L’aubaine familiale : le SUV 7 places tout-terrain au prix imbattable et au coffre XXL

Autrefois connu sous le nom de SsangYong Rexton, ce grand SUV revient en 2025 sous l’identité KGM Rexton, avec un positionnement toujours aussi clair : offrir un véritable 4×4 familial sans faire exploser le budget. Dans un marché saturé de SUV suréquipés mais hors de prix, le Rexton joue la carte de la robustesse, de l’espace… et surtout, d’un tarif d’attaque ultra compétitif.

Affiché en avril 2025 à partir de 39 900 €, le nouveau KGM Rexton propose 7 places de série, une transmission intégrale enclenchable, un châssis à échelle pour affronter tous les terrains, et un moteur diesel 2.2 litres fiable et performant. Une fiche technique qui rappelle que certains constructeurs n’ont pas renoncé à proposer des véhicules fonctionnels, capables de tout faire… sans nécessairement tout numériser.

Avec ce modèle, KGM Motors (ex-SsangYong) entend bien séduire les familles nombreuses, les professionnels et les amateurs de véhicules tout-chemin, qui cherchent une alternative aux SUV plus urbains, souvent inadaptés aux usages polyvalents.

Équipement complet et performances rassurantes

Le KGM Rexton 2025 ne se contente pas d’être pratique : il soigne aussi son contenu technologique et son confort à bord. Même dans sa version d’entrée de gamme, le SUV propose un écran tactile de 12,3 pouces, une instrumentation numérique, une climatisation bizone, une caméra de recul et des jantes alliage.

Côté moteur, il est animé par le bloc diesel 2.2 e-XDI, développant 202 chevaux et 441 Nm de couple, associé à une boîte automatique à 8 rapports. Un ensemble qui assure de bonnes relances, même à pleine charge, et qui s’accommode parfaitement de la transmission intégrale enclenchable pour une conduite sereine sur route, comme en dehors.

La version Platinum, plus haut de gamme, ajoute sellerie cuir, sièges chauffants/ventilés, hayon électrique, aides à la conduite étendues et une finition intérieure plus soignée. Mais même en finition intermédiaire, le Rexton reste très bien équipé pour son prix, surtout face à ses concurrents aux tarifs bien plus élevés.

Un vrai 4×4 familial taillé pour toutes les missions

Rexton reste l’un des rares modèles du segment à proposer une vraie architecture de tout-terrain. Grâce à son châssis séparé, il conserve une excellente capacité de remorquage (jusqu’à 3 500 kg) et une réelle aptitude au franchissement, notamment avec ses différents modes de transmission.

Cela en fait un véhicule particulièrement adapté aux zones rurales, aux artisans, ou aux familles actives, souvent contraintes de jongler entre trajets quotidiens, longs déplacements et loisirs en pleine nature. Son format généreux et sa capacité à accueillir jusqu’à sept adultes dans de bonnes conditions renforcent son positionnement de SUV utilitaire… mais avec le confort en plus.

Le KGM Rexton 2025 n’est donc pas qu’un SUV “looké baroudeur” : il l’est vraiment. Et dans un contexte de standardisation des offres, c’est précisément ce qui lui donne une personnalité à part.

Un rapport prix-prestations difficile à battre

Là où la majorité des SUV de cette catégorie dépassent allègrement les 50 000 €, voire les 60 000 € en finition équivalente, le KGM Rexton démarre sous les 40 000 € en avril 2025, avec des équipements et des capacités qui le rendent compétitif face à des modèles bien plus chers.

Sa garantie constructeur de 5 ans vient encore renforcer l’argument rationnel, dans une époque où les consommateurs cherchent des véhicules fiables, accessibles et durables. KGM (ex-SsangYong) n’a peut-être pas le prestige d’un constructeur allemand, mais il a pour lui la cohérence, la simplicité et l’efficacité.

Pour ceux qui n’ont pas besoin de gadgets connectés à outrance ou d’un badge premium, le Rexton 2025 représente une alternative intelligente, surtout dans un contexte économique tendu. Un retour aux vraies valeurs automobiles, sans renoncer au style ni au confort.