressif vise clairement à séduire les clients européens à la recherche d’un 4×4 performant, écologique et luxueux, sans pour autant exploser leur budget.

Perspectives d’avenir pour le Denza B5 sur le marché français

Si l’Espagne est l’un des premiers pays européens à accueillir le Denza B5, la question se pose déjà : arrivera-t-il en France ?

Le contexte semble favorable :

L’intérêt croissant des Français pour les véhicules électrifiés

La diversification des offres BYD sur notre territoire

La saturation du marché des SUV traditionnels

Cependant, certains obstacles subsistent, notamment les normes d’homologation françaises, la fiscalité spécifique sur les véhicules lourds, et la concurrence féroce.

Si Denza parvient à adapter son B5 aux exigences locales (notamment en matière de poids et d’émissions), il pourrait rapidement trouver sa place face à une clientèle sensible au rapport équipements/prestige/prix.

L’arrivée de ce mastodonte chinois pourrait ainsi ouvrir une nouvelle ère pour les SUV hybrides rechargeables haut de gamme en France

Avec le Denza B5, BYD ne se contente pas de proposer un SUV hybride rechargeable puissant ; il livre aussi un véritable 4×4 capable de rivaliser avec les références du segment. Grâce à sa transmission intégrale intelligente, son système de blocage de différentiel avant, arrière et central, ainsi qu’une suspension pneumatique adaptative capable d’augmenter la garde au sol, le Denza B5 est taillé pour affronter les terrains les plus exigeants. Que ce soit dans le sable, sur des chemins rocailleux ou dans des passages d’eau, ce colosse montre une polyvalence rare pour un hybride rechargeable.

Pensé pour l’aventure comme pour le quotidien, le Denza B5 propose également plusieurs modes de conduite tout-terrain pour ajuster l’adhérence et les performances selon le type de surface. Sa construction robuste, son couple immédiat délivré par les moteurs électriques et sa gestion électronique avancée lui permettent d’évoluer avec aisance là où de nombreux SUV traditionnels s’arrêtent. Ce mélange entre écologie, puissance et capacités de franchissement positionne le Denza B5 comme une alternative crédible aux légendes du tout-terrain, tout en apportant l’avantage d’une mobilité plus propre.