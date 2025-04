Mazda redéfinit le SUV premium : 160 km d’autonomie électrique dans un écrin de raffinement

Mazda s’apprête à faire un retour remarqué dans le monde des grandes routières. Avec la EZ-60, la marque japonaise signe une offensive stratégique sur le marché chinois, en s’alliant avec Changan pour développer un modèle à la fois moderne, élégant et électrifié. Présentée comme une berline du futur, la EZ-60 incarne la nouvelle génération de véhicules de la marque, entre innovation technologique et respect de l’ADN Mazda.

Développée spécifiquement pour le marché chinois — premier marché mondial de l’électrique — cette berline repose sur la plateforme EPA de Changan, pensée pour l’électromobilité. Elle sera proposée en version 100 % électrique, mais aussi en version eREV, c’est-à-dire à prolongateur d’autonomie. Une solution hybride intelligente, idéale pour les longs trajets sans dépendre totalement des bornes de recharge.

Avec cette double motorisation, Mazda répond à une attente croissante : concilier conduite électrique au quotidien et liberté sur longue distance. Et ce, sans renier ce qui a toujours fait sa force : un design distinctif et un certain goût du raffinement mécanique.

Design Kodo et confort haut de gamme : l’élégance Mazda dans l’ère électrique

La Mazda EZ-60 est immédiatement identifiable comme une Mazda, tout en marquant une vraie évolution stylistique. Le langage “Kodo – l’âme du mouvement”, cher à la marque, s’adapte ici aux codes de l’électromobilité. Résultat : une berline longue, fluide, élancée, avec un capot allongé, des lignes tendues et des surfaces épurées.

À l’avant, les projecteurs effilés et la calandre fermée évoquent les derniers concepts de la marque, tout en affirmant une identité propre. Le profil bas et musclé, associé à de grandes jantes et des poignées affleurantes, renforce cette impression de dynamisme silencieux. À l’arrière, les feux horizontaux à LED s’étirent pour souligner la largeur du véhicule.

L’intérieur, de son côté, reflète une montée en gamme assumée. Matériaux de qualité, surfaces tactiles, ambiance lumineuse modulable : tout est pensé pour offrir un habitacle à la fois zen et technologique. Un large écran central côtoie une instrumentation numérique, avec des commandes intuitives et une ergonomie soignée.

Mazda ne cherche pas ici à en mettre plein la vue, mais à proposer un luxe sobre et fonctionnel, fidèle à sa philosophie japonaise du “less is more”.

Technologie eREV : autonomie prolongée et conduite sans stress

Si la version 100 % électrique de la Mazda EZ-60 vise une clientèle urbaine et périurbaine, la déclinaison eREV (prolongateur d’autonomie) élargit considérablement l’usage du véhicule. Cette technologie combine une propulsion exclusivement électrique à un petit moteur thermique qui sert uniquement à générer de l’électricité, sans jamais entraîner directement les roues.

L’intérêt ? Éliminer l’angoisse de la panne de batterie tout en conservant les avantages de la conduite électrique : silence, réactivité, zéro émission locale. L’autonomie en mode électrique pur reste suffisante pour couvrir les trajets quotidiens, tandis que le moteur thermique prend le relais pour les longs parcours, rechargeant la batterie lorsque nécessaire.

Ce système intelligent permet à Mazda de répondre aux limites du 100 % électrique — notamment dans les régions où le réseau de recharge est encore insuffisant — tout en maintenant une efficacité énergétique optimisée. L’expérience de conduite reste fluide et prévisible, avec une gestion automatisée entre les deux sources d’énergie.

La EZ-60 eREV s’inscrit ainsi comme une solution de transition idéale vers l’électrification complète, en combinant innovation technologique et liberté de mouvement.

Un modèle stratégique pour Mazda sur le marché mondial

Derrière la Mazda EZ-60, c’est toute une stratégie industrielle et commerciale qui se dessine. D’abord pensée pour la Chine — où elle sera fabriquée —, cette berline électrifiée pourrait jouer un rôle majeur dans le redéploiement international de la marque. Mazda cherche à retrouver une place forte sur le segment des berlines, tout en affirmant sa capacité à innover dans le domaine de l’électromobilité.

La technologie eREV, déjà entrevue sur le MX-30 avec moteur rotatif, trouve ici une application plus ambitieuse. Elle pourrait bien servir de base à une nouvelle gamme de modèles hybrides intelligents, notamment en Europe, où les clients restent encore divisés entre 100 % électrique et hybrides rechargeables.

La EZ-60 offre à Mazda une carte maîtresse : une berline élégante, efficiente, et adaptée aux réalités de l’usage quotidien. Avec elle, la marque prouve qu’on peut allier plaisir de conduire, autonomie étendue et conscience environnementale, sans renier son style